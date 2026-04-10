Erica Parkinson : la plus jeune joueuse jamais sélectionnée par Sarina Wiegman chez les Lionesses, qui s’épanouit au Portugal et est éligible pour quatre pays

Pour ses débuts avec les moins de 23 ans lors d’une victoire 1-0, et alors qu’elle était la plus jeune joueuse des deux équipes jusqu’à ce que l’Angleterre fasse entrer Chloe Sarwie, 16 ans, en fin de deuxième mi-temps, la milieu de terrain créative s’est distinguée par ses passes intelligentes, son assurance face au but et son abattage.

« On m’a dit qu’Erica avait couru environ sept kilomètres à la mi-temps », déclara Emma Coates, alors sélectionneuse des moins de 23 ans, après la rencontre. « Elle était partout sur le terrain, dans le bon sens du terme. Son énergie est contagieuse. »

Sa progression fulgurante a également retenu l’attention de la sélection anglaise. La semaine dernière, à peine quatre mois après ses débuts en U23, Sarina Wiegman l’a convoquée pour la première fois en équipe senior des Lionesses, faisant d’elle la plus jeune joueuse appelée sous son mandat.

« Elle a été surprise », a commenté Wiegman. « Elle était sans voix, mais elle était très heureuse, surprise et enthousiaste, bien sûr. »

Éligible pour quatre sélections et polyglotte, elle reste peu connue des supporters des Lionesses puisqu’elle joue au Portugal, où elle a fait ses débuts à 15 ans avec Valarades Gaia. Qui est donc cette jeune milieu de terrain au talent prometteur, et qu’est-ce qui a convaincu Wiegman de lui offrir une chance historique ?