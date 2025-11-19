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Ryan Kelly

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Équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026 : liste complète des nations qui participeront au tournoi de football aux États-Unis, au Canada et au Mexique

GOAL passe en revue toutes les équipes déjà qualifiées pour la Coupe du monde 2026, ainsi que celles qui pourraient bientôt les rejoindre.

La Coupe du monde 2026 réunira pour la première fois de son histoire un total de 48 équipes, la FIFA ayant décidé d’élargir le format du tournoi à 32 équipes en vigueur depuis l’édition de 1998. Cela signifie qu’un nombre record d’équipes nationales se retrouveront aux États-Unis, au Canada et au Mexique pour ce qui s’annonce comme un événement historique.

L'UEFA est assurée de disposer de 16 places pour le tournoi, tandis que la CAF en obtient neuf et l'AFC huit. La CONMEBOL et la CONCACAF auront chacune au moins six places, tandis que l'OFC dispose pour la première fois d'une place garantie. Les deux places restantes seront attribuées à l'issue des barrages intercontinentaux.

GOAL vous présente ici toutes les équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026 :

  • Quelles équipes se sont qualifiées pour la Coupe du monde 2026 ?

    (Cliquez sur l'équipe pour en savoir plus sur son parcours en phase de qualification)

    ÉquipeConfédérationQualifiée le
    CanadaCONCACAFPays hôte
    MexiqueCONCACAFPays hôtes
    États-UnisCONCACAFPays hôtes
    JaponAFC20 mars 2025
    Nouvelle-ZélandeOFC24 mars 2025
    IranAFC25 mars 2025
    ArgentineCONMEBOL25 mars 2025
    OuzbékistanAFC5 juin 2025
    Corée du SudAFC5 juin 2025
    JordanieAFC5 juin 2025
    AustralieAFC10 juin 2025
    BrésilCONMEBOL10 juin 2025
    ÉquateurCONMEBOL10 juin 2025
    UruguayCONMEBOL4 septembre 2025
    ParaguayCONMEBOL4 septembre 2025
    ColombieCONMEBOL4 septembre 2025
    MarocCAF5 septembre 2025
    TunisieCAF8 septembre 2025
    ÉgypteCAF8 octobre 2025
    AlgérieCAF9 octobre 2025
    GhanaCAF12 octobre 2025
    Cap-VertCAF13 octobre 2025
    Afrique du SudCAF14 octobre 2025
    QatarAFC14 octobre 2025
    AngleterreUEFA14 octobre 2025
    Arabie saouditeAFC14 octobre 2025
    SénégalCAF14 octobre 2025
    Côte d'IvoireCAF14 octobre 2025
    FranceUEFA13 novembre 2025
    CroatieUEFA14 novembre 2025
    PortugalUEFA16 novembre 2025
    NorvègeUEFA16 novembre 2025
    AllemagneUEFA17 novembre 2025
    Pays-BasUEFA17 novembre 2025
    AutricheUEFA18 novembre 2025
    BelgiqueUEFA18 novembre 2025
    ÉcosseUEFA18 novembre 2025
    EspagneUEFA18 novembre 2025
    SuisseUEFA18 novembre 2025
    CuraçaoCONCACAF18 novembre 2025
    HaïtiCONCACAF18 novembre 2025
    PanamaCONCACAF18 novembre 2025
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  • Qui pourrait être le prochain à se qualifier ?

    Voici un aperçu des différentes campagnes de qualification régionales et des équipes qui sont sur le point de décrocher leur qualification :

    AFC

    Les deux dernières places automatiques des qualifications asiatiques ont été attribuées en octobre, l'Irak ayant ensuite battu les Émirats arabes unis en novembre pour s'assurer une place dans les barrages interconfédérations.

    Découvrez ici le tableau complet des qualifications de l'AFC pour la Coupe du monde 2026.

    CAF

    Les qualifications en Afrique ont duré près de deux ans, le dernier des neuf qualifiés automatiques ayant été confirmé en octobre. La RD Congo a ensuite éliminé le Cameroun et le Nigeria lors des barrages de la CAF pour s'assurer une place dans les barrages interconfédéraux.

    Découvrez ici le tableau complet des qualifications de la CAF pour la Coupe du monde 2026.

    CONCACAF

    Les États-Unis, le Canada et le Mexique étant automatiquement qualifiés en tant que pays hôtes, la phase de qualification de la CONCACAF présente un visage différent, avec plusieurs équipes moins bien établies en lice pour une place. Les trois qualifiés automatiques ayant été déterminés en novembre, la Jamaïque et le Suriname se sont qualifiés pour les barrages interconfédéraux.

