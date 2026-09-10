Équipe d’Italie, coup d’arrêt pour Tresoldi : d’abord le oui à Mancini, puis il se ravise. Pendant ce temps, le sélectionneur observe Doumbia

Roberto Mancini, sélectionneur de l’Italie, était présent hier au stade José Alvalade de Lisbonne pour assister au match de Ligue des champions entre le Sporting et Galatasaray, remporté par les Portugais sur le score de 3-1. Selon Sportmediaset, Mancini s’est envolé pour le Portugal afin d’observer de près Issa Doumbia, le milieu de terrain de 22 ans né à Treviglio de parents ivoiriens, que Venise a cédé définitivement au Sporting cet été pour 23 millions d’euros plus bonus après l’avoir recruté en Serie C à l’été 2024, lorsqu’il jouait à l’Albinoleffe.
Selon Sportmediaset, Mancini envisagerait sérieusement d’inscrire le nom de Doumbia, 1,87 m pour 84 kg, artisan de la montée du club vénitien, dans la liste des joueurs convoqués pour les premiers rendez-vous de son deuxième mandat à la tête de l’Italie, qui débutera sous peu avec les premiers matches de Ligue des nations