Équipe de Côte d’Ivoire pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

La Côte d’Ivoire se qualifie pour la Coupe du monde après douze ans d’absence, ayant terminé en tête de son groupe devant le Gabon. Les Éléphants, emmenés par le sélectionneur Emerse Fae, connaissent désormais leurs adversaires : l’Équateur, l’Allemagne et le Canada.

Le sélectionneur Emerse Fae sait déjà que ses hommes croiseront l’Équateur, l’Allemagne et Curaçao dans un groupe où les Éléphants viseront enfin une qualification pour les huitièmes de finale.

Pourtant, les vice-champions d’Afrique aborderont la compétition sans leur titre continental : tenantes du trophée, elles avaient été éliminées en quarts de finale de la CAN 2025 par l’Égypte.

Malgré cette défaite, le groupe dispose encore de nombreux talents, notamment les jeunes Amad Diallo (Manchester United) et Yan Diomande (RB Leipzig), déterminés à jouer un rôle clé cet été.

À l’approche de l’édition 2026, GOAL examine la composition probable de l’équipe qui pourrait se rendre aux États-Unis, au Canada et au Mexique.