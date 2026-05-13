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Gill Clark

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Équipe du Sénégal pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Sénégal
Coupe du monde

Tout ce que vous devez savoir sur la sélection sénégalaise pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Le Sénégal aborde la Coupe du monde 2026 à peine quelques mois après une Coupe d’Afrique des nations controversée et chaotique. Les Lions de la Teranga avaient battu le Maroc en finale, mais la rencontre a été entachée par des scènes déplaisantes : le Sénégal a quitté le terrain après l’accord d’un penalty en faveur des hôtes. Depuis, la Confédération africaine de football a confirmé le retrait du titre, estimant que l’équipe avait perdu le match pour avoir quitté la pelouse sans l’autorisation de l’arbitre.

Malgré ce contexte tumultueux, le sélectionneur Pape Thiaw prépare désormais son effectif pour une phase de groupes exigeante. Les Lions de la Teranga défieront deux des meilleurs attaquants de la planète : la France de Kylian Mbappé et la Norvège d’Erling Haaland, dans le Groupe I.

Il s’agit de leur troisième participation consécutive à la Coupe du monde, et le groupe possède désormais une solide expérience. Leur meilleure performance reste un quart de finale en 2002, et ils devraient à nouveau compter parmi les sélections africaines les plus solides de l’épreuve.

En amont de la compétition de 2026, GOAL se penche sur la composition probable de l’équipe qui pourrait se rendre aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 45-MLI-SENAFP

    Gardiens de but

    L’ancien gardien de Chelsea, Édouard Mendy, est le numéro 1 du Sénégal et devrait logiquement garder les buts lors de la Coupe du monde. Mendy a de nouveau impressionné lors de la CAN, que le Sénégal a remportée, et s’apprête désormais à disputer sa deuxième Coupe du monde. Âgé de 34 ans, il apporte son expérience à la défense et peut compter sur le soutien de Yehvann Diouf et Mory Diaw.

    JoueurClub 
    Yehvann DioufNice
    Édouard MendyAl-Ahli
    Mory Diaw Le Havre
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    Défenseurs

    Le Sénégal possède une défense solide, comme l’a démontré sa victoire à la Coupe d’Afrique des nations. Les Lions de la Teranga n’ont concédé que deux buts tout au long de leur parcours vers le titre, mais ils pourraient rencontrer davantage de difficultés lors de la Coupe du monde, puisqu’ils devront affronter deux des attaquants les plus en vue du moment lors de la phase de groupes.

    Kalidou Koulibaly demeure un maillon essentiel de la charnière centrale, mais, à 34 ans, il affiche quelques signes de décélération physique. Le défenseur a manqué la finale de la CAN suite à une suspension et à une blessure, et il avait déjà été expulsé lors de la phase de groupes contre le Bénin, un signal d’alerte pour le staff technique.

    La Ligue 1 sera bien représentée, avec la présence attendue de Moussa Niakhate (Lyon) et de la star de Monaco, Krepin Diatta. La Premier League n’est pas en reste grâce à El Hadji Malick Diouf (West Ham) et Mamadou Sarr (Chelsea).

    Nobel Mendy, du Rayo Vallecano, pousse pour gagner sa place et a été convoqué pour la première fois en sélection afin de participer aux matchs amicaux de mars contre le Pérou et la Gambie.

    JoueurClub 
    Krépin DiattaMonaco
    Mamadou SarrChelsea
    Kalidou KoulibalyAl-Hilal
    Ismail JakobsGalatasaray
    Moussa NiakhateLyon
    Antoine MendyNice
    El Hadji Malick DioufWest Ham United
    Abdoulaye SeckMaccabi Haïfa
    Nobel Mendy Rayo Vallecano
  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Milieux de terrain

    Le Sénégal pourra compter sur le retour de Pape Sarr et Habib Diarra, rétablis de leurs blessures, pour la Coupe du monde. Les deux joueurs avaient manqué la victoire en Coupe d’Afrique des nations, mais devraient être en pleine forme pour le tournoi estival.

    Ils ne seront pas les seuls représentants de la Premier League dans la sélection sénégalaise. Idrissa Gueye, Ismailia Sarr et Iliman Ndiaye devraient aussi être convoqués, offrant à Thiaw un large choix de milieux de terrain de haut niveau. Ndiaye, en particulier, aborde la Coupe du monde sur une dynamique positive après une saison convaincante en Angleterre, qui a suscité des rumeurs de transfert estival très lucratif.

