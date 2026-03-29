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Gianluca Minchiotti

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Équipe nationale : Locatelli dîne avec les joueurs de l'Inter, ce qui suscite la colère des supporters de la Juventus sur les réseaux sociaux

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Polémique sur les réseaux sociaux à propos d'un dîner entre coéquipiers en équipe nationale, mais rivaux en club

Un dîner entre coéquipiers de l'équipe nationale, à la veille d'un match décisif, fait le buzz sur les réseaux sociaux. Manuel Locatelli, capitaine de la Juventus, se retrouve au cœur d'une polémique sur les réseaux sociaux après avoir passé une soirée à Florence en compagnie de certains joueurs de l'Inter, eux aussi convoqués pour la finale des barrages contre la Bosnie, qui déterminera l'accès à la Coupe du monde.


Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, la scène se déroule à la célèbre Trattoria da Tullio, sur les collines de Montebeni, où vendredi soir, le milieu de terrain bianconero a partagé la table — et la célèbre steak frite de l'établissement — avec Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella et Pio Esposito. Guglielmo Vicario, le gardien de Tottenham, était également de la partie. Il était présent à Coverciano malgré sa blessure pour soutenir le groupe azzurro.


  • C'est, comme souvent, une publication du restaurateur Paolo Bacciotti, qui a immortalisé la soirée sur les réseaux sociaux, qui a déclenché la polémique. Les images ont rapidement fait le tour du web, déclenchant notamment sur X une avalanche de critiques à l'encontre de Locatelli.


    Dans le collimateur des supporters de la Juventus, on lui reproche d’avoir partagé un moment de convivialité avec les rivaux historiques nerazzurri. La présence de Bastoni, déjà au centre d’une polémique après le dernier affrontement direct pour un incident ayant conduit à l’expulsion de Kalulu, a particulièrement pesé dans la balance.


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