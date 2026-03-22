La 30e journée du championnat s'est achevée avec le match en retard entre la Fiorentina et l'Inter – qui s'est soldé par un score de 1-1 grâce à des buts de Pio Esposito et Ndour – ; il est temps de passer à autre chose et de se tourner vers le match de l'équipe nationale, qui disputera jeudi soir contre l'Irlande du Nord la première étape vers la qualification pour la prochaine Coupe du monde prévue cet été aux États-Unis, du Canada et du Mexique, du 11 juin au 19 juillet. Le sélectionneur italien Rino Gattuso est en train de lever les derniers doutes, notamment pour évaluer l'état de forme de Sandro Tonali et de Gianluca Mancini, qui a souffert d'une contracture au mollet lors du match entre la Roma et Lecce.
Traduit par
Équipe nationale : la révolution de Luca Toni : « Palestra et Chiesa titulaires, Bastoni et Locatelli sur le banc. Pio Esposito titulaire à la place de Retegui »
ITALIE, LE TOP 11 DE TONI
Lors de la présentation du match contre l'Irlande du Nord prévu jeudi soir, le champion du monde 2006 Luca Toni a dévoilé quelle serait sa composition idéale, en opérant une révolution totale qui commence par un changement de schéma tactique : « Je vais être franc, je n'aime pas le 3-5-2 ; ça ne me convainc pas. Est-ce que je peux changer ? Je choisis un beau 4-4-2 ». Entre certitudes et nouveautés : « À droite, je fais débuter Palestra, il a de la vitesse, un bon pied et je l'apprécie beaucoup ; il peut aller jusqu'au fond pour centrer ». Autre nouveauté au milieu : « Je mets Gatti de la Juventus ». Bastoni est écarté. « Au milieu de terrain avec Chiesa et Politano sur les ailes, et devant, je joue avec Pio Esposito à la place de Retegui ».
Voici le onze idéal de Luca Toni (4-4-2) : Donnarumma ; Palestra, Gatti, Calafiori, Dimarco ; Politano, Tonali, Barella, Chiesa ; Esposito, Kean.