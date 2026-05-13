Équipe de Norvège pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Lorsqu’elle foulera la pelouse en 2026, la Norvège aura manqué la Coupe du monde masculine pendant un peu plus de vingt ans.

Sa dernière participation à la Coupe du monde de la FIFA remonte à 1998, où elle avait été éliminée en huitièmes de finale par l’Italie. Portée par Erling Haaland en attaque et par plusieurs autres éléments de qualité, la sélection norvégienne a survolé les qualifications avec huit victoires en huit matchs, validant ainsi son billet pour la phase finale qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Sous la direction de Stale Solbakken, qui tire le meilleur d’une génération exceptionnelle, la Norvège aborde la phase finale en outsider et vise un parcours significatif dans le tableau final.

Ils devront d’abord négocier un Groupe I relevé, actuellement composé de la France, du Sénégal et de l’Irak. Mais grâce à un vivier d’attaquants talentueux, un milieu de terrain travaille et des joueurs débordant de confiance – notamment les éléments de Bodø/Glimt, auteurs d’une belle campagne en Ligue des champions –, la Norvège peut aborder cet été sans complexe.