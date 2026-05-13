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Amad Diallo Ivory CoastGetty
Gill Clark

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Équipe de Côte d’Ivoire pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Côte d'Ivoire
Coupe du monde

Tout ce que vous devez savoir sur la sélection de la Côte d’Ivoire pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

La Côte d’Ivoire se qualifie pour la Coupe du monde après douze ans d’absence, ayant terminé en tête de son groupe devant le Gabon. Les Éléphants, emmenés par le sélectionneur Emerse Fae, connaissent désormais leurs adversaires : l’Équateur, l’Allemagne et le Canada.

Le sélectionneur Emerse Fae sait déjà que ses hommes croiseront l’Équateur, l’Allemagne et Curaçao dans un groupe où les Éléphants viseront enfin une qualification pour les huitièmes de finale.

Pourtant, les vice-champions d’Afrique aborderont la compétition sans leur titre continental : tenantes du trophée, elles avaient été éliminées en quarts de finale de la CAN 2025 par l’Égypte.

Malgré cette défaite, le groupe dispose encore de nombreux talents, notamment les jeunes Amad Diallo (Manchester United) et Yan Diomande (RB Leipzig), déterminés à jouer un rôle clé cet été. 

À l’approche de l’édition 2026, GOAL examine la composition probable de l’équipe qui pourrait se rendre aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

  • FBL-CAN-2024-CIV-NGR-FINALAFP

    Gardiens de but

    Yahia Fofana et Alban Lafont rivalisent pour le poste de numéro 1 des gardiens de la Côte d’Ivoire à l’approche de la compétition. Actuellement, Fofana, qui évolue au Caykur Rizespor, semble tenir la corde grâce à ses performances convaincantes en première division turque.

    Néanmoins, Lafont constitue également une option fiable, ce qui promet un choix cornélien au sélectionneur Faé au moment de désigner son numéro 1. Cette concurrence saine est une bonne nouvelle pour la Côte d’Ivoire, Faé espérant sans doute qu’elle fera ressortir le meilleur des deux joueurs. 

    Mohamed Koné, de Charleroi, devrait occuper le rôle de troisième gardien lors de la Coupe du monde.

    JoueurClub 
    Yahia Fofana Caykur Rizespor
    Mohamed KonéCharleroi
    Alban LafontPanathinaïkos
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  • FBL-AFR-2025-MATCH 44-CIV-BFAAFP

    Défenseurs

    La défense ivoirienne aligne plusieurs visages connus : les stars de Premier League Emmanuel Agbadou et Willy Boly devraient être sélectionnés, tout comme l’international de la Roma Evan Ndicka, Guela (frère de l’attaquant du PSG Désiré Doué) et Ousmane Diomandé, du Sporting.

    Odilon Kossounou et Ghislain Konan, tous deux forts d’une solide expérience, devraient logiquement être convoqués, tandis que Wilfried Singo, de retour dans le groupe, espère décrocher sa place pour la Coupe du monde.

    Enfin, Christopher Operi (Istanbul Başakşehir) et Armel Zohouri (Iberia 1999), non retenus pour les amicaux de mars contre la Corée du Sud et l’Écosse, devront quant à eux convaincre pour espérer intégrer la liste finale.

    JoueurClub 
    Emmanuel Agbadou  Wolves
    Clément Akpa Auxerre
    Ousmane DiomandéSporting Lisbonne
    Guela DouéStrasbourg
    Jean-Ghislain Konan Gil Vicente
    Odilon KossounouAtalanta
    Evan NdickaRoma
    Wilfred SingoGalatasaray
    Willy BolyNottingham Forest.
  • FBL-AFR-2025-MATCH 44-CIV-BFAAFP

    Milieux de terrain

    Le milieu de terrain ivoirien foisonne de talents : Ibrahim Sangaré, Franck Kessié et Seko Fofana en sont les principaux atouts. Auteur d’une saison remarquée à Nottingham Forest en Premier League, Sangaré aurait attiré l’attention de Manchester United.

    Des interrogations subsistent autour de l’avenir international de Kessie depuis la CAN, mais il devrait tout de même rester un élément clé du groupe. Le milieu expérimenté Jean-Michael Seri, dont les supporters ont également douté, a été retenu pour les amicaux de mars et pourrait figurer dans la liste pour la Coupe du monde.

    Jean-Philippe Gbamin pourrait toutefois être absent après avoir été écarté de la dernière sélection ivoirienne, tandis que Parfait Guiagon a été retenu et que Christ Inao Oula constitue une autre option utile pour le sélectionneur Faé.

