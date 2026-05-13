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Équipe de Norvège pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Norvège
Coupe du monde

Tout ce qu'il faut savoir sur la sélection norvégienne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Lorsqu’elle foulera la pelouse en 2026, la Norvège aura manqué la Coupe du monde masculine pendant un peu plus de vingt ans.

Sa dernière participation à la Coupe du monde de la FIFA remonte à 1998, où elle avait été éliminée en huitièmes de finale par l’Italie. Portée par Erling Haaland en attaque et par plusieurs autres éléments de qualité, la sélection norvégienne a survolé les qualifications avec huit victoires en huit matchs, validant ainsi son billet pour la phase finale qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Sous la direction de Stale Solbakken, qui tire le meilleur d’une génération exceptionnelle, la Norvège aborde la phase finale en outsider et vise un parcours significatif dans le tableau final.

Ils devront d’abord négocier un Groupe I relevé, actuellement composé de la France, du Sénégal et de l’Irak. Mais grâce à un vivier d’attaquants talentueux, un milieu de terrain travaille et des joueurs débordant de confiance – notamment les éléments de Bodø/Glimt, auteurs d’une belle campagne en Ligue des champions –, la Norvège peut aborder cet été sans complexe.

  • Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Gardiens de but

    Cet été, la Norvège alignera le vétéran Orjan Nyland, 35 ans, dans les cages. Âgé de 35 ans, le natif de Kristiansand a défendu les buts d’Aston Villa, Norwich, Bournemouth et Reading durant son périple anglais, avant de s’imposer comme gardien titulaire du club espagnol de Séville. Il constitue l’option la plus expérimentée de Solbakken dans les cages, tandis qu’Egil Selvik (Watford) et Sander Tangvik (HSV) sont prêts à prendre le relais.

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    Orjan NylandSéville
    Egil SelvikWatford
    Sander Tangvik Hambourg
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    Défenseurs

    La défense norvégienne semble bien en place. Kristoffer Ajer (Brentford) devrait former la charnière centrale avec Torbjorn Heggem, tandis que Julian Ryerson (Borussia Dortmund) et David Moller Wolfe (Wolves) occuperont les postes d’arrières latéraux.

    En cas de besoin, des options solides existent : Leo Skiri Ostigard, Marcus Holmgren Pedersen et Heggem, tous aguerris en Serie A, sont prêts à entrer en jeu. Le duo de Bodø/Glimt, Fredrik André Bjørkan et Odin Bjortuft, devrait également figurer dans la sélection estivale.

    JoueurClub
    Kristoffer AjerBrentford
    Julian RyersonBorussia Dortmund
    Leo Skiri OstigardGênes
    Marcus Holmgren PedersenTorino
    David Møller WolfeWolves
    Fredrik André BjørkanBodo/Glimt
    Torbjørn HeggemBologne
    Sondre LangasDerby
    Henrik FalchenerViking
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    Milieux de terrain

    Le milieu de terrain norvégien se montre également très solide. Sander Berge n’a certes pas encore pleinement concrétisé le potentiel qui faisait de lui un jeune prodige, mais il demeure une option fiable devant la défense à quatre, tandis que des joueurs comme Patrick Berg et Kristian Thorstvedt rendent le bloc du Landslag plus difficile à percer. 

    Martin Ødegaard demeurera néanmoins l’élément créatif clé des Vikings. Le capitaine d’Arsenal, également chef de file de la sélection, n’a pas connu une saison 2022-2023 très productive avec les Gunners en raison de blessures à répétition et d’un impact limité lorsqu’il était apte sous les ordres de Mikel Arteta. Il n’en reste pas moins une figure emblématique pour la Norvège, et il pourra alimenter en ballons une ligne d’attaque talentueuse.

    Morten Thorsby (Crémone) et Thelo Aasgaard (Rangers) complètent ce groupe. 

    JoueurClub
    Sander BergeFulham
    Patrick BergBodo/Glimt
    Kristian ThorstvedtSassuolo
    Morten ThorsbyCremonese
    Martin ØdegaardArsenal
    Thelo AasgaardRangers
    Fredrik Aursnes Benfica
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    Les attaquants

    C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. L'atout majeur de la Norvège est sans conteste l'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, qui aura à cœur de s'illustrer lors de son premier grand tournoi international. Ses performances pourraient bien faire la différence entre une campagne réussie et une campagne décevante pour la Norvège, mais même s'il venait à connaître des difficultés, Solbakken dispose d'alternatives éprouvées sur lesquelles il peut compter. 

    Alexander Sörloth s’est montré prolifique en Espagne ces dernières années, d’abord avec la Real Sociedad, puis grâce à une saison impressionnante à Villarreal qui lui a valu un transfert retentissant à l’Atlético de Madrid, où il continue de s’épanouir. Il devrait faire équipe avec Haaland en attaque, mais Jorgen Strand Larsen est également une option, bien qu’il dispose d’un profil physique similaire à celui du duo susmentionné.

    Sur les ailes, le jeune espoir du RB Leipzig, Antonio Nusa, aura l’occasion de briller, tandis qu’Oscar Bobb, adroit balle au pied, pourra percuter depuis le couloir et créer des occasions, pour lui-même ou pour ses coéquipiers.

    JoueurClub
    Erling HaalandManchester City
    Alexander SörlothAtlético Madrid
    Jorgen Strand LarsenCrystal Palace
    Antonio NusaRB Leipzig
    Oscar BobbFulham
    Jens Petter HaugeBodo/Glimt
    Andreas SchjelderupBenfica
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    Les stars de l’équipe de Norvège

    La Norvège possède un effectif offensif de grande qualité, avec plusieurs joueurs de classe mondiale prêts à exprimer leur talent. La complicité entre Martin Ødegaard et Erling Haaland s’annonce déterminante, même si Alexander Sørloth se montre tout aussi capable de marquer les buts dont la Norvège aura besoin pour aller loin dans la compétition.

    Derrière, Kristoffer Ajer s’est imposé comme un défenseur solide en Premier League ; ses qualités d’organisateur seront précieuses dans l’arrière-garde. Sur les côtés, Julian Ryerson pourrait se révéler durant la compétition, fort de la saison exceptionnelle qu’il vient de vivre au Borussia Dortmund, où il a délivré plus de dix passes décisives.

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    Voici la probable composition de départ de la Norvège pour la Coupe du monde 2026.

    Solbakken a alterné entre les systèmes 4-4-2 et 4-3-3 lors des dernières trêves internationales, mais il devrait privilégier le second schéma, jugé plus solide au milieu de terrain. Dans ce dispositif, Sorloth pourrait ainsi débuter sur l’aile, un rôle qu’il connaît bien pour l’avoir déjà endossé à l’Atlético Madrid sous les ordres de Diego Simeone.

    Odegaard espère être à 100 % pour le coup d’envoi de la Coupe du monde afin de postuler à un poste dans l’entrejeu, probablement aux côtés de Berge et Thorstvedt. Derrière, Ajer, Ryerson et Moller Wolfe semblent intronisés en défense, devant le gardien Nyland.

    Composition probable de la Norvège (4-3-3) : Nyland ; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe ; Odegaard, Berge, Thorstvedt ; Sorloth, Haaland, Nusa.

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