    CONMEBOL

    Les qualifications en Amérique du Sud se sont achevées en septembre avec la confirmation de la dernière des six équipes qualifiées d'office du continent. La Bolivie, septième, s'est qualifiée pour les barrages interconfédéraux de mars et vise une première participation à la Coupe du monde depuis 1994.

    Découvrez ici le tableau complet des qualifications de la CONMEBOL pour la Coupe du monde 2026.

    OFC

    La Nouvelle-Zélande ayant obtenu sa qualification automatique dès le mois de mars, la Nouvelle-Calédonie s'est qualifiée pour les barrages interconfédéraux.

    Découvrez ici le tableau complet des qualifications de l'OFC pour la Coupe du monde 2026.

    UEFA

    Les qualifications de l'UEFA ont débuté en mars, même si certaines équipes n'ont entamé leur campagne qu'en septembre en raison de la Ligue des Nations. Toutes les places automatiques sont désormais attribuées, et des barrages permettront de déterminer les quatre dernières sélections parmi les 16 équipes qui s'y sont qualifiées. Parmi les équipes qui visent encore une place, on trouve l'Italie, quadruple vainqueur, ainsi que le Danemark, la Turquie, la Suède, le Pays de Galles, l'Irlande et l'Irlande du Nord.

    Découvrez ici le tableau complet des qualifications de l'UEFA pour la Coupe du monde 2026.

  • Duckens Nazon, HaitiImagn

    Haïti

    Date d'obtention du diplôme :18 novembre 2025
    Qualifié en tant que :Vainqueur du groupe C de la CONCACAF
    Dernier tournoi :1974

    Haïti a mis fin à 51 ans d'attente pour se qualifier pour sa deuxième Coupe du monde de manière spectaculaire, en battant le Honduras et le Costa Rica pour décrocher la première place du groupe C de la CONCACAF. L'attaquant vedette Duckens Nazon a été le moteur de la campagne des Grenadiers, et sans la qualification remarquable de Curaçao, Haïti serait sans conteste l'histoire marquante de la région.

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  • Curaçao footballGetty

    Curaçao

    Date d'obtention du diplôme :18 novembre 2025
    Qualifié en tant que :Vainqueur du groupe B de la CONCACAF
    Dernier tournoi :Première participation

    Curaçao, avec une population de seulement 156 115 habitants, est devenu le plus petit pays à se qualifier pour la Coupe du monde après avoir obtenu un match nul contre la Jamaïque lors de la dernière journée, remportant ainsi le groupe B de la CONCACAF. Ce sera la première participation du pays à la compétition, avec une équipe emmenée par Tahith Chong, ancien joueur formé au Manchester United.

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  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CONCACAF-PAN-SLVAFP

    Panama

    Date d'obtention du diplôme :18 novembre 2025
    Qualifié en tant que :Vainqueur du Groupe A de la CONCACAF
    Dernier tournoi :2018

    Le Panama fait son retour en Coupe du monde après avoir manqué l'édition 2022, en terminant en tête du groupe A de la CONCACAF devant le Suriname. Jose Fajardo et Cecilio Waterman ont joué un rôle déterminant en aidant les Canaleros à surmonter les obstacles pour revenir sur la scène mondiale.

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  • Belgium v Liechtenstein - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Belgique

    Date d'obtention du diplôme :18 novembre 2025
    Qualifié en tant que :Vainqueur du Groupe I de l'UEFA
    Dernier tournoi :2022

    L'époque de la « génération dorée » belge est peut-être révolue, mais cette nouvelle équipe des Diables Rouges a encore de beaux atouts à faire valoir. De jeunes stars telles que Jeremy Doku et Charles De Ketelaere relèvent le défi avec l'aide de la vieille garde, notamment Kevin De Bruyne et Leandro Trossard.

    La Belgique a devancé le Pays de Galles pour la première place du Groupe I grâce à une victoire écrasante 7-0 contre le Liechtenstein lors de la dernière journée.

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  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-AUT-BIHAFP

    Autriche

    Date d'obtention du diplôme :18 novembre 2025
    Qualifié en tant que :Vainqueur du groupe H de l'UEFA
    Dernier tournoi :1998

    Sous la houlette de Ralf Rangnick, l'Autriche est redevenue une puissance du football international européen. Elle comptait parmi les favorites de nombreux observateurs neutres lors de l'Euro 2024, et se qualifie aujourd'hui pour sa première Coupe du monde du XXIe siècle.

    Elle a dû se contenter d'un match nul in extremis à domicile contre la Bosnie-Herzégovine lors de son dernier match de groupe pour sceller sa qualification, Marko Arnautovic ayant inscrit huit buts, un total surpassé uniquement par les 16 buts d'Erling Haaland dans l'ensemble des compétitions de l'UEFA.

