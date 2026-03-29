Équipe nationale : Locatelli dîne avec les joueurs de l'Inter, ce qui suscite la colère des supporters de la Juventus sur les réseaux sociaux

Un dîner entre coéquipiers de l'équipe nationale, à la veille d'un match décisif, fait le buzz sur les réseaux sociaux. Manuel Locatelli, capitaine de la Juventus, se retrouve au cœur d'une polémique sur les réseaux sociaux après avoir passé une soirée à Florence en compagnie de certains joueurs de l'Inter, eux aussi convoqués pour la finale des barrages contre la Bosnie, qui déterminera l'accès à la Coupe du monde.





Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport, la scène se déroule à la célèbre Trattoria da Tullio, sur les collines de Montebeni, où vendredi soir, le milieu de terrain bianconero a partagé la table — et la célèbre steak frite de l'établissement — avec Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella et Pio Esposito. Guglielmo Vicario, le gardien de Tottenham, était également de la partie. Il était présent à Coverciano malgré sa blessure pour soutenir le groupe azzurro.



