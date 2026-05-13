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Équipe de Norvège pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour la grande fête du football aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Norvège
Coupe du monde

Tout ce que vous devez savoir sur la sélection norvégienne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Lorsqu’elle foulera la pelouse en 2026, la Norvège aura manqué la Coupe du monde masculine pendant un peu plus de vingt ans.

Sa dernière apparition dans la compétition phare de la FIFA remonte à 1998, lorsque les Azzurri l’avaient éliminée en huitièmes de finale. Portés par Erling Haaland en pointe et par plusieurs autres éléments de qualité, les Vikings ont survolé les qualifications avec huit victoires en huit matchs, validant ainsi leur billet pour le rendez-vous américain, canadien et mexicain.

Sous la conduite de Stale Solbakken, qui tire le meilleur d’une génération exceptionnelle, la Norvège aborde la phase finale en outsider et vise un parcours significatif dans le tableau final.

Ils devront d’abord négocier un Groupe I relevé, actuellement composé de la France, du Sénégal et de l’Irak. Mais grâce à un vivier d’attaquants talentueux, un milieu de terrain solide et un effectif confiant – notamment les éléments de Bodø/Glimt auteurs d’une belle campagne européenne –, les Vikings aborderont cet été sans complexe aucun.

  • Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Gardiens de but

    Cet été, la Norvège alignera le vétéran Orjan Nyland, 35 ans, dans les cages. Âgé de 35 ans, il a successivement porté les couleurs d’Aston Villa, Norwich, Bournemouth et Reading avant de s’imposer comme gardien titulaire du club espagnol de Séville. Il constitue le choix le plus expérimenté de Ståle Solbakken dans les cages, tandis qu’Egil Selvik (Watford) et Viljar Myhra (OB) devraient assurer l’intérim en cas de besoin.

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    Orjan NylandSéville
    Egil SelvikWatford
    Viljar MyhraOB
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    Défenseurs

    La défense norvégienne affiche une certaine solidité. Le duo central, composé de Kristoffer Ajer (Brentford) et de Torbjorn Heggem, devrait être aligné, tandis que les postes de latéraux seront occupés par Julian Ryerson (Borussia Dortmund) et David Moller Wolfe (Wolves).

    En cas de besoin, des joueurs d’expérience comme Leo Skiri Ostigard, Marcus Holmgren Pedersen et Torbjorn Heggem, tous rodés à la Serie A italienne, sont prêts à entrer en jeu. Le duo de Bodø/Glimt, Fredrik Andre Bjorkan et Odin Bjortuft, devrait également figurer dans la sélection finale cet été.

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    Kristoffer AjerBrentford
    Julian RyersonBorussia Dortmund
    Leo Skiri OstigardGênes
    Marcus Holmgren PedersenTorino
    David Møller WolfeWolverhampton Wanderers
    Fredrik André BjorkanBodo/Glimt
    Torbjørn HeggemBologne
    Odin BjortuftBodo/Glimt
    Henrik FalchenerViking
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    Milieux de terrain

    Le milieu de terrain norvégien est également très solide. Sander Berge n'a sans doute pas encore pleinement concrétisé le potentiel qui faisait de lui un jeune prodige, mais il reste une option fiable devant la défense à quatre, tandis que des joueurs comme Patrick Berg et Kristian Thorstvedt rendront la défense du Landslag difficile à percer. 

    Martin Ødegaard demeurera toutefois l’élément créatif clé des Vikings. Le capitaine d’Arsenal, également chef de file de la sélection, n’a pas connu une saison très productive avec les Gunners, gêné par les blessures et peu influent lorsqu’il était aligné sous les ordres de Mikel Arteta. Il reste néanmoins une figure emblématique pour la Norvège et disposera, devant lui, d’un groupe d’attaquants brillants à qui il pourra offrir des occasions.

    Morten Thorsby (Cremonese), Felix Horn Myhre (Brann) et Thelo Aasgaard (Rangers) devraient également figurer dans le groupe. 

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    Sander BergeFulham
    Patrick BergBodo/Glimt
    Kristian ThorstvedtSassuolo
    Morten ThorsbyCremonese
    Martin ØdegaardArsenal
    Felix Horn MyhreBrann
    Thelo AasgaardRangers
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    Les attaquants

    C’est là que les choses se corsent. L’atout majeur de la Norvège est sans conteste l’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, déterminé à briller lors de son premier grand tournoi international. Ses performances pourraient bien faire la différence entre une campagne réussie et une campagne décevante pour la Norvège, mais même s’il venait à connaître des difficultés, Solbakken dispose d’alternatives éprouvées sur lesquelles il peut compter. 

    Alexander Sörloth, auteur d’une moisson de buts en Espagne sous les couleurs de la Real Sociedad puis de Villarreal, a récemment rejoint l’Atlético de Madrid où il confirme son efficacité. Il devrait former le duo offensif avec Haaland, même si Jorgen Strand Larsen, dont le profil physique rappelle celui de ses deux comparses, peut également prétendre à une place de titulaire.

    Sur les ailes, le jeune espoir du RB Leipzig, Antonio Nusa, aura l’occasion de briller, tandis qu’Oscar Bobb pourra exploiter ses talents de dribbleur pour s’infiltrer depuis l’aile et créer des occasions de but, pour lui-même ou pour ses coéquipiers.

    JoueurClub
    Erling HaalandManchester City
    Alexander SörlothAtlético Madrid
    Jorgen Strand LarsenCrystal Palace
    Antonio NusaRB Leipzig
    Oscar BobbFulham
    Jens Petter HaugeBodø/Glimt
    Andreas SchjelderupBenfica
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    Les stars de l'équipe de Norvège

    La Norvège possède un effectif offensif de grande qualité, avec plusieurs joueurs de classe mondiale prêts à exprimer leur talent. La complicité entre Martin Ødegaard et Erling Haaland s’annonce déterminante, même si Alexander Sørloth semble tout aussi capable de marquer les buts dont la Norvège aura besoin pour aller loin dans la compétition.

    Derrière, Kristoffer Ajer s’est imposé comme un défenseur solide en Premier League ; ses qualités d’organisateur seront précieuses dans l’arrière-garde. À noter également la présence de Julian Ryerson, qui pourrait se révéler durant la compétition grâce à la saison exceptionnelle qu’il a réalisée au Borussia Dortmund, où il a délivré plus de dix passes décisives.

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    Voici la probable composition de départ de la Norvège pour la Coupe du monde 2026.

    Solbakken a alterné entre les systèmes 4-4-2 et 4-3-3 lors des dernières trêves internationales, mais il devrait privilégier le 4-3-3, jugé plus solide au milieu de terrain. Dans ce schéma, Sorloth pourrait ainsi débuter sur l’aile, un rôle qu’il connaît bien pour l’avoir déjà occupé à l’Atlético Madrid sous les ordres de Diego Simeone.

    Odegaard, qui vise un retour à 100 % pour la Coupe du monde, pourrait ainsi retrouver le milieu de terrain aux côtés de Berge et Thorstvedt. Derrière, Ajer, Ryerson et Moller Wolfe semblent intronisés en défense devant le gardien Nyland.

    Composition probable de la Norvège (4-3-3) : Nyland ; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe ; Odegaard, Berge, Thorstvedt ; Sorloth, Haaland, Nusa.

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