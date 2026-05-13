Équipe du Sénégal pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Le Sénégal aborde la Coupe du monde 2026 à peine quelques mois après une Coupe d’Afrique des nations controversée et chaotique. Les Lions de la Teranga avaient battu le Maroc en finale, mais la rencontre a été entachée par des scènes déplaisantes : le Sénégal a quitté le terrain après l’accord d’un penalty en faveur des hôtes. Depuis, la Confédération africaine de football a confirmé le retrait du titre, estimant que l’équipe avait perdu le match pour avoir quitté la pelouse sans l’autorisation de l’arbitre.

Malgré ce contexte tumultueux, le sélectionneur Pape Thiaw prépare désormais son effectif pour une phase de groupes exigeante. Les Lions de la Teranga défieront deux des meilleurs attaquants de la planète : la France de Kylian Mbappé et la Norvège d’Erling Haaland, dans le Groupe I.

Il s’agit de leur troisième participation consécutive à la Coupe du monde, et le groupe possède désormais une solide expérience. Leur meilleure performance reste un quart de finale en 2002, et ils devraient à nouveau compter parmi les sélections africaines les plus solides de l’épreuve.

En amont de la compétition de 2026, GOAL se penche sur la composition probable de l’équipe qui pourrait se rendre aux États-Unis, au Canada et au Mexique.