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-ESP-TURAFP

    Espagne

    Date d'obtention du diplôme :18 novembre 2025
    Qualifié en tant que :Vainqueur du groupe E de l'UEFA
    Dernier tournoi :2022

    Personne ne doutait vraiment que l'Espagne, championne d'Europe en titre, se qualifierait pour la Coupe du monde, mais il a fallu attendre la dernière journée pour en avoir la confirmation. Même alors, seule une défaite face à la Turquie, deuxième du groupe, par sept buts d'écart aurait pu lui faire perdre son avance sur la ligne d'arrivée.

    L'attaquant de la Real Sociedad et héros de l'Euro 2024, Mikel Oyarzabal, a poursuivi ses exploits internationaux, enregistrant le troisième plus grand nombre de contributions à des buts parmi tous les joueurs des qualifications européennes, derrière Erling Haaland et Memphis Depay.

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  • Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Écosse

    Date d'obtention du diplôme :18 novembre 2025
    Qualifié en tant que :Vainqueur du groupe C de l'UEFA
    Dernier tournoi :1998

    Enfin, la longue attente de l'Écosse pour disputer à nouveau une Coupe du monde est terminée. Elle a mis fin à une disette de 28 ans de manière assez spectaculaire.

    L'équipe de Steve Clarke abordait la dernière journée des qualifications avec l'obligation de battre le Danemark, qui, de son côté, aurait assuré sa qualification avec un match nul. L'Écosse était à égalité 2-2 face à une équipe danoise réduite à 10 joueurs à l'entrée du temps additionnel, avant que des buts sensationnels de Kieran Tierney et Kenny McLean ne lui permettent de s'imposer 4-2 et de décrocher la seule place de qualification automatique du groupe C.

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  • Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Suisse

    Date d'obtention du diplôme :18 novembre 2025
    Qualifié en tant que :Vainqueur du groupe B de l'UEFA
    Dernier tournoi :2022

    La Suisse a terminé en tête d'un groupe de qualification très disputé qui comprenait également la Slovénie, une Suède en manque de forme et le Kosovo, grande surprise de la compétition. Elle avait pratiquement assuré sa place lors de l'avant-dernière journée, mais a dû attendre la dernière journée pour que sa qualification soit officiellement confirmée.

    Emmenés par le brillant milieu de terrain Granit Xhaka, les Suisses peuvent espérer créer la surprise en 2026.

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  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-LTUAFP

    Pays-Bas

    Date d'obtention du diplôme :17 novembre 2025
    Qualifié en tant que :Vainqueur du groupe G de l'UEFA
    Dernier tournoi :2022

    Les Pays-Bas de Ronald Koeman ont terminé avec trois points d'avance sur la Pologne dans le groupe G, s'assurant ainsi une qualification automatique. Il ne leur fallait qu'un point lors de leur huitième et dernier match, mais ils ont tenu à le faire avec panache en écrasant la Lituanie 4-0 à Amsterdam.

    L'attaquant Memphis Depay, qui évolue au Brésil, a inscrit huit buts lors des qualifications et est ainsi devenu le meilleur buteur de l'histoire du pays. Au total, les Néerlandais ont marqué 27 buts, soit une moyenne de 3,4 buts par match, et espèrent mettre cette puissance de frappe à profit lors de la phase finale.

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  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Allemagne

    Date d'obtention du diplôme :17 novembre 2025
    Qualifié en tant que :Vainqueur du groupe A de l'UEFA
    Dernier tournoi :2022

    Les quadruples champions du monde n'ont pas bien démarré cette campagne et la qualification automatique s'est jouée jusqu'au bout, la Slovaquie ayant pu remporter le groupe A de l'UEFA en cas de victoire contre l'Allemagne lors de la dernière journée. Mais l'Allemagne n'a pas trébuché au moment crucial et s'est imposée 6-0 pour décrocher sa place.

    Après avoir été l'une des équipes les plus régulières de la Coupe du monde pendant des décennies, l'Allemagne a été éliminée dès la phase de groupes lors des deux derniers tournois, ne parvenant pas à passer le cap du premier tour depuis son dernier sacre en 2014. Julian Nagelsmann est à la tête d'une nouvelle équipe jeune qui cherche à retrouver ses gloires passées.

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYAFP

    Norvège

    Date d'obtention du diplôme :16 novembre 2025
    Qualifié en tant que :Vainqueur du Groupe I de l'UEFA
    Dernier tournoi :1998

    La Norvège a décroché sa première qualification pour la phase finale de la Coupe du monde depuis 1998 grâce à une victoire 4-1 contre l'Italie qui lui a assuré la première place du Groupe I. Erling Haaland a inscrit un doublé lors de cette victoire et mènera la charge l'été prochain en Amérique du Nord.

