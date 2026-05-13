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Peru v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Harry Sherlock

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Équipe du Paraguay pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Paraguay
Coupe du monde

Tout ce que vous devez savoir sur la sélection paraguayenne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Le Paraguay s'est qualifié pour la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada. 

La sélection sud-américaine a validé son billet en concluant les éliminatoires de la CONMEBOL à la sixième place, dernière marche ouvrant directement les portes de la phase finale, avec 28 points, exactement comme le Brésil. Elle a devancé la Bolivie, septième, de huit unités.

Le Paraguay a déjà pris part à huit phases finales de la Coupe du monde (1930, 1950, 1958, 1986, 2002, 2006 et 2010). 

Sa meilleure performance dans cette compétition remonte à 2010, lorsque le Paraguay a atteint les quarts de finale, s'inclinant face à l'Espagne, future vainqueure, sur le score de 1-0.

Pourra-t-il rééditer cet exploit 26 ans plus tard ?

  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Gardiens de but

    Dans les cages du Paraguay, on retrouve le vétéran Roberto Fernández. Âgé aujourd’hui de 37 ans, il compte 30 sélections avec son pays, possède une solide expérience au plus haut niveau et a remporté une médaille d’argent à la Copa América avec son équipe en 2011. 

    Gaston Olveira assure une solide doublure, tandis que le jeune Orlando Gill, prêt à entrer en jeu depuis le banc, complète généralement l’effectif, la plupart des sélections nationales retenant trois gardiens. 

    Les autres options se limitent à Carlos Coronel, le portier de São Paulo (neuf sélections), ainsi qu’à Aldo Pérez et Juan Espinola.

    JoueurClub
    Roberto FernándezCerro Porteño
    Orlando GillSan Lorenzo
    Gaston OlveiraOlimpia
    Carlos CoronelSão Paulo
    Juan EspinolaBarracas Central
    Aldo PérezGuarani
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  • Omar ALDERETE-paraguay-202503(C)Getty Images

    Défenseurs

    Le Paraguay peut compter sur un défenseur évoluant actuellement en Premier League, capable de faire la différence lors de la Coupe du monde : Omar Alderete, de Sunderland. La charnière paraguayenne fait appel à des joueurs expérimentés, le capitaine Gustavo Gómez, Junior Alonso et Fabián Balbuena, tous âgés de plus de 30 ans, et tous devraient obtenir du temps de jeu durant le tournoi. Le Paraguay opte généralement pour un 4-4-2, la concurrence s’annonce donc acharnée.

    Juan Cáceres (25 ans, Dynamo Moscou) et Alexandro Maidana (20 ans) représentent l’avenir et pourraient intégrer la charnière. Enfin, Diego León, pensionnaire de Manchester United, a déjà été convoqué à 18 ans et espère figurer dans la liste finale. 

    JoueurClub
    Gustavo GomezPalmeiras
    Junior AlonsoAtlético Mineiro
    Diego LeónManchester United
    Fabian BalbuenaGrêmio
    Omar AldereteSunderland
    Juan Cáceres Dynamo Moscou
    Gustavo VelázquezCerro Porteño
    Alan BenitezLibertad
    José CanaleLanús
    Alexandro MaidanaTalleres
    Saúl SalcedoNewell's Old Boys
    Blas RiverosCerro Porteño
    Agustín SándezRosario Central
  • Miguel ALMIRON-paraguay-202509(C)Getty Images

    Milieux de terrain

    Au milieu de terrain, le Paraguay peut compter sur un mélange de joueurs chevronnés et de jeunes talents avides de se faire un nom. 

    L’ancienne star de Newcastle United, Miguel Almiron, portera les espoirs de tout un pays, tandis que Diego Gomez, pensionnaire de Brighton, se profile déjà comme un joueur à suivre. 

    Matias Galarza, qui espère intégrer le groupe, entretient déjà une complicité avec Almiron, les deux hommes évoluant sous le même maillot en club. 

    JoueurClub
    Miguel AlmironAtlanta United
    Alejandro Romero GamarraAl Ain
    Ramon SosaPalmeiras
    Andrés CubasVancouver Whitecaps
    Braian OjedaOrlando City
    Diego GómezBrighton & Hove Albion
    Damian BobadillaSão Paulo
    Matias GalarzaAtlanta United
    Lucas RomeroUniversidad de Chile
    Mauricio Palmeiras
    Mathias VillasantiGrêmio
  • US Cremonese v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    Les attaquants

    L’attaque du Paraguay, sans être particulièrement prolifique, possède un vrai potentiel. 

    Julio Enciso, désormais à Strasbourg, possède une expérience de la Premier League et se distingue par ses dribbles rapides et précis. Antonio Sanabria, auteur de sept buts en sélection, devrait mener l’attaque. 

    La star de Boca Juniors, Ángel Romero, devrait être de la partie, tandis que le joueur vedette de Portsmouth, Gustavo Caballero, pourrait s’envoler vers les États-Unis, le Mexique ou le Canada. 

    JoueurClub
    Antonio SanabriaCremonese
    Julio EncisoStrasbourg
    Gabriel AvalosIndependiente
    Alex ArceIndependiente Rivadavia
    Gustavo CaballeroPortsmouth
    Angel RomeroBoca Juniors
    Ronaldo MartinezTalleres
    Isidro PittaRed Bull Bragantino
    Rodney RedesLDU Quito
    Adrián AlcarazOlimpia
  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PARIS FCAFP

    Les stars du Paraguay

    Le Paraguay aligne un groupe expérimenté, armé de plusieurs joueurs capables de percer les défenses les plus hermétiques. 

    Miguel Almirón, souvent aligné en numéro 10 lancé depuis la gauche, jouera un rôle clé et peut compter sur une complicité évidente avec ses partenaires. Julio Enciso, joker capable de déstabiliser les défenses lorsqu’il est en verve, et Diego León, jeune prodige de Manchester United, pourraient eux aussi émerger durant la compétition. 

    Le capitaine Gustavo Gómez, déjà auteur de 86 sélections, devra guider son équipe jusqu’à la sortie de la phase de groupes, tandis que le gardien expérimenté Roberto Fernández aborde probablement sa dernière chance de défendre les buts de la Albiceleste en Coupe du monde. 

  • Japan v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Voici la composition probable du Paraguay pour la Coupe du monde 2026.

    Dans les cages du Paraguay, Fernandez devrait être titularisé, en raison de son expérience.

    Gómez mènera la défense, et Alderete, qui évolue à Sunderland, devrait également être aligné d’entrée de jeu, en raison de sa solide saison en Premier League.

    Almirón devrait évoluer sur le côté gauche afin de pouvoir se replier vers l’intérieur, tandis qu’Enciso devrait former le duo d’attaque avec Sanabria. 

    Composition probable du Paraguay (4-4-2) : Fernández ; Caceres, G. Gómez, Alderete, Riveros ; González, Bobadilla, D. Gómez, Almíron ; Enciso, Sanabria. 