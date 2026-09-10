Équipe d’Italie, coup d’arrêt pour Tresoldi : d’abord le oui à Mancini, puis il se ravise. Pendant ce temps, le sélectionneur observe Doumbia

Parallèlement, tandis qu’Alessandro Romano (double nationalité italienne et suisse) a donné son accord et a choisi l’Italie, ça se complique en ce qui concerne Nicolò Tresoldi, qui possède la double nationalité italienne et allemande. L’attaquant du Bruges, 22 ans, avait parlé avec Mancini et donné son feu vert avec conviction pour changer de sélection. Ces dernières heures, toutefois, après Bruges-Aston Villa (2-3) en Ligue des champions, lors duquel il a marqué sur penalty, Tresoldi a hésité et ralenti, selon la Gazzetta dello Sport. Sa nouvelle version au sélectionneur et à Ranieri, qui ont aussi parlé avec son père, serait la suivante, rapporte le quotidien : Tresoldi se sent impliqué dans les qualifications à l’Euro Espoirs, rêve de se qualifier et de le disputer avec son équipe, à laquelle il est très attaché, jusqu’au bout, puis la question sera rediscutée. En attendant, la procédure auprès de la FIFA est à l’arrêt.





Enfin, après Romano et Tresoldi, le troisième joueur intéressé par un changement est le défenseur de l’Udinese Matteo Palma, 18 ans (lui aussi possède la double nationalité italienne et allemande). Les parties sont en discussion, il y a un accord de principe, il faut les documents et de toute façon sa blessure l’empêcherait d’être convoqué immédiatement pour la Ligue des nations. Mais le dossier est bien engagé, selon la Gazzetta.