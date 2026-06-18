La première journée de la Coupe du monde s’est clôturée sur son lot de surprises, mettant en lumière plusieurs joueurs brillants sous les couleurs de leur sélection. Qui sont les meilleurs joueurs de ce premier acte du tournoi ? Voetbalzone vous propose son « Équipe de la 1^(re) journée ».
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Équipe de la première journée de la Coupe du monde : un triplé magistral de Messi, Vozinha, le héros cap-verdien, et Balogun, buteur d’une équipe américaine en pleine forme
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Gardien : Vozinha (Cap-Vert)
Commençons par le gardien, et il ne peut bien sûr s’agir que d’un seul homme : Vozinha. Ce gardien de but âgé de quarante ans (!) a défendu les cages du Cap-Vert lundi, lors des débuts de cette équipe en Coupe du monde face à la grande puissance espagnole. Bien que l’archipel africain fût le grand outsider de cette rencontre, il a réussi à arracher le match nul face à l’un des favoris au titre.
Le match s’est en effet terminé sur le score de 0-0, ce qui, pour les « Requins bleus », vaut presque pour une victoire. Vozinha, qui évolue à Chaves en deuxième division portugaise, a réalisé pas moins de sept arrêts et a maintenu un xG (expected goals) de 2,1. Ses performances n’ont pas passé inaperçues. En quelques heures, son nombre d’abonnés Instagram a explosé : de 50 000 à 13,4 millions.
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Arrière droit : Daniel Muñoz (Colombie)
Daniel Muñoz n’est peut-être pas le premier arrière droit qui vient à l’esprit dans cette Coupe du monde. Toutefois, le latéral droit a livré une prestation solide lors de la rencontre entre la Colombie et l’Ouzbékistan.
Les Colombiens ont longtemps buté sur la défense de ce novice en Coupe du monde, mais juste avant la mi-temps, le latéral de Crystal Palace a frappé. Bien servi par Luis Díaz, Muñoz a ouvert le score. Solides défensivement, les « Cafeteros » n’ont guère tremblé et ont finalement battu l’équipe de Fabio Cannavaro 3-0.
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Défenseur central : Virgil Van Dijk (Pays-Bas)
Les Pays-Bas ont entamé leur tournoi dimanche en affrontant le Japon. Un Néerlandais figure dans l’équipe type de la journée : Virgil van Dijk. Le capitaine des Oranje a été décisif en seconde période en ouvrant le score d’une tête (1-0).
Pour le défenseur de Liverpool, il s’agit de sa deuxième Coupe du monde ; il espère, en tant que capitaine, guider les Pays-Bas vers leur premier titre mondial. Bien que les Oranje aient pris deux fois l’avantage, la sélection de Ronald Koeman n’a pas réussi à conserver son avance et la rencontre s’est conclue sur le score de 2-2. Prochain rendez-vous : un affrontement avec la Suède samedi.
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Arrière gauche : Nathaniel Brown (Allemagne)
Si Brown est encore peu connu au sein de la sélection allemande, ce latéral gauche en plein essor a brillé lors de sa première sortie contre Curaçao. Le défenseur de l’Eintracht Francfort, déjà sur les radars du Bayern Munich, a immédiatement justifié l’intérêt porté par le club bavarois face aux « Blue Wave ».
Lors de cette rencontre remportée 7-1, Brown a inscrit un but et délivré une passe décisive. Après avoir servi sur un plateau Nico Schlotterbeck, le défenseur de 23 ans a lui-même inscrit le 5-1.
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Milieu de terrain défensif : In-beom Hwang (Corée du Sud)
Plusieurs joueurs évoluant en Eredivisie brillent actuellement au Mondial, notamment en Corée du Sud. Menés au score par la République tchèque, les Sud-Coréens ont inversé la tendance grâce à In-beom Hwang.
Après une percée solitaire, le milieu de terrain a successivement éliminé deux adversaires, dont le gardien du PSV Matej Kovář, avant de lober subtilement le ballon par-dessus le portier pour égaliser. Peu après, il s’est également mué en passeur décisif sur le but du 2-1 en faveur de la Corée du Sud. Le milieu du Feyenoord a ensuite adressé un centre précis depuis l’aile, que le remplaçant Hyeon-gyu Oh a pu convertir en but sans difficulté.
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Milieu de terrain central : Yasin Ayari (Suède)
La Suède a parfaitement lancé sa Coupe du monde en dominant la Tunisie 5-1. Après un parcours de qualification ardu, la sélection scandinave a donc validé son billet pour le tournoi final et a immédiatement démontré son statut de prétendant crédible.
