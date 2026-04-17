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Netherlands v Malta - FIFA 2026 World Cup QualifierGetty Images Sport

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Équipe des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs seront sélectionnés pour le tournoi aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

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Pays-Bas

Tout ce que vous devez savoir sur la sélection néerlandaise pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Les Néerlandais ont toujours été une puissance du football. Cependant, lorsqu’il s’agit de remporter des trophées sur la plus grande scène, la chance leur a souvent fait défaut. Les Pays-Bas ont atteint la finale de la Coupe du monde à trois reprises : deux fois consécutives en 1974 et 1978, puis à nouveau en 2010. Néanmoins, les Oranje ont échoué à ces trois occasions.

Ils ont toutefois pris leur revanche sur l’Espagne quatre ans plus tard, au Brésil, en battant leurs rivaux 5-1 lors de leur premier match de la Coupe du monde 2014, avant d’atteindre les demi-finales et de tomber face à l’Argentine lors d’une séance de tirs au but éprouvante.

En 2018, les Pays-Bas manquent même le train des qualifications, terminant troisièmes de leur groupe derrière la France et la Suède.

Lors de la dernière édition en 2022, ils ont de nouveau buté sur l’Argentine aux tirs au but, après un match nul 2-2 riche en suspense dans le temps réglementaire.

Leur chance tournera-t-elle enfin lors de l’édition 2026 ? Élément de réponse en analysant la profondeur de leur effectif.

  • Netherlands v Spain - UEFA Nations League Quarterfinal Leg OneGetty Images Sport

    Gardiens de but

    Dans les cages, les Pays-Bas disposent d’un choix abondant et de grande qualité. Actuellement, Bart Verbruggen, le portier de Brighton, fait figure de favori pour endosser le rôle de gardien titulaire lors du tournoi de l’année prochaine. 

    Mark Flekken, fraîchement transféré au Bayer Leverkusen, constitue une option solide pour le sélectionneur Ronald Koeman, tandis que le portier de Sunderland, Robin Roefs, est également en lice pour intégrer le groupe.

    JoueurClub 
    Bart VerbruggenBrighton
    Robin RoefsSunderland
    Mark FlekkenBayer Leverkusen
    Justin BijlowGênes
    Kjell ScherpenUnion Berlin
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  • Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Défenseurs

    Sur le plan défensif, les Néerlandais figurent actuellement parmi les meilleures sélections mondiales. Les Oranje disposent d’un effectif riche en défenseurs talentueux, emmenés par leur capitaine Virgil van Dijk. Le défenseur central de Liverpool s’est imposé comme un incontournable de la arrière et aura pour mission de maintenir la solidité défensive des siens.

    Matthijs de Ligt, de Manchester United, est un autre élément expérimenté susceptible d’intégrer la charnière, même s’il a connu des pépins physiques à Old Trafford en 2026 ; il devrait toutefois arriver en forme pour la compétition. Le sélectionneur Ronald Koeman dispose par ailleurs de solides alternatives avec Stefan de Vrij, Nathan Aké, Jan Paul van Hecke et Lutsharel Geertruida.

    Sur les côtés, le sélectionneur dispose également d’une abondance de talents : Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong et Devyne Rensch se disputent le couloir droit, tandis que Micky van de Ven, Ian Maatsen et le prometteur Jorrel Hato assurent la couverture à gauche. Jurrien Timber, auteur d’une excellente saison avec Arsenal, apporte encore davantage de profondeur à ce groupe.

    Frimpong et Maatsen peuvent aussi être alignés comme ailiers, conformément à leur rôle en club.

    JoueurClub
    Denzel DumfriesInter 
    Jeremie FrimpongLiverpool
    Jurrien TimberArsenal
    Jan Paul van HeckeBrighton
    Stefan de VrijInter Milan
    Matthijs de LigtManchester United
    Lutsharel GeertruidaSunderland
    Virgil van DijkLiverpool
    Micky van de Ven Tottenham
    Nathan AkéManchester City
    Sven BotmanNewcastle United
    Ian MaatsenAston Villa
    Jorrel HatoAjax
    Devyne RenschAS Rome
    Youri BaasAjax
    Sepp van den BergBrentford
    Sam BeukemaBologne
  • دي يونجGetty Images Sport

    Milieux de terrain

    Si les Pays-Bas ne peuvent pas se prévaloir d’un effectif aussi profond au milieu de terrain qu’en défense, ils peuvent néanmoins s’appuyer sur des joueurs de grande qualité, capables de contrôler et de dicter le rythme de la rencontre depuis l’entrejeu.

