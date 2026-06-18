Commençons par le gardien, et il ne peut bien sûr s’agir que d’un seul homme : Vozinha. Ce gardien de but âgé de quarante ans (!) a défendu les cages du Cap-Vert lundi, lors des débuts de cette équipe en Coupe du monde face à la grande puissance espagnole. Bien que l’archipel africain fût le grand outsider de cette rencontre, il a réussi à arracher le match nul face à l’un des favoris au titre.

Le match s’est en effet terminé sur le score de 0-0, ce qui, pour les « Requins bleus », vaut presque pour une victoire. Vozinha, qui évolue à Chaves en deuxième division portugaise, a réalisé pas moins de sept arrêts et a maintenu un xG (expected goals) de 2,1. Ses performances n’ont pas passé inaperçues. En quelques heures, son nombre d’abonnés Instagram a explosé : de 50 000 à 13,4 millions.