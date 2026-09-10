Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Tresoldi U21Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Équipe d’Italie, coup d’arrêt pour Tresoldi : d’abord le oui à Mancini, puis il se ravise. Pendant ce temps, le sélectionneur observe Doumbia

Italie
N. Tresoldi

Tresoldi, qui possède la double nationalité allemande et italienne, veut d’abord aller au bout de son cycle avec les Espoirs allemands jusqu’à l’Euro de la catégorie

Roberto Mancini, sélectionneur de l’Italie, était présent hier au stade José Alvalade de Lisbonne pour assister au match de Ligue des champions entre le Sporting et Galatasaray, remporté par les Portugais sur le score de 3-1. Selon Sportmediaset, Mancini s’est envolé pour le Portugal afin d’observer de près Issa Doumbia, le milieu de terrain de 22 ans né à Treviglio de parents ivoiriens, que Venise a cédé définitivement au Sporting cet été pour 23 millions d’euros plus bonus après l’avoir recruté en Serie C à l’été 2024, lorsqu’il jouait à l’Albinoleffe.


Selon Sportmediaset, Mancini envisagerait sérieusement d’inscrire le nom de Doumbia, 1,87 m pour 84 kg, artisan de la montée du club vénitien, dans la liste des joueurs convoqués pour les premiers rendez-vous de son deuxième mandat à la tête de l’Italie, qui débutera sous peu avec les premiers matches de Ligue des nations


  • TRESOLDI REVIENT SUR SA DÉCISION

    Parallèlement, tandis qu’Alessandro Romano (double nationalité italienne et suisse) a donné son accord et a choisi l’Italie, ça se complique en ce qui concerne Nicolò Tresoldi, qui possède la double nationalité italienne et allemande. L’attaquant du Bruges, 22 ans, avait parlé avec Mancini et donné son feu vert avec conviction pour changer de sélection. Ces dernières heures, toutefois, après Bruges-Aston Villa (2-3) en Ligue des champions, lors duquel il a marqué sur penalty, Tresoldi a hésité et ralenti, selon la Gazzetta dello Sport. Sa nouvelle version au sélectionneur et à Ranieri, qui ont aussi parlé avec son père, serait la suivante, rapporte le quotidien : Tresoldi se sent impliqué dans les qualifications à l’Euro Espoirs, rêve de se qualifier et de le disputer avec son équipe, à laquelle il est très attaché, jusqu’au bout, puis la question sera rediscutée. En attendant, la procédure auprès de la FIFA est à l’arrêt.


    Enfin, après Romano et Tresoldi, le troisième joueur intéressé par un changement est le défenseur de l’Udinese Matteo Palma, 18 ans (lui aussi possède la double nationalité italienne et allemande). Les parties sont en discussion, il y a un accord de principe, il faut les documents et de toute façon sa blessure l’empêcherait d’être convoqué immédiatement pour la Ligue des nations. Mais le dossier est bien engagé, selon la Gazzetta.

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
UEFA Nations League A
Italie crest
Italie
ITA
Belgique crest
Belgique
BEL