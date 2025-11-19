Équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026 : liste complète des nations qui participeront au tournoi de football aux États-Unis, au Canada et au Mexique

Voici un aperçu des différentes campagnes de qualification régionales et des équipes qui sont sur le point de décrocher leur qualification :

AFC

Les deux dernières places automatiques des qualifications asiatiques ont été attribuées en octobre, l'Irak ayant ensuite battu les Émirats arabes unis en novembre pour s'assurer une place dans les barrages interconfédérations.

Découvrez ici le tableau complet des qualifications de l'AFC pour la Coupe du monde 2026.

CAF

Les qualifications en Afrique ont duré près de deux ans, le dernier des neuf qualifiés automatiques ayant été confirmé en octobre. La RD Congo a ensuite éliminé le Cameroun et le Nigeria lors des barrages de la CAF pour s'assurer une place dans les barrages interconfédéraux.

Découvrez ici le tableau complet des qualifications de la CAF pour la Coupe du monde 2026.

CONCACAF

Les États-Unis, le Canada et le Mexique étant automatiquement qualifiés en tant que pays hôtes, la phase de qualification de la CONCACAF présente un visage différent, avec plusieurs équipes moins bien établies en lice pour une place. Les trois qualifiés automatiques ayant été déterminés en novembre, la Jamaïque et le Suriname se sont qualifiés pour les barrages interconfédéraux.

CONMEBOL

Les qualifications en Amérique du Sud se sont achevées en septembre avec la confirmation de la dernière des six équipes qualifiées d'office du continent. La Bolivie, septième, s'est qualifiée pour les barrages interconfédéraux de mars et vise une première participation à la Coupe du monde depuis 1994.

Découvrez ici le tableau complet des qualifications de la CONMEBOL pour la Coupe du monde 2026.

OFC

La Nouvelle-Zélande ayant obtenu sa qualification automatique dès le mois de mars, la Nouvelle-Calédonie s'est qualifiée pour les barrages interconfédéraux.

Découvrez ici le tableau complet des qualifications de l'OFC pour la Coupe du monde 2026.

UEFA

Les qualifications de l'UEFA ont débuté en mars, même si certaines équipes n'ont entamé leur campagne qu'en septembre en raison de la Ligue des Nations. Toutes les places automatiques sont désormais attribuées, et des barrages permettront de déterminer les quatre dernières sélections parmi les 16 équipes qui s'y sont qualifiées. Parmi les équipes qui visent encore une place, on trouve l'Italie, quadruple vainqueur, ainsi que le Danemark, la Turquie, la Suède, le Pays de Galles, l'Irlande et l'Irlande du Nord.

Découvrez ici le tableau complet des qualifications de l'UEFA pour la Coupe du monde 2026.