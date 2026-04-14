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Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Moataz Elgammal

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Eric Garcia est expulsé ! Le défenseur du FC Barcelone écope d'un carton rouge suite à une nouvelle décision controversée lors du match de Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid

E. Garcia
FC Barcelone
Atletico Madrid vs FC Barcelone
Atletico Madrid
Ligue des Champions

Le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions entre l’Atlético Madrid et Barcelone a pris un tournant dramatique lorsque Eric Garcia a reçu un carton rouge direct en fin de rencontre. L’arbitre Clément Turpin a expulsé le défenseur central après consultation du VAR, laissant l’équipe catalane à 10 contre 11 alors qu’elle cherchait désespérément à marquer un but décisif pour sauver sa campagne européenne au Metropolitano.

  • Le VAR sème à nouveau le trouble pour Barcelone

    Le FC Barcelone a subi un nouveau coup dur lors de son match de Ligue des champions. À la 79^e minute, Garcia a reçu un carton rouge direct de la part de l’arbitre Turpin, à l’issue d’une consultation tendue de la VAR. Le défenseur a été sanctionné pour avoir retenu Alexander Sorloth, qui s’échappait vers le but. Bien que Jules Koundé se trouvât à proximité, les arbitres ont estimé que l’Espagnol était le dernier défenseur. Une décision cruciale qui a provoqué la colère des visiteurs et contraint le club à terminer la rencontre à dix, face à une tâche désormais bien plus ardue pour renverser la vapeur.

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    Un souvenir obsédant du match aller

    Cet exclusion controversée rappelle la malédiction qui avait frappé l’équipe lors du match aller. Lors de cette première rencontre, Pau Cubarsi avait été expulsé à la 42^e minute pour une faute stratégique, offrant à Julian Álvarez l’occasion de marquer sur le coup franc suivant et d’offrir une victoire 2-0 à l’Atlético.

    Ce mardi, le scénario s’est répété : après une décision d’hors-jeu très serrée, la faute a été confirmée. Interrogé à ce sujet, l’analyste arbitral Iturralde González a expliqué sur la télévision espagnole : « Ils doivent d’abord vérifier s’il y a hors-jeu, puis, si ce n’est pas le cas, déterminer s’il s’agit d’une occasion de but manifeste… S’il n’y a pas hors-jeu, je considère qu’il s’agit davantage d’un carton rouge que d’un carton jaune. »

  • Un come-back retentissant stoppé net

    Avant que l’expulsion ne change totalement la donne, Barcelone réalisait une prestation aboutie et avait momentanément rééquilibré la balance au score cumulé. Lamine Yamal avait ouvert le score dès la 4e minute, profitant d’une erreur de Clément Lenglet. Ferran Torres avait ensuite doublé la mise d’une magnifique frappe du gauche à la 24e, portant le score à 2-0. Mais l’Atlético Madrid avait rapidement réagi : Marcos Llorente servait brillamment Ademola Lookman, qui réduisait le score et fixait le total à 3-2 en faveur des locaux.


  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Perspectives d’avenir pour les deux clubs

    L'Atlético se qualifie pour le tour suivant grâce à une victoire 3-2 sur l'ensemble des deux matchs ; il affrontera Arsenal ou le Sporting CP au prochain tour.

    De son côté, Barcelone, battu sur la scène européenne, doit désormais retrouver confiance pour les prochaines journées de championnat. En tête de la Liga avec neuf points d’avance, le club reste toutefois grand favori au titre.

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