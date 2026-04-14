Cet exclusion controversée rappelle la malédiction qui avait frappé l’équipe lors du match aller. Lors de cette première rencontre, Pau Cubarsi avait été expulsé à la 42^e minute pour une faute stratégique, offrant à Julian Álvarez l’occasion de marquer sur le coup franc suivant et d’offrir une victoire 2-0 à l’Atlético.

Ce mardi, le scénario s’est répété : après une décision d’hors-jeu très serrée, la faute a été confirmée. Interrogé à ce sujet, l’analyste arbitral Iturralde González a expliqué sur la télévision espagnole : « Ils doivent d’abord vérifier s’il y a hors-jeu, puis, si ce n’est pas le cas, déterminer s’il s’agit d’une occasion de but manifeste… S’il n’y a pas hors-jeu, je considère qu’il s’agit davantage d’un carton rouge que d’un carton jaune. »