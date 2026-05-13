Équipe du Paraguay pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Le Paraguay s'est qualifié pour la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

La sélection sud-américaine a validé son billet en concluant les éliminatoires de la CONMEBOL à la sixième place, dernière marche ouvrant directement les portes de la phase finale, avec 28 points, exactement comme le Brésil. Elle a devancé la Bolivie, septième, de huit unités.

Le Paraguay a déjà pris part à huit phases finales de la Coupe du monde (1930, 1950, 1958, 1986, 2002, 2006 et 2010).

Sa meilleure performance dans cette compétition remonte à 2010, lorsque le Paraguay a atteint les quarts de finale, s'inclinant face à l'Espagne, future vainqueure, sur le score de 1-0.

Pourra-t-il rééditer cet exploit 26 ans plus tard ?