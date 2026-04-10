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Erica Parkinson NXGN GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Erica Parkinson : la plus jeune joueuse jamais sélectionnée par Sarina Wiegman chez les Lionesses, qui s’épanouit au Portugal et est éligible pour quatre pays

Analysis
Angleterre
E. Parkinson
World Cup Qualification UEFA
Valadares Gaia
WOMEN'S FOOTBALL
FEATURES
Angleterre vs Spain

Lors de la rencontre entre l’équipe d’Angleterre des moins de 23 ans et la Norvège en novembre dernier, les talents confirmés étaient nombreux. Ruby Mace et Maisie Symonds, déjà intégrées au groupe senior de Sarina Wiegman, figuraient sur la feuille de match, tout comme Gracie Prior, titulaire à sept reprises lors des neuf premières journées avec Manchester City, leader de la Super League féminine. Côté norvégien, on notait la présence de Martine Fenger, jeune attaquante ayant récemment fait ses débuts avec le FC Barcelone. Pourtant, c’est Erica Parkinson, 17 ans, soit cinq ans plus jeune que certaines adversaires, qui s’est le plus distinguée.

Pour ses débuts avec les moins de 23 ans lors d’une victoire 1-0, et alors qu’elle était la plus jeune joueuse des deux équipes jusqu’à ce que l’Angleterre fasse entrer Chloe Sarwie, 16 ans, en fin de deuxième mi-temps, la milieu de terrain créative s’est distinguée par ses passes intelligentes, son assurance face au but et son abattage.

« On m’a dit qu’Erica avait couru environ sept kilomètres à la mi-temps », déclara Emma Coates, alors sélectionneuse des moins de 23 ans, après la rencontre. « Elle était partout sur le terrain, dans le bon sens du terme. Son énergie est contagieuse. »

Sa progression fulgurante a également retenu l’attention de la sélection anglaise. La semaine dernière, à peine quatre mois après ses débuts en U23, Sarina Wiegman l’a convoquée pour la première fois en équipe senior des Lionesses, faisant d’elle la plus jeune joueuse appelée sous son mandat.

« Elle a été surprise », a commenté Wiegman. « Elle était sans voix, mais elle était très heureuse, surprise et enthousiaste, bien sûr. »

Éligible pour quatre sélections et polyglotte, elle reste peu connue des supporters des Lionesses puisqu’elle joue au Portugal, où elle a fait ses débuts à 15 ans avec Valarades Gaia. Qui est donc cette jeune milieu de terrain au talent prometteur, et qu’est-ce qui a convaincu Wiegman de lui offrir une chance historique ?

  • Erica Parkinson England Women 2023Getty Images

    C'est ici que tout a commencé.

    Née à Singapour d’une mère japonaise et d’un père anglais, Parkinson a suivi son frère Denis au Portugal à l’âge de 10 ans, lorsque ce dernier a été repéré par le centre de formation du FC Porto. Elle a ensuite porté les couleurs du FC Foz, de Leixões et de Benfica en tant que joueuse invitée, avant de s’engager avec le Valadares Gaia en 2023, où elle a fait ses débuts chez les seniors à seulement 15 ans.

    Ce déménagement au Portugal lui a offert la possibilité de représenter un quatrième pays au niveau international, mais elle a opté pour l’Angleterre, « le premier pays à m’avoir invitée au centre national d’entraînement », expliquait-elle l’an dernier.

    « Ils ont dépêché un recruteur au Portugal pour assister à mes matchs », se souvient-elle. « À l’époque, je jouais avec des garçons. Ils ont visionné mes vidéos en ligne et découvert que j’étais à moitié anglaise. Une fois sur place, j’ai immédiatement apprécié la culture. Tout le monde est à la fois accueillant et ambitieux. J’ai aimé la manière dont l’Angleterre travaillait à l’entraînement et son style de jeu lors des rencontres. »

    Tout en restant un élément clé de l’équipe première de Valadares Gaia, élue meilleure jeune joueuse du championnat portugais lors de la saison 2024-2025, Parkinson a rapidement gravi les échelons des sélections jeunes anglaises : elle a d’abord représenté la nation de son père à l’Euro U17 et à la Coupe du monde 2024, avant de passer chez les U19 pour l’Euro et, en novembre dernier, d’intégrer les U23.

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  • Erica Parkinson England Women 2025Getty Images

    Le grand tournant

    En mars, la nouvelle est tombée : Erica Parkinson a été sélectionnée pour la première fois en équipe d’Angleterre A. Les blessures d’Ella Toone et de Grace Clinton ayant créé un manque de profondeur au milieu de terrain, notamment au poste de numéro 10, les Lionesses ont dû innover.

    « Nous allons donc voir qui est la prochaine sur la liste », a expliqué Wiegman. « Erica a suivi tout le parcours. Elle joue au Portugal. Elle a fait ses preuves avec les U23. Bien sûr, passer des U23 et du championnat portugais au niveau senior est un grand pas, mais elle a l’occasion de montrer ce dont elle est capable à notre niveau. »

  • Erica Parkinson England Women 2024Getty Images

    Comment ça va ?

    Cette récompense intervient alors que Parkinson réalise une nouvelle fois une excellente saison dans l'élite portugaise. Après avoir remporté le titre de meilleur jeune joueur la saison dernière, avec quatre buts et trois passes décisives en 27 apparitions, le jeune homme de 17 ans a déjà atteint ces mêmes chiffres pour la saison 2025-2026, après 23 matchs.