    La Norvège ne manquera pas de confiance après une campagne de qualification qui lui a valu huit victoires en huit matchs et 37 buts. Haaland en a marqué 16 et sera la principale menace norvégienne. Cependant, Stale Solbakken dispose également de nombreux autres joueurs talentueux dans son effectif et peut compter sur des joueurs tels que Martin Odegaard, Oscar Bobb, Antonio Nusa et Alexander Sorloth.

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  • Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Portugal

    Date d'obtention du diplôme :16 novembre 2025
    Qualifié en tant que :Vainqueur du groupe F de l'UEFA
    Dernier tournoi :2022

    L'équipe de Roberto Martinez s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2026 en écrasant l'Arménie 9-1, un résultat obtenu sans son capitaine Cristiano Ronaldo. La star portugaise était suspendue pour le dernier match de groupe de l'équipe, suite à son carton rouge contre l'Irlande, mais son absence n'a pas pesé sur les hommes de Martinez, qui ont confirmé leur place dans la compétition.

    Bruno Fernandes et João Neves ont tous deux inscrit un triplé lors de cette victoire écrasante, et la profondeur de l'effectif portugais laisse présager de grandes choses pour cette équipe aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Ronaldo a déjà annoncé que ce serait sa dernière Coupe du monde, mais il manquera au moins un match de groupe en raison de sa suspension suite à son carton rouge coûteux.

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  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-CRO-FROAFP

    Croatie

    Date d'obtention du diplôme :14 novembre 2025
    Qualifié en tant que :Vainqueur du groupe L de l'UEFA
    Dernier tournoi :2022

    La Croatie a atteint au moins les demi-finales lors des deux dernières Coupes du monde, et le capitaine vétéran Luka Modric aura une dernière chance de briller sur la scène mondiale après avoir une nouvelle fois mené son équipe à travers une campagne de qualification au cours de laquelle elle est restée invaincue pour s'assurer sa place pour cet été.

    Modric est entouré de nombreux autres joueurs expérimentés dans l'équipe, notamment Ivan Perisic et Mateo Kovacic, même si une nouvelle génération, emmenée par le défenseur de Manchester City Josko Gvardiol, commence à s'imposer de manière plus régulière.

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  • France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    France

    Date d'obtention du diplôme :13 novembre 2025
    Qualifié en tant que :Vainqueur du groupe D de l'UEFA
    Dernier tournoi :2022

    La France a décroché sa qualification avec une journée d'avance grâce à une victoire 4-0 contre l'Ukraine. Les hommes de Didier Deschamps restent invaincus dans le groupe, avant un dernier match contre l'Azerbaïdjan, et disposent d'une puissance de frappe impressionnante.

    Kylian Mbappé reste l'homme de la situation, mais Hugo Ekitike a ouvert son compteur international contre l'Ukraine et Deschamps peut également compter sur des joueurs tels que Michael Olise, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Le sélectionneur vainqueur de la Coupe du monde a déjà confirmé qu'il quitterait ses fonctions après le tournoi de 2026 et espère pouvoir tirer sa révérence en beauté avec son équipe à nouveau au sommet.

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  • Cote d'Ivoire 2025Getty Images

    Cote d'Ivoire

    Date d'obtention du diplôme :14 octobre 2025
    Qualifié en tant que : Vainqueur du groupe F de la CAF
    Dernier tournoi :2014

    Pour une nation qui a produit tant de footballeurs de haut niveau au fil des ans, il est incroyable que la Côte d'Ivoire n'ait pas participé à une Coupe du monde depuis l'édition 2014 au Brésil.

    Elle aura néanmoins l'occasion de se rattraper en 2026 après avoir devancé le Gabon en tête du groupe F de la CAF, avec 26 points sur 30 possibles, pour supplanter Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers.

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  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SEN-SUDAFP

    Sénégal

    Date d'obtention du diplôme :14 octobre 2025
    Qualifié en tant que : Vainqueur du Groupe B de la CAF
    Dernier tournoi :2022

    Les Lions de la Teranga ont dû donner le meilleur d'eux-mêmes pour repousser la concurrence acharnée de la République démocratique du Congo dans le groupe B de la CAF, remportant sept victoires et trois nuls sur leurs dix matches de qualification pour se qualifier pour la Coupe du monde.

    Le Sénégal a scellé sa qualification par une victoire écrasante 4-0 contre la Mauritanie devant un public enthousiaste, donnant ainsi le coup d'envoi des festivités à Dakar. Avec des joueurs tels que Sadio Mané, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye et Pape Matar Sarr, cette équipe pourrait bien être l'une des plus à suivre en Amérique du Nord.

