Lorsqu’elle foulera la pelouse en 2026, la Norvège aura manqué la Coupe du monde masculine pendant un peu plus de vingt ans.

Sa dernière apparition dans la compétition phare de la FIFA remonte à 1998, lorsque les Azzurri l’avaient éliminée en huitièmes de finale. Portés par Erling Haaland en pointe et par plusieurs autres éléments de qualité, les Vikings ont survolé les qualifications avec huit victoires en huit matchs, validant ainsi leur billet pour le rendez-vous américain, canadien et mexicain.

Sous la conduite de Stale Solbakken, qui tire le meilleur d’une génération exceptionnelle, la Norvège aborde la phase finale en outsider et vise un parcours significatif dans le tableau final.

Ils devront d’abord négocier un Groupe I relevé, actuellement composé de la France, du Sénégal et de l’Irak. Mais grâce à un vivier d’attaquants talentueux, un milieu de terrain solide et un effectif confiant – notamment les éléments de Bodø/Glimt auteurs d’une belle campagne européenne –, les Vikings aborderont cet été sans complexe aucun.