Les Néerlandais ont toujours été une puissance du football. Cependant, lorsqu’il s’agit de remporter des trophées sur la plus grande scène, la chance leur a souvent fait défaut. Les Pays-Bas ont atteint la finale de la Coupe du monde à trois reprises : deux fois consécutives en 1974 et 1978, puis à nouveau en 2010. Néanmoins, les Oranje ont échoué à ces trois occasions.

Ils ont toutefois pris leur revanche sur l’Espagne quatre ans plus tard, au Brésil, en battant leurs rivaux 5-1 lors de leur premier match de la Coupe du monde 2014, avant d’atteindre les demi-finales et de tomber face à l’Argentine lors d’une séance de tirs au but éprouvante.

En 2018, les Pays-Bas manquent même le train des qualifications, terminant troisièmes de leur groupe derrière la France et la Suède.

Lors de la dernière édition en 2022, ils ont de nouveau buté sur l’Argentine aux tirs au but, après un match nul 2-2 riche en suspense dans le temps réglementaire.

Leur chance tournera-t-elle enfin lors de l’édition 2026 ? Élément de réponse en analysant la profondeur de leur effectif.