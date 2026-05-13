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Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

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Équipe d’Écosse pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Écosse
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Tout ce qu'il faut savoir sur la sélection écossaise pour la Coupe du monde de la FIFA 2026

Après de longues années d’absence sur la scène internationale, le vent tourne enfin en faveur de l’Écosse.

Après avoir offert à la Tartan Army deux participations consécutives à l’Euro au terme de campagnes de qualification haletantes, l’équipe de Steve Clarke a fait encore mieux en terminant en tête d’un groupe comprenant le Danemark, la Grèce et la Biélorussie, et en validant son billet pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord grâce à une victoire palpitante 4-2 contre les Danois à Hampden Park.

Portée par un optimisme et une dynamique palpables, la sélection écossaise refuse de se contenter d’un simple rôle de figurant cet été. Son ambition : passer enfin le cap du premier tour, objectif qui lui a échappé lors des Euros 2020 et 2024. Pour y parvenir, elle peut s’appuyer sur un groupe expérimenté, composé de joueurs évoluant dans les meilleurs championnats européens.

Néanmoins, la tâche s’annonce ardue : l’Écosse figure dans le groupe C, où elle croisera le Brésil – invaincu face à elle –, le Maroc et Haïti. Un véritable défi, mais le groupe, fruit d’un travail de plusieurs années, possède enfin les arguments pour viser les huitièmes de finale.

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    Gardiens de but

    Bien qu’il évolue sur les terrains depuis près de vingt ans – vingt-deux ans pour être exact, depuis ses débuts avec l’Écosse –, Craig Gordon demeure le gardien le mieux placé pour endosser le maillot n° 1 des Tartans cet été. L’ancien portier de Sunderland