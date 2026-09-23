Cantona a publiquement condamné Ratcliffe après que le propriétaire minoritaire de Manchester United a affirmé que le Royaume-Uni est « en déclin » en raison de problèmes liés à l'immigration et aux aides sociales. Ratcliffe a tenu ces propos controversés lors d'une récente interview accordée à la BBC, provoquant une réaction immédiate du groupe de supporters musulmans du club, qui a réclamé sa démission à cause de ces commentaires « totalement inacceptables ».

La situation présente une ironie frappante pour Ratcliffe. Le milliardaire britannique considère Cantona comme son joueur préféré et a même baptisé sa holding, Trawlers Limited, en référence à la tristement célèbre conférence de presse sur les mouettes de l'attaquant.

Cependant, ce sentiment est loin d'être réciproque. S'exprimant auprès de l'éminent supporter de United Pete Boyle sur son compte TikTok, Cantona a clairement indiqué que les convictions politiques du patron d'INEOS étaient en totale contradiction avec sa propre histoire familiale et ses valeurs.



