Équipe d’Écosse pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Après de longues années d’absence sur la scène internationale, le vent tourne enfin en faveur de l’Écosse.

Après avoir offert à la Tartan Army deux participations consécutives à l’Euro au terme de campagnes de qualification haletantes, l’équipe de Steve Clarke a fait encore mieux en terminant en tête d’un groupe comprenant le Danemark, la Grèce et la Biélorussie, et en validant son billet pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord grâce à une victoire palpitante 4-2 contre les Danois à Hampden Park.

Portée par un optimisme et une dynamique palpables, la sélection écossaise refuse de se contenter d’un simple rôle de figurant cet été. Son ambition : passer enfin le cap du premier tour, objectif qui lui a échappé lors des Euros 2020 et 2024. Pour y parvenir, elle peut s’appuyer sur un groupe expérimenté, composé de joueurs évoluant dans les meilleurs championnats européens.

Néanmoins, la tâche s’annonce ardue : l’Écosse figure dans le groupe C, où elle croisera le Brésil – invaincu face à elle –, le Maroc et Haïti. Un véritable défi, mais le groupe, fruit d’un travail de plusieurs années, possède enfin les arguments pour viser les huitièmes de finale.