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  • Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    Arabie saoudite

    Date d'obtention du diplôme :14 octobre 2025
    Qualifié en tant que : Vainqueur du groupe B du quatrième tour de l'AFC
    Dernier tournoi :2022

    L'équipe à l'origine de la plus grande surprise de la Coupe du monde 2022, lors de laquelle l'Arabie saoudite avait battu l'Argentine, future vainqueure, lors de son match d'ouverture, participera officiellement à l'édition 2026 après avoir franchi toutes les étapes des qualifications de l'AFC.

    Contrainte de disputer le quatrième tour, l'équipe d'Hervé Renard abordait son match contre l'Irak en ayant besoin d'un match nul, tout en sachant que ses adversaires la dépasseraient dans leur groupe de trois équipes s'ils remportaient la victoire. Mais les Faucons verts ont réussi à arracher un match nul 0-0, s'assurant ainsi la dernière place qualificative automatique pour l'Asie.

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-LAT-ENGAFP

    Angleterre

    Date d'obtention du diplôme :14 octobre 2025
    Qualifié en tant que : Vainqueur du groupe K de l'UEFA
    Dernier tournoi :2022

    Comme on pouvait s'y attendre, l'Angleterre n'a fait qu'une bouchée de son groupe de qualification sous la houlette de son nouveau sélectionneur Thomas Tuchel, se qualifiant haut la main pour la phase finale de la Coupe du monde avec un bilan parfait, sans même encaisser le moindre but. Les Three Lions, emmenés par la puissance de frappe de Harry Kane, affichaient une moyenne de trois buts par match lorsqu'ils ont assuré leur place en Amérique du Nord.

    La qualification n'était qu'une simple formalité pour les vainqueurs de 1966, qui visent à remporter la gloire mondiale sur le sol étranger pour la première fois.

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  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-QAT-UAEAFP

    Lequel ?

    Date d'obtention du diplôme :14 octobre 2025
    Qualifié en tant que : Vainqueur du groupe A du quatrième tour de l'AFC
    Dernier tournoi :2022

    Les Coupes du monde semblent être comme les bus londoniens pour le Qatar, qui n'y avait jamais participé avant d'en être l'hôte en 2022 et qui s'est désormais qualifié pour l'édition 2026 sur le sol étranger. Après s'être qualifié de justesse pour le quatrième tour des qualifications asiatiques, il a dû repousser la concurrence d'Oman et des Émirats arabes unis pour s'assurer une place en phase finale.

    Tout s'est joué lors d'un match décisif contre les Émirats arabes unis, que le Qatar devait absolument remporter, ce qu'il a fait in extremis pour décrocher sa place en Amérique du Nord.

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  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-RSA-NGAAFP

    Afrique du Sud

    Date d'obtention du diplôme :14 octobre 2025
    Qualifié en tant que : Vainqueur du Groupe C de la CAF
    Dernier tournoi :2010

    Pour la première fois depuis qu'elle a accueilli le tournoi en 2010, l'Afrique du Sud participera à une Coupe du monde masculine. Les Bafana Bafana ont rapidement pris une large avance dans le groupe C des qualifications, mais un faux pas lors des dernières fenêtres internationales a repoussé leur qualification à la dernière journée.

    Ils ont réussi à battre le Rwanda 3-0 lors de leur dernier match, s'assurant ainsi la première place devant le Nigeria et le Bénin, ce qui a déclenché des célébrations endiablées, mettant fin à 16 années d'absence du plus grand tournoi international de football.

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  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CMR-CPVAFP

    Cap-Vert

    Date d'obtention du diplôme :13 octobre 2025
    Qualifié en tant que : Vainqueur du groupe D de la CAF
    Dernier tournoi :Première

    Suivant les traces de la Jordanie et de l'Ouzbékistan, le Cap-Vert est devenu la troisième nation à décrocher sa toute première qualification pour la Coupe du monde en 2026. Plus impressionnant encore, c'est le deuxième plus petit pays en termes de population à se qualifier en 95 ans d'histoire de la compétition, après l'Islande en 2018.

    Cette nation insulaire située au large de la côte ouest de l'Afrique l'a fait avec panache. Elle a remporté sept de ses dix matches de qualification pour terminer en tête du groupe D de la CAF, devant une équipe du Cameroun qui comptait pourtant dans ses rangs des joueurs bien plus connus. Par exemple, Dailon Livramento, meilleur buteur de l'équipe lors des qualifications avec quatre buts, est prêté pour la saison 2025-2026 par l'Hellas Vérone au Casa Pia, un club peu connu de la Liga Portugal.