    Frenkie de Jong, revenu à son meilleur niveau sous les ordres de Hansi Flick à Barcelone, demeure l’un des hommes clés de la sélection. Sa capacité à dicter le tempo et à orienter le jeu vers les zones offensives sera déterminante pour les ambitions néerlandaises au Mondial.

    Outre la star du Barça, des éléments comme Tijjani Reijnders, fraîchement arrivé à Manchester City, et Teun Koopmeiners, pensionnaire de la Juventus, pourraient également jouer un rôle clé dans l’entrejeu. Ryan Gravenberch, qui brille à Liverpool, s’est aussi rendu indispensable tant en club qu’en sélection et pourrait occuper une place centrale dans les plans de Koeman.

    Mats Wieffer, Joey Veerman et Quinten Timber offrent davantage de profondeur et de polyvalence, tandis que les jeunes talents Kees Smit et Luciano Valente espèrent eux aussi intégrer la liste finale.

    JoueurClub
    Frenkie de JongFC Barcelone
    Ryan GravenberchLiverpool
    Tijjani ReijndersManchester City
    Xavi SimonsRB Leipzig
    Teun KoopmeinersJuventus
    Mats WiefferBrighton
    Marten de RoonAtalanta
    Joey VeermanPSV
    Guus TilPSV
    Quinten TimberMarseille
    Kenneth TaylorLazio
    Kees SmitAZ
    Luciano ValenteFeyenoord
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-FINAFP

    Les attaquants

    Outre une défense et un milieu de terrain solides, les Néerlandais peuvent s’appuyer sur un secteur offensif de grande qualité. Memphis Depay, qui a récemment dépassé la légende Robin van Persie au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’Oranje, demeure la pièce maîtresse de l’attaque et assumera à nouveau les responsabilités dans le dernier tiers du terrain.

    Cody Gakpo s’est également illustré en sélection et jouera un rôle déterminant dans le succès des Pays-Bas lors de la grande compétition de l’année prochain, tandis que Justin Kluivert, Donyell Malen, Brian Brobbey et Joshua Zirkzee ont, eux aussi, démontré leur potentiel.

    Au final, les Néerlandais possèdent un effectif équilibré sur les trois plans du jeu et figureront parmi les prétendants à la phase à élimination directe de la Coupe du monde 2026.

    JoueurClub
    Memphis DepayCorinthians
    Cody GakpoLiverpool
    Donyell MalenAston Villa
    Justin KluivertBournemouth
    Joshua ZirkzeeManchester United
    Noa LangGalatasaray
    Brian BrobbeySunderland
    Wout WeghorstAjax
    Emanuel EmeghaStrasbourg
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-MALAFP

    Les stars néerlandaises

    Les Néerlandais alignent des joueurs de grande qualité dans les trois zones du terrain, et plusieurs stars européennes et mondiales portent l’emblématique maillot orange. Comme indiqué précédemment, Memphis Depay, meilleur buteur de l’histoire des Oranje, aura un rôle crucial en attaque, épaulé par le talentueux Cody Gakpo.

    Au milieu de terrain, Frenkie de Jong, brillant ces derniers mois avec Barcelone, imposera son influence grâce à sa technique et à son sang-froid. Tijjani Reijnders apportera quant à lui son équilibre pour solidifier l’entrejeu.

    Derrière eux, le défenseur central Virgil van Dijk endossera la lourde responsabilité de contenir les offensives adverses.

    Enfin, sur les côtés, Denzel Dumfries apportera sa vitesse et sa capacité à centrer avec précision, confirmant ainsi son statut d’atout majeur aussi bien en défense qu’en soutien offensif.

  • Netherlands 2026Getty

    Probable composition des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2026

    Dans les cages, Bart Verbruggen devrait conserver sa place de gardien titulaire, Mark Flekken étant désigné comme remplaçant.

    En défense, Koeman opte généralement pour une arrière-garde à quatre, avec Virgil van Dijk en chef de file. Jurrien Timber, Matthijs de Ligt et Jan Paul van Hecke se tiennent prêts pour épauler le joueur de Liverpool dans l’axe. Micky van de Ven, souvent aligné à gauche, pourrait être préféré à Nathan Ake, tandis que Denzel Dumfries occuperait le couloir droit.

    Au milieu, Ryan Gravenberch et Frenkie de Jong, dont la sérénité et la vision guideront le jeu, formeront le double pivot, tandis que Tijjani Reijnders complétera le trio.

    En attaque, le sens du but et la finition imperturbable de Cody Gakpo en font l’homme de la situation aux côtés de Memphis Depay, tandis que Donyell Malen et quelques autres briguent le dernier poste sur l’aile droite.

    Composition probable des Pays-Bas (4-3-3) : Verbruggen ; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven ; De Jong, Reijnders, Gravenberch ; Malen, Memphis, Gakpo