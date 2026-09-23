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Eric Cantona fustige le copropriétaire de Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, pour ses commentaires « inacceptables » sur l’immigration et affirme qu’il n’aurait pas signé au club
Cantona s’en prend au patron d’INEOS
Cantona a publiquement condamné Ratcliffe après que le propriétaire minoritaire de Manchester United a affirmé que le Royaume-Uni est « en déclin » en raison de problèmes liés à l'immigration et aux aides sociales. Ratcliffe a tenu ces propos controversés lors d'une récente interview accordée à la BBC, provoquant une réaction immédiate du groupe de supporters musulmans du club, qui a réclamé sa démission à cause de ces commentaires « totalement inacceptables ».
La situation présente une ironie frappante pour Ratcliffe. Le milliardaire britannique considère Cantona comme son joueur préféré et a même baptisé sa holding, Trawlers Limited, en référence à la tristement célèbre conférence de presse sur les mouettes de l'attaquant.
Cependant, ce sentiment est loin d'être réciproque. S'exprimant auprès de l'éminent supporter de United Pete Boyle sur son compte TikTok, Cantona a clairement indiqué que les convictions politiques du patron d'INEOS étaient en totale contradiction avec sa propre histoire familiale et ses valeurs.
- AFP
« Je ne peux pas accepter ce genre de chose »
Interrogé sur le fait de savoir s’il aurait finalisé son célèbre transfert à 1,2 million de livres sterling en provenance de Leeds United en 1992 si Ratcliffe avait été aux commandes, Cantona a livré une réponse cinglante.
« Non. Bien sûr que non. Vous savez ce que je pense de tout cela, avec ce genre de politique », a déclaré le sexagénaire. « Et je ne peux pas comprendre que quelqu’un comme ça puisse dire quelque chose comme ça alors qu’il est l’un des propriétaires du club. »
Le Français a ensuite souligné à quel point la migration a historiquement façonné les plus grands talents du sport. Il a ajouté : « Le football est un sport très populaire. Le football s’est construit, tous les plus grands joueurs viennent de différentes vagues d’immigration. Partout, en France, en Angleterre, partout.
« En France par exemple, les plus grands joueurs français viennent tous de différentes vagues d’immigration. J’ai fait un documentaire là-dessus, French Football: An Immigrant History. Raymond Kopa, dans les années 1950, était le fils d’immigrés polonais venus en France, qui ont travaillé en France, et ont travaillé dur en France. Puis les Italiens, des Italiens comme Platini. Puis les Espagnols, comme moi, ma mère venait de réfugiés espagnols. Je ne peux pas accepter ce genre de chose. »
Une relation brisée
Ce nouveau différend creuse davantage le fossé entre l’icône du club et l’actuelle direction. Plus tôt cette année, Ratcliffe avait fait l’objet de critiques similaires et s’était excusé après avoir déclaré à Sky News que le Royaume-Uni avait été « colonisé par des immigrés ».
Cantona s’en était déjà pris au patron d’INEOS au printemps en raison de vastes changements opérationnels et de 450 suppressions de postes à Old Trafford.
« Depuis l’arrivée de Ratcliffe, cette équipe de dirigeants essaie de tout détruire et ne respecte personne, avait précédemment déclaré Cantona. Ils veulent même changer le stade. L’âme de l’équipe et du club ne réside pas dans les joueurs. Toutes les personnes autour, c’est comme une grande famille. »
- Getty Images
Pression croissante à Old Trafford
Ratcliffe fait désormais face à une crise de relations publiques qui s’intensifie, parallèlement à la refonte en cours des opérations du club. Gérer de vives critiques venant de l’un des plus grands joueurs de l’histoire de Manchester United ne fera qu’ajouter à l’examen de plus en plus appuyé qui entoure le projet sportif d’INEOS.
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