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  • Mohammed Kudus Ghana 2024Getty Images

    Ghana

    Date d'obtention du diplôme :12 octobre 2025
    Qualifié en tant que : Vainqueur du Groupe I de la CAF
    Dernier tournoi :2022

    Après avoir échoué à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des nations 2025, les attentes étaient relativement faibles pour le Ghana à l'approche des qualifications pour la Coupe du monde, mais l'équipe d'Otto Addo a rebondi de manière impressionnante pour atteindre la phase finale pour la cinquième fois depuis ses débuts en 2006.

    Les stars de la Premier League Antoine Semenyo et Mohammed Kudus – qui a inscrit le but de la victoire contre les Comores pour sceller la qualification – devraient mener l'attaque des Black Stars, qui tenteront d'éviter une troisième élimination consécutive dès la phase de groupes.

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  • Algeria 2025Getty Images

    Algérie

    Date d'obtention du diplôme :9 octobre 2025
    Qualifié en tant que : Vainqueur du groupe G de la CAF
    Dernier tournoi :2014

    L'Algérie participera à la Coupe du monde pour la première fois depuis 12 ans lorsque Riyad Mahrez et ses coéquipiers arriveront en Amérique du Nord l'été prochain. 

    En 2014, elle avait atteint les huitièmes de finale, où elle avait été battue par l'Allemagne. Elle a participé à trois autres tournois en tant que nation indépendante, étant éliminée dès la phase de groupes en 1982, 1986 et 2010. Cette dernière édition a bien sûr été marquée par un match nul 0-0 tristement célèbre contre l'Angleterre. 

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  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIERS-DJI-EGYAFP

    Égypte

    Date d'obtention du diplôme :le 8 octobre 2025
    Qualifié en tant que :Vainqueur du Groupe A de la CAF
    Dernier tournoi :2018

    L'Égypte sera de retour à la Coupe du monde en 2026 après avoir échoué à se qualifier pour la compétition au Qatar il y a quatre ans. En 2018, l'Égypte avait été éliminée dès la phase de groupes après avoir terminé dernière du groupe A, perdant les trois matches qu'elle avait disputés. 

    Les Nord-Africains ont participé à trois tournois mondiaux au total et n'ont dépassé la phase de groupes qu'une seule fois, en 1934. L'édition 2026 pourrait être la dernière participation à la Coupe du monde de la légende de Liverpool, Mohamed Salah, et l'attaquant espère offrir un résultat mémorable à son pays.

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  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIERS-TUN-MAWAFP

    Tunisie

    Date d'obtention du diplôme :le 8 septembre 2025
    Qualifié en tant que :Vainqueur du groupe H de la CAF
    Dernier tournoi :2022

    La Tunisie sera de retour à la Coupe du monde en 2026, après avoir été éliminée dès la phase de groupes en 2022. Elle avait remporté un match lors de ce tournoi, battant la France 1-0. 

    Les Nord-Africains ont participé à six tournois mondiaux au total, mais n'ont jamais dépassé la phase de groupes ; ils tenteront de se qualifier pour les huitièmes de finale pour la toute première fois l'été prochain. 

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  • FBL-WC-2026-CAF-QUALIFIERS-MAR-NGRAFP

    Maroc

    Date d'obtention du diplôme :5 septembre 2025
    Qualifié en tant que :Vainqueur du groupe E de la CAF
    Dernier tournoi :2022

    Le Maroc fera son retour sur la scène mondiale en 2026 après avoir brillamment remporté ses qualifications pour décrocher l'une des neuf places de la CAF pour le tournoi de l'été prochain. 

    Première nation africaine à se qualifier, le Maroc dispose d'un effectif de grande qualité et cherchera à réitérer son parcours jusqu'en demi-finales de 2022, avec des joueurs tels qu'Achraf Hakimi, Brahim Diaz, Bilal El Khannouss et Nayef Aguerd à la tête de l'équipe.

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-COL-BOLAFP

    Colombie

    Date d'obtention du diplôme :4 septembre 2025
    Qualifié en tant que :Troisième place de la CONMEBOL
    Dernier tournoi :2018

    La Colombie fait son retour à la Coupe du monde après avoir scellé, grâce à sa victoire 3-0 contre la Bolivie en septembre, son retour à un tournoi auquel elle avait participé pour la dernière fois en 2018. 

    L'icône James Rodríguez continue de marquer de son empreinte, tandis que l'équipe compte désormais dans ses rangs des talents de premier plan tels que Luis Diaz (Bayern Munich), Jhon Duran (Fenerbahçe) et Jhon Arias (Wolves). Les Cafeteros espèrent aller encore plus loin que lors de leur meilleure performance dans le tournoi en 2014, où ils avaient atteint les quarts de finale.