    Ses performances contribuent à la dynamique de Valadares Gaia, actuellement 4^e du classement, à deux points d’une qualification pour la Ligue des champions, après une 5^e place l’an passé.

  • Erica Parkinson England Women 2026Getty Images

    Principaux atouts

    Menace naturelle, Parkinson excelle au poste de numéro 10 grâce à sa capacité à déclencher des tirs, sa vision du jeu, la précision de ses passes et son aisance des deux pieds. À cela s’ajoute une confiance qui se traduit sur le terrain : cette jeune fille de 17 ans est une véritable moteur de jeu.

    Malgré son positionnement avancé, elle ne néglige pas ses tâches défensives : tenace et agressive dans les duels, elle presse haut et récupère un grand nombre de ballons.

    À noter qu’elle évolue déjà au niveau senior depuis l’âge de 15 ans, ce qui lui confère une maturité physique lui permettant de gagner ses duels.

  • Erica Parkinson England Women 2025Getty Images

    Il reste une marge de progression.

    Parkinson se distingue par un parcours footballistique atypique : formée au Portugal, elle a été exposée à un style de jeu plus fluide que celui auquel la plupart de ses coéquipières anglaises sont habituées. Cet atout l’oblige néanmoins à s’adapter.

    « Le style portugais est moins axé sur l’aspect tactique », a-t-elle expliqué l’an dernier. « Quand j’arrive ici, je dois activer la partie tactique de mon cerveau. Je dois être plus disciplinée.

    Je ne veux pas trop changer, car les qualités que j’apporte sont le fruit du type de football que je pratique au Portugal et de ce avec quoi j’ai grandi. J’essaie de modifier certains aspects, mais d’autres sont mes spécialités, je ne veux donc pas les supprimer de mon jeu. »

    Il sera donc passionnant de suivre sa capacité à trouver le bon équilibre au fur et à mesure de son intégration dans le système anglais, d’autant plus selon la trajectoire que prendra sa carrière en club.

    Elle devra encore s’adapter à de nouveaux défis dans les années à venir. Le championnat portugais est d’un bon niveau et certaines joueuses issues de cette ligue se sont bien adaptées à d’autres divisions et y ont brillé – comme Olivia Smith, qu’Arsenal a fait devenir la première joueuse féminine à valoir un million de livres l’été dernier après ses performances impressionnantes à Liverpool. Parkinson espère connaître un succès similaire, et plusieurs indicateurs laissent penser qu’elle en a les moyens : elle a rapidement grimpé les échelons des sélections jeunes anglaises et déjà brillé au Portugal.

  • Fran Kirby England 2023Getty Images

    La prochaine à briller… Fran Kirby ?

    Trouver une comparaison pertinente à Parkinson n’est pas aisé : elle se distingue par un dynamisme et une verticalité qui la démarquent de nombreuses meneuses de jeu reconnues. Fran Kirby, l’actuelle attaquante de Brighton, constitue toutefois un parallèle intéressant. Éléments clé de l’ascension de Chelsea au sommet du football anglais, puis de l’équipe des Lionesses sacrée au Championnat d’Europe 2022, elle a souvent évolué dans un rôle libre sur un côté, notamment lorsqu’elle combinait avec Sam Kerr.

    Par moments, notamment lorsqu’elle évoluait aux côtés de Sam Kerr à Chelsea, Kirby a occupé une position plus excentrée qui lui a permis de s’épanouir pleinement dans un rôle libre. Sa capacité à marquer, à créer des occasions et sa confiance balle au pied rappellent le style de Parkinson, laquelle peut elle aussi s’excentrer si le schéma tactique l’exige, même si la comparaison reste imparfaitement transposable. Kirby s’est toujours distinguée par son volume de jeu et son sens du travail, des qualités que partage la nouvelle sélectionnée des Three Lions.

  • England Women Training & Media ActivityGetty Images Sport

    Et maintenant ?

    Déjà surveillée de près par de nombreux clubs avant même sa sélection en équipe d’Angleterre, la jeune Parkinson voit désormais son départ de Valadares Gaia acté à l’issue de la saison.

    Sa prochaine destination suscite déjà la curiosité. Si les grands clubs vont se l’arrachera, elle devra privilégier un club capable de lui offrir un vrai plan de développement et du temps de jeu, deux facteurs essentiels pour l’épanouissement des jeunes talents, comme elle l’a démontré au Portugal.

    À l’approche du mercato estival, les rumeurs d’intérêt ne manqueront pas. Pour l’instant, cependant, Parkinson se concentre sur la fin de saison avec Valadares Gaia, où elle vise une qualification pour les tours préliminaires de la Ligue des champions, avant de rejoindre le stage de l’Angleterre. Frotter son maillot à des talents de classe mondiale et à des joueuses rodées aux plus grandes compétitions sera déjà un bain d’apprentissage précieux pour la jeune Anglaise, qui, a minima, assistera en direct au choc contre l’Espagne, championne du monde, mardi, même si elle ne foule pas elle-même la pelouse.

    Elle pourrait toutefois entrer en jeu quelques jours plus tard, lorsque les Lionesses se rendront en Islande. Même si cela n’arrive pas, ce rassemblement lui offrira l’occasion de s’immerger dans l’environnement de l’équipe nationale et de travailler sous l’œil averti de Sarina Wiegman. Les supporters anglais ne l’apercevront peut-être pas cette semaine, mais ils devraient la revoir régulièrement dans les années à venir.

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