    JoueurClub 
    Seko FofanaStade Rennais
    Parfait GuiagonCharleroi
    Franck KessieAl Ahli
    Christ OulaiTrabzonspor
    Ibrahim SangaréNottingham Forest
    Jean-Michael SeriNK Maribor
    Franck KessiéAl-Ahli
  • FBL-AFR-2025-MATCH 44-CIV-BFAAFP

    Les attaquants

    Amad Diallo, la pépite de l’attaque ivoirienne, arrive à la Coupe du monde sur une dynamique positive après une saison convaincante avec Manchester United. L’attaquant, auteur de trois buts en trois titularisations lors de la CAN, entend maintenir ce niveau de performance lors du Mondial.

    Yan Diomande, lui aussi sous les projecteurs, arrive en sélection après s’être illustré sous les couleurs du RB Leipzig en Bundesliga ; ses performances remarquées font de lui l’un des joueurs les plus convoités du mercato estival.

    Sébastien Haller, gêné par des blessures en 2026, sera sélectionné s’il retrouve son niveau, tandis que l’ailier Simon Adingra, injustement écarté de la CAN, semble prêt à retrouver les Éléphants.

    Nicolas Pépé espère également recevoir une convocation, mais il doit encore convaincre. L’ancien Gunner avait été zappé pour les amicaux de mars avant d’être appelé in extremis suite à la blessure de Diomande.

    Les jeunes Elye Wahi et Martial Godo postulent également pour une place au Mondial : le premier, fraîchement naturalisé ivoirien, pourrait encore intégrer la sélection.

    JoueurClub 
    Simon AdingraMonaco
    Amad DialloManchester United
    Yan DiomandeRB Leipzig
    Martial GodoStrasbourg
    Evann GuessandAston Villa
    Bazoumana TouréHoffenheim
    Benie TraoréBâle
    Elye WahiNice
    Nicolas PépéVillarreal
    Sébastien Haller Utrecht
  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CIV-GAMAFP

    Les stars de la Côte d’Ivoire

    Amad Diallo a brillé lors de la Coupe d’Afrique des nations, et la Côte d’Ivoire espère qu’il confirmera son éclat lors de la Coupe du monde 2026. Âgé de 22 ans, il s’est également imposé comme un élément clé de Manchester United cette saison : ses feintes sur les ailes et son sens du but en font un atout redoutable pour l’attaque des Red Devils.

    Yan Diomande, lui aussi sous les projecteurs, pourrait profiter de la Coupe du monde 2026 pour s’envoler vers un transfert juteux : Liverpool et plusieurs autres cadors de Premier League seraient déjà sur les rangs, et une belle prestation sur les terrains américains, mexicains et canadiens pourrait lui ouvrir les portes d’un grand club avant même le coup d’envoi de la nouvelle saison.

    L’attaquant Sébastien Haller, autre élément clé des Éléphants, aura à cœur de briller pour effacer le regret de sa absence à la CAN. Guéri d’un cancer et auteur du but décisif en finale de la Coupe d’Afrique des nations 2024, il n’a jamais encore goûté à la Coupe du monde. À 31 ans, il a connu une saison perturbée par les blessures et peine encore à retrouver son meilleur niveau. Mais s’il parvient à surmonter ces problèmes physiques, il demeure une arme offensive redoutable pour les Éléphants.

  • Ivory CoastGetty

    Probable composition de la Côte d’Ivoire pour la Coupe du monde 2026

    Le sélectionneur Emerse Fae devrait accorder sa confiance à Yahia Fofana plutôt qu’à Alban Lafont dans les cages pour la Coupe du monde. Disposer de deux gardiens de haut niveau constitue un atout majeur pour l’équipe, quel que soit le choix final.

    Devant eux, la charnière centrale alignera Odilon Kossounou (Atalanta) et Evan Ndicka (Roma), tandis que les couloirs seront occupés par Guela Doué et Ghislain Konan.

    Au milieu du terrain, Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) devrait être aligné d’entrée et constituer l’un des joueurs à suivre. Le capitaine expérimenté Franck Kessié mènera une nouvelle fois l’équipe, tandis que Seko Fofana, prêté par Porto, devrait compléter le trio axial.

    Devant, le vivier est riche : Amad Diallo et Yann Diomande occuperont les ailes, tandis que Sébastien Haller évoluera en pointe.

    Composition probable de la Côte d’Ivoire pour la Coupe du monde 2026 (4-3-3) : Yahia Fofana ; Guela Doué, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Ghislain Konan ; Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Seko Fofana ; Amad Diallo, Sébastien Haller, Yan Diomande.