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  • Paraguay v Ecuador - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Paraguay

    Date d'obtention du diplôme :4 septembre 2025
    Qualifié en tant que :sixième place de la CONMEBOL
    Dernier tournoi :2010

    Après 16 ans d'attente, le Paraguay fait son retour en Coupe du monde après s'être classé parmi les six premiers lors des qualifications de la CONMEBOL. Miguel Almiron, joueur de l'Atlanta United, est la plus grande star de l'équipe, qui espère réitérer sa performance de 2010, où elle avait atteint les quarts de finale avant de s'incliner face à l'Espagne.

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  • Uruguay v Peru - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Uruguay

    Date d'obtention du diplôme :4 septembre 2025
    Qualifié en tant que :Quatrième place de la CONMEBOL
    Dernier tournoi :2022

    Les doubles champions du monde ont scellé leur qualification après avoir battu le Pérou en septembre. Federico Valverde, du Real Madrid, est à la tête d'une équipe qui compte également Darwin Nunez et Ronald Araujo, tous dirigés par le légendaire entraîneur Marcelo Bielsa.

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  • Peru v Ecuador - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Équateur

    Date d'obtention du diplôme :10 juin 2025
    Qualifié en tant que :Deuxième place de la CONMEBOL
    Dernier tournoi :2022

    L'Équateur a dû attendre 2002 pour faire ses débuts en Coupe du monde, mais 2026 marquera sa cinquième participation à la phase finale après une campagne de qualification au cours de laquelle il a surmonté une déduction de trois points pour terminer parmi les six premiers du classement de la CONMEBOL.

    Moises Caicedo est la star d'une équipe en pleine progression, et les espoirs sont grands de la voir atteindre les huitièmes de finale pour la deuxième fois seulement.

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  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Brésil

    Date d'obtention du diplôme :10 juin 2025
    Qualifié en tant que :5e place de la CONMEBOL
    Dernier tournoi :2022

    Le Brésil a poursuivi son parcours sans faute en phase de qualification, assurant ainsi sa 23e participation consécutive au plus grand événement sportif mondial.

    Malgré son succès dans la qualification, la Seleção n'a plus remporté le tournoi depuis 2002 – une longue période de disette pour les quintuples champions, qui restent la nation la plus titrée depuis la création de la Coupe du monde en 1930.

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  • Saudi Arabia v Australia - 2026 FIFA World Cup Round Three AFC Asian QualifierGetty Images Sport

    Australie

    Date d'obtention du diplôme :10 juin 2025
    Qualifié en tant que :Troisième tour de l'AFC, deuxième place du groupe C
    Dernier tournoi :2022

    L'Australie se qualifie pour sa sixième Coupe du monde consécutive après avoir devancé l'Arabie saoudite pour décrocher la dernière place qualificative directe du groupe C de l'AFC.

    Les Socceroos disposent d'un effectif plutôt expérimenté, mais comptent également quelques jeunes talents prometteurs qui pourraient être prêts à temps pour 2026.

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  • FBL-WC-2026-AFC-KSA-JORAFP

    Jordanie

    Date d'obtention du diplôme :le 5 juin 2025
    Qualifié en tant que :Troisième tour de l'AFC, deuxième place du groupe B
    Dernier tournoi :Débuts

    La Jordanie s'est qualifiée pour sa toute première Coupe du monde après avoir battu l'Irak en juin 2025, terminant ainsi parmi les deux premiers du groupe B du troisième tour des qualifications de l'AFC.

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  • FBL-WC-2026-ASIA-KOR-CHNAFP

    Corée du Sud

    Date d'obtention du diplôme :le 5 juin 2025
    Qualifié en tant que :Vainqueur du groupe B du troisième tour de l'AFC
    Dernier tournoi :2022

    La Corée du Sud s'est qualifiée pour sa 11e Coupe du monde consécutive et espère faire mieux que lors du dernier tournoi, où elle s'était inclinée face au Brésil en huitièmes de finale.

    Avec des joueurs tels que Son Heung-min (Tottenham), Hwang Hee-chan (Wolves), Kim Min-jae (Bayern Munich) et Lee Kang-in (Paris Saint-Germain), la Corée du Sud espère aller plus loin dans la compétition.

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  • Uzbekistan qualify for the 2026 World CupGetty Images

    Ouzbékistan

    Date d'obtention du diplôme :le 5 juin 2025
    Qualifié en tant que :Troisième tour de l'AFC, deuxième place du groupe A
    Dernier tournoi :Première

    L'Ouzbékistan s'est qualifié pour sa toute première Coupe du monde, après avoir terminé parmi les deux premiers du groupe A du troisième tour des qualifications de l'AFC.