    Les éléments de la Liga Pape Gueye et Pathé Cissé devraient aussi être convoqués, apportant une solide expérience du très haut niveau.

    JoueurClub 
    Idrissa GueyeEverton
    Habib DiarraSunderland
    Pape GueyeVillarreal
    Iliman Ndiaye Everton
    Pape Gueye (Sunderland), Iliman Ndiaye (Everton) et Pape Ciss (Rayo Vallecano). Rayo Vallecano
    Lamine CamaraMonaco
    Pape Matar Sarr Tottenham
    Ismaila Sarr Crystal Palace.
  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Les attaquants

    Le Sénégal disposera d’une attaque redoutable cet été, avec l’avant-centre d’Al-Nassr Sadio Mané et la star du Bayern Munich Nicolas Jackson.

    Meilleur buteur de l’histoire des Lions avec 51 réalisations, Mané possède également un palmarès étoffé, ayant conquis la Premier League et la Ligue des champions sous le maillot de Liverpool.

    Le jeune espoir du PSG Ibrahim Mbaye pourrait constituer une option intéressante sur le banc, tandis que Cherif Ndiaye, Boulaye Dia et Habib Diallo espèrent également figurer dans la liste finale. Mamadou Diakhon, convoqué pour la première fois en mars, reste un outsider.

    Bamba Dieng effectue lui aussi un retour inattendu et pourrait profiter de sa belle saison à Lorient pour se tailler une place sous les sunlights estivaux.

    JoueurClub 
    Cherif NdiayeSamsunspor
    Sadio ManéAl-Nassr
    Nicolas JacksonBayern Munich
    Boulaye DiaLazio
    Habib DialloMetz
    Ibrahim MbayePSG
    Mamadou Diakhon Club Bruges 
    Assane DiaoCôme
    Bamba Dieng Lorient
  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    Les stars du Sénégal

    La star d’Everton, Iliman Ndiaye, s’épanouit en Premier League, où ses performances ont alimenté les rumeurs concernant un transfert à Manchester United lors du mercato estival. Ndiaye est un véritable régal balle au pied, mais il se montre également très combatif lorsqu’il n’est pas en possession du ballon. Doté d’un sens du but certain, il pourrait bien se faire de nombreux admirateurs s’il réalise une bonne Coupe du monde.

    Nicolas Jackson a connu des débuts contrastés depuis son prêt de Chelsea au Bayern Munich et aura à cœur de briller au Mondial. L’attaquant a souvent été cantonné à un rôle de second plan derrière Harry Kane et Luis Díaz, mais, à son meilleur niveau, c’est un avant-centre redoutable capable de faire basculer les matchs.

    Reste que la plus grande star du Sénégal demeure Sadio Mané. Figure clé du sacre à la CAN, l’ancien Red de Liverpool a annoncé qu’il quitterait la sélection après le Mondial et vise une sortie en apothéose.

  • Senegal Getty

    Voici la probable composition du Sénégal pour la Coupe du monde 2026.

    Édouard Mendy, 34 ans et double vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations avec le Sénégal, sera sans surprise le gardien titulaire des Lions lors de la Coupe du monde. Expérimenté et rassurant dans les cages, il incarne une valeur sûre pour la sélection.

    Dans l’axe de la défense, l’expérience de Kalidou Koulibaly, probablement associé à Moussa Niakhate, devrait faire la différence. Sur les côtés, Krepin Diatta et El Hadji Malick Diouf occuperont les postes d’arrières latéraux, complétant ainsi une arrière-garde sénégalaise réputée pour sa solidité.

    Au milieu de terrain, la concurrence est vive : les stars de Premier League Idrissa Gueye et Habib Diarra devraient épauler Pape Gueye (Villarreal) pour former un trio fonctionnel.

    L’animation offensive sera menée par Sadio Mané, toujours aussi redoutable, aligné sur l’aile gauche. Nicolas Jackson occupera la pointe de l’attaque, tandis qu’Iliman Ndiaye évoluera sur le côté droit.

    Composition probable du Sénégal pour la Coupe du monde 2026 (4-3-3) : Mendy ; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf ; Diarra, Idrissa Gueye, Pape Gueye ; Ndiaye, Jackson, Mané.

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