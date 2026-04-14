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Eric Garcia est expulsé ! Le défenseur du FC Barcelone écope d'un carton rouge suite à une nouvelle décision controversée lors du match de Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid
Le VAR sème à nouveau le trouble pour Barcelone
Le FC Barcelone a subi un nouveau coup dur lors de son match de Ligue des champions. À la 79^e minute, Garcia a reçu un carton rouge direct de la part de l’arbitre Turpin, à l’issue d’une consultation tendue de la VAR. Le défenseur a été sanctionné pour avoir retenu Alexander Sorloth, qui s’échappait vers le but. Bien que Jules Koundé se trouvât à proximité, les arbitres ont estimé que l’Espagnol était le dernier défenseur. Une décision cruciale qui a provoqué la colère des visiteurs et contraint le club à terminer la rencontre à dix, face à une tâche désormais bien plus ardue pour renverser la vapeur.
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Un souvenir obsédant du match aller
Cet exclusion controversée rappelle la malédiction qui avait frappé l’équipe lors du match aller. Lors de cette première rencontre, Pau Cubarsi avait été expulsé à la 42^e minute pour une faute stratégique, offrant à Julian Álvarez l’occasion de marquer sur le coup franc suivant et d’offrir une victoire 2-0 à l’Atlético.
Ce mardi, le scénario s’est répété : après une décision d’hors-jeu très serrée, la faute a été confirmée. Interrogé à ce sujet, l’analyste arbitral Iturralde González a expliqué sur la télévision espagnole : « Ils doivent d’abord vérifier s’il y a hors-jeu, puis, si ce n’est pas le cas, déterminer s’il s’agit d’une occasion de but manifeste… S’il n’y a pas hors-jeu, je considère qu’il s’agit davantage d’un carton rouge que d’un carton jaune. »
Un come-back retentissant stoppé net
Avant que l’expulsion ne change totalement la donne, Barcelone réalisait une prestation aboutie et avait momentanément rééquilibré la balance au score cumulé. Lamine Yamal avait ouvert le score dès la 4e minute, profitant d’une erreur de Clément Lenglet. Ferran Torres avait ensuite doublé la mise d’une magnifique frappe du gauche à la 24e, portant le score à 2-0. Mais l’Atlético Madrid avait rapidement réagi : Marcos Llorente servait brillamment Ademola Lookman, qui réduisait le score et fixait le total à 3-2 en faveur des locaux.
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Perspectives d’avenir pour les deux clubs
L'Atlético se qualifie pour le tour suivant grâce à une victoire 3-2 sur l'ensemble des deux matchs ; il affrontera Arsenal ou le Sporting CP au prochain tour.
De son côté, Barcelone, battu sur la scène européenne, doit désormais retrouver confiance pour les prochaines journées de championnat. En tête de la Liga avec neuf points d’avance, le club reste toutefois grand favori au titre.