Équipe nationale : la révolution de Luca Toni : « Palestra et Chiesa titulaires, Bastoni et Locatelli sur le banc. Pio Esposito titulaire à la place de Retegui »

Lors de la présentation du match contre l'Irlande du Nord prévu jeudi soir, le champion du monde 2006 Luca Toni a dévoilé quelle serait sa composition idéale, en opérant une révolution totale qui commence par un changement de schéma tactique : « Je vais être franc, je n'aime pas le 3-5-2 ; ça ne me convainc pas. Est-ce que je peux changer ? Je choisis un beau 4-4-2 ». Entre certitudes et nouveautés : « À droite, je fais débuter Palestra, il a de la vitesse, un bon pied et je l'apprécie beaucoup ; il peut aller jusqu'au fond pour centrer ». Autre nouveauté au milieu : « Je mets Gatti de la Juventus ». Bastoni est écarté. « Au milieu de terrain avec Chiesa et Politano sur les ailes, et devant, je joue avec Pio Esposito à la place de Retegui ».

Voici le onze idéal de Luca Toni (4-4-2) : Donnarumma ; Palestra, Gatti, Calafiori, Dimarco ; Politano, Tonali, Barella, Chiesa ; Esposito, Kean.