    Après l'effondrement de l'Union soviétique, l'Ouzbékistan n'a vu son équipe nationale participer à une campagne de qualification pour la Coupe du monde qu'en 1997. Aujourd'hui, elle se qualifie pour la Coupe du monde 2026.

  • Uruguay v Argentina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Argentine

    Date d'obtention du diplôme :25 mars 2025
    Qualifié en tant que :Vainqueur de la CONMEBOL
    Dernier tournoi :2022

    Cela n'a jamais vraiment fait de doute, mais l'Argentine pourra officiellement défendre son titre en 2026 après s'être qualifiée lors des éliminatoires de la CONMEBOL.

    La Albiceleste tentera de remporter un quatrième titre et pourrait devenir le premier pays depuis le Brésil en 1962 à conserver le trophée lors de ce qui sera sans doute la dernière Coupe du monde de Lionel Messi.

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  • Iran v UAE: Group C - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Iran

    Date d'obtention du diplôme : 25 mars 2025 
    Qualifié en tant que : Vainqueur du groupe A du troisième tour de l'AFC
    Dernier tournoi : 2022

    L'Iran s'est qualifié pour sa quatrième Coupe du monde consécutive et vise à dépasser le stade de la phase de groupes lors de la phase finale pour la première fois de son histoire.

    À 32 ans, Mehdi Taremi continue d'enchaîner les buts et sera à nouveau chargé de mener la Team Melli en Amérique du Nord.

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  • Chris Wood New Zealand World Cup 2026 qualificationGetty

    Nouvelle-Zélande

    Date d'obtention du diplôme :24 mars 2025
    Qualifié en tant que :Vainqueurs des qualifications de l'OFC
    Dernier tournoi :2010

    Les All Whites se rendront à la Coupe du monde pour la troisième fois de leur histoire après s'être qualifiés dans la zone OFC.

    La Nouvelle-Zélande a déjà participé aux Coupes du monde de 1982 et 2010. Les joueurs actuels, emmenés par Chris Wood, la star prolifique de Nottingham Forest, auront donc à cœur de marquer le coup après 16 ans d'absence.

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  • Japan v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport

    Japon

    Date d'obtention du diplôme :20 mars 2025
    Qualifié en tant que :Vainqueur du groupe C du troisième tour de l'AFC
    Dernier tournoi :2022

    Le Japon s'est qualifié pour sa septième Coupe du monde consécutive, après avoir décroché sa place en terminant en tête de son groupe lors du troisième tour des qualifications de l'AFC.

    Avec des joueurs tels que Takefusa Kubo, Wataru Endo, Kaoru Mitoma et Ritsu Doan dans ses rangs, les Samurai Blue espèrent aller au-delà des huitièmes de finale pour la première fois.

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  • Alphonso Davies Canada Copa America 2024Getty Images

    Canada

    Date d'obtention du diplôme :14 février 2023
    Qualifié en tant que :Hôtes
    Dernier tournoi :2022

    Le Canada participera à la Coupe du monde masculine pour la troisième fois de son histoire, grâce au fait qu'il est l'un des co-organisateurs du tournoi. L'édition 2026 sera son deuxième tournoi consécutif, après avoir participé à Qatar 2022.

    Avec des joueurs tels qu'Alphonso Davies, Stephen Eustaquio et Jonathan David dans ses rangs, le Canada aura à cœur d'entrer dans l'histoire sur son propre terrain en sortant de la phase de groupes.

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  • Edson Alvarez Mexico 2024Getty Images

    Mexique

    Date d'obtention du diplôme :14 février 2023
    Qualifié en tant que :Hôtes
    Dernier tournoi :2022

    L'édition 2026 de la Coupe du monde sera la troisième fois que le Mexique accueillera la compétition, après avoir déjà organisé des tournois emblématiques en 1970 et 1986.

    El Tri est bien habitué à la scène de la Coupe du monde et ce sera sa 18e participation. Cependant, il n'a jamais dépassé le stade des quarts de finale et tentera de créer la surprise en se lançant à la conquête du titre.

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  • Christian Pulisic USMNTGetty Images

    États-Unis

    Date d'obtention du diplôme :14 février 2023
    Qualifié en tant que :Hôtes
    Dernier tournoi :2022

    Tout comme le Canada et le Mexique, les États-Unis sont automatiquement qualifiés pour la Coupe du monde 2026 en tant que co-organisateurs. Ce sera la 12e participation de l'équipe nationale américaine à cette compétition, et les supporters espèrent qu'elle ira plus loin dans la phase à élimination directe cette fois-ci.

    Avec des stars telles que Christian Pulisic, Weston McKennie et Tyler Adams, l'équipe de Mauricio Pochettino aura confiance en sa capacité à rivaliser avec les meilleures équipes du monde, malgré quelques déceptions récentes en tournoi.

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