Le milieu de terrain Ayari s’est particulièrement distingué lors de cette rencontre face à la formation africaine. Dès la 7^e minute, il a ouvert le score d’une frappe puissante. Ce droitier de 22 ans, dont le père est tunisien, aurait pu porter le maillot de la Tunisie, mais il a finalement opté pour la Suède. Après son premier but, il a célébré avec discrétion. Dans les ultimes secondes, il a de nouveau frappé pour clore le score. Samedi, la Suède défiera les Pays-Bas.
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Milieu offensif : Ismael Saibari (Maroc)
Le Maroc a parfaitement entamé la phase finale de la Coupe du monde. Le pays nord-africain a immédiatement croisé le fer avec le Brésil, son principal rival pour la première place du groupe C. L’homme du match s’appelle Ismael Saibari.
Le milieu de terrain du PSV a ouvert le score d’un lob subtil qui a laissé Alisson, le gardien de Liverpool, sans réaction. Dominateurs, les Lions de l’Atlas ont toutefois dû partager les points avec la Seleção après l’égalisation de Vinícius Júnior (1-1).
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Ailier droit : Lionel Messi (Argentine)
L’équipe ne serait pas complète sans Lionel Messi. Cet été, la légende du football tentera de conserver le titre de champion du monde avec l’Argentine, et la sélection a entamé la compétition de manière impressionnante. L’Albiceleste a dominé l’Algérie, fraîchement vainqueur des Pays-Bas au stade De Kuip (0-1), et a facilement disposé de la sélection nord-africaine.
Le score final ? Une victoire 3-0, avec un triplé de Messi. À 38 ans, l’attaquant de l’Inter Miami a donc prouvé qu’il appartenait toujours au gotha mondial.
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Attaquant droit : Folarin Balogun (États-Unis)
Le deuxième jour, les États-Unis, coorganisateurs du tournoi, ont affronté le Paraguay. Les Américains avaient l’occasion de briller devant leur public, et c’est exactement ce qu’ils ont fait. Au cours d’une première mi-temps de haut niveau, l’équipe de Mauricio Pochettino a dominé les Sud-Américains. Elle le doit en grande partie à l’attaquant Balogun, auteur de deux buts.
Après l’ouverture du score contre son camp par le Paraguay, l’avant-centre de 24 ans a pris les choses en main. D’une première réalisation pleine de sang-froid, il a doublé la mise d’une belle manière. Les États-Unis espèrent briller à domicile, et avec un buteur aussi efficace que Balogun, cet objectif paraît tout sauf irréaliste.
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Attaquant gauche : Kylian Mbappé
Pour Mbappé, la Coupe du monde est à nouveau lancée, et cela ne signifie qu’une chose : marquer des buts. Le capitaine des Bleus, rarement en échec sous le maillot de son pays, l’a encore démontré lors du match d’ouverture contre le Sénégal. Après une première mi-temps laborieuse, les Français devaient réagir.
Les deux stars, Michael Olise et Mbappé, ont alors pris les commandes et guidé les Bleus vers un succès 3-1. Après une situation de penalty controversée impliquant Mbappé, finalement non validée, l’attaquant du Real Madrid a quand même frappé. Bien servi par Olise, il a ouvert le score d’une frappe précise. À peine le Sénégal avait-il réduit le score qu’il déclenchait une frappe puissante de loin et envoyait le ballon au fond des filets. Une réalisation qui confirmait son statut et lui permettait de prendre immédiatement une option sur le Soulier d’or de la compétition.
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Ailier gauche : Elijah Just (Nouvelle-Zélande)
Nous concluons notre sélection avec une surprise et intégrons l’ailier gauche néo-zélandais Elijah Just. Pays d’Océanie, la Nouvelle-Zélande a abordé la compétition à la 85e place du classement mondial de la FIFA, ce qui en faisait la nation la moins bien classée de cette Coupe du monde. Peu d’observateurs imaginaient que les Kiwis pourraient créer la surprise, mais ils ont tout de même arraché un précieux point face à l’Iran dans un match riche en buts.
L’ailier a deux fois donné l’avantage à son équipe face à l’Iran, formant un duo complémentaire avec l’attaquant de Nottingham Forest, Chris Wood, qui lui a offert deux passes décisives. Les All Whites ont donc récolté un point et pourraient prolonger leur série impressionnante de matches sans défaite en Coupe du monde : en 2010, la Nouvelle-Zélande avait déjà obtenu trois nuls lors de la phase de groupes.