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Netherlands v Malta - FIFA 2026 World Cup QualifierGetty Images Sport

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Équipe des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour le grand rendez-vous aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Coupe du monde
Pays-Bas

Tout ce qu'il faut savoir sur la sélection néerlandaise pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Les Néerlandais ont toujours été une puissance du football. Cependant, lorsqu’il s’agit de remporter des trophées sur la plus grande scène, la chance leur a souvent fait défaut. Les Pays-Bas ont atteint la finale de la Coupe du monde à trois reprises : deux fois de suite en 1974 et 1978, puis à nouveau en 2010. Mais les Oranje ont échoué à chaque fois.

Les Néerlandais ont toutefois pris leur revanche sur l’Espagne quatre ans plus tard, au Brésil, en battant leurs rivaux 5-1 lors de leur premier match de la Coupe du monde 2014. Ils ont ensuite atteint les demi-finales, mais ont été éliminés par l’Argentine lors d’une séance de tirs au but éprouvante.

En 2018, les Pays-Bas manquent même le train de la compétition, terminant troisièmes de leur groupe de qualification derrière la France et la Suède.

Lors de la dernière édition en 2022, ils ont de nouveau buté sur l’Argentine aux tirs au but, après un match nul 2-2 riche en suspense dans le temps réglementaire.

Leur chance tournera-t-elle enfin lors de l’édition 2026 ? Élément de réponse en analysant la profondeur de leur effectif.

  • Netherlands v Spain - UEFA Nations League Quarterfinal Leg OneGetty Images Sport

    Gardiens de but

    Dans les cages, les Pays-Bas ont l’embarras du choix, avec plusieurs gardiens de haut niveau. Actuellement, Bart Verbruggen, de Brighton, fait figure de favori pour occuper le poste de gardien titulaire lors du tournoi de l’année prochaine. 

    Mark Flekken, fraîchement transféré au Bayer Leverkusen, constitue une option solide pour le sélectionneur Ronald Koeman, tandis que le portier de Sunderland, Robin Roefs, est également en lice pour intégrer le groupe

    JoueurClub 
    Bart VerbruggenBrighton
    Robin RoefsSunderland
    Mark FlekkenBayer Leverkusen
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  • Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Défenseurs

    Sur le plan défensif, les Néerlandais figurent actuellement parmi les meilleures équipes mondiales. Les Oranje disposent d’un effectif riche en défenseurs talentueux, emmenés par leur capitaine Virgil van Dijk. Le défenseur central de Liverpool, véritable figure de proue de la arrière, aura pour mission de maintenir la solidité défensive de la sélection.

    Si Matthijs de Ligt, de Manchester United, est forfait pour cause de blessure, le sélectionneur Ronald Koeman dispose tout de même de solides alternatives en la personne de Stefan de Vrij, Nathan Ake et Jan Paul van Hecke.

    Sur les côtés, les Néerlandais disposent également d’atouts solides : Denzel Dumfries, favori à droite malgré l’absence de concurrence suite aux forfaits de Jeremie Frimpong et Devyne Rensch, tandis que Micky van de Ven et le jeune prodige Jorrel Hato se partagent la solution à gauche. Jurrien Timber, auteur d’une saison convaincante avec Arsenal, complète ce groupe ambitieux.

    JoueurClub
    Denzel DumfriesInter 
    Jurrien TimberArsenal
    Jan Paul van HeckeBrighton
    Mats WiefferBrighton
    Virgil van DijkLiverpool
    Micky van de Ven Tottenham
    Nathan AkéManchester City
    Jorrel HatoChelsea
  • دي يونجGetty Images Sport

    Milieux de terrain

    Si les Pays-Bas ne peuvent pas se targuer d’une profondeur d’effectif aussi marquée au milieu de terrain qu’en défense, ils peuvent néanmoins s’appuyer sur des joueurs de qualité, capables de contrôler et de dicter le rythme de la rencontre depuis l’entrejeu.

    Frenkie de Jong, de Barcelone, a retrouvé son meilleur niveau sous les ordres de Hansi Flick et s’impose comme l’un des joueurs les plus influents de la sélection. Sa capacité à dicter le rythme, à récupérer le ballon et à le projeter vers les zones offensives sera déterminante pour les ambitions néerlandaises au Mondial.

    Outre la star du Barça, des éléments comme Tijjani Reijnders, fraîchement arrivé à Manchester City, et Teun Koopmeiners, évoluant à la Juventus, pourraient également jouer un rôle clé dans l’entrejeu. Ryan Gravenberch, de Liverpool, s’est lui aussi rendu indispensable tant en club qu’en sélection et pourrait occuper une place centrale dans les plans de Koeman.

    Quinten Timber et Marten de Roon offrent quant à eux profondeur et polyvalence, complétant ainsi un effectif ambitieux.

    JoueurClub
    Frenkie de JongFC Barcelone
    Ryan GravenberchLiverpool
    Tijjani ReijndersManchester City
    Teun KoopmeinersJuventus
    Marten de RoonAtalanta
    Guus TilPSV
    Quinten TimberMarseille
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-FINAFP

    Les attaquants

    Outre une défense et un milieu de terrain solides, les Néerlandais peuvent compter sur un secteur offensif redoutable. Memphis Depay, qui a dépassé le légendaire Robin van Persie au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’Oranje, demeure la pièce maîtresse de l’attaque et assumera à nouveau les responsabilités dans le dernier tiers du terrain.

    Cody Gakpo s’est également illustré en sélection et jouera un rôle déterminant dans la réussite des Pays-Bas lors de la grande compétition de l’année prochaine, tandis que Justin Kluivert, Donyell Malen et Brian Brobbey ont, eux aussi, démontré leur potentiel.

    Au final, les Néerlandais possèdent un effectif équilibré sur l’ensemble du terrain et figureront parmi les prétendants à la phase à élimination directe de la Coupe du monde 2026.

    JoueurClub
    Memphis DepayCorinthians
    Cody GakpoLiverpool
    Donyell MalenAston Villa
    Justin KluivertBournemouth
    Noa LangGalatasaray
    Brian BrobbeySunderland
    Wout WeghorstAjax
    Crysencio SummervilleWest Ham
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-MALAFP

    Les stars du football néerlandais

    Les Néerlandais alignent des joueurs de grande qualité dans les trois zones du terrain, et plusieurs des plus grandes stars du football européen et mondial portent le maillot orange emblématique. Comme indiqué précédemment, Memphis Depay, meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas, endossera un rôle crucial en attaque, épaulé par le talentueux Cody Gakpo.

    Au milieu de terrain, Frenkie de Jong, étincelant avec le FC Barcelone ces derniers mois, imposera son influence grâce à sa technique et à son sang-froid. Tijjani Reijnders apportera quant à lui son équilibre pour solidifier l’entrejeu.

    Derrière eux, le défenseur central Virgil van Dijk endossera la lourde responsabilité de contenir les offensives adverses.

    Enfin, sur les côtés, Denzel Dumfries apportera sa vitesse et sa solidité défensive, se montrant aussi décisif dans les derniers mètres.

  • Netherlands 2026Getty

    Probable composition des Pays-Bas pour la Coupe du monde 2026

    Dans les cages, Bart Verbruggen devrait conserver sa place de gardien titulaire, Mark Flekken étant désigné comme remplaçant.

    En défense, Koeman opte généralement pour une arrière-garde à quatre, avec Virgil van Dijk en chef de file. Jurrien Timber, Matthijs de Ligt et Jan Paul van Hecke se disputent les autres places. Sur les côtés, Micky van de Ven, souvent aligné à gauche, pourrait devancer Nathan Ake, tandis que Denzel Dumfries occuperait le couloir droit.

    Au milieu, Ryan Gravenberch et Frenkie de Jong, dont la sérénité et la vision guideront le tempo, formeront le double pivot, tandis que Tijjani Reijnders complètera le trio.

    En attaque, le sens du but et la finition imperturbable de Cody Gakpo en font l’homme de la situation aux côtés de Memphis Depay, tandis que Donyell Malen et quelques autres briguent le dernier poste sur l’aile droite.

    Composition probable des Pays-Bas (4-3-3) : Verbruggen ; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven ; De Jong, Reijnders, Gravenberch ; Malen, Memphis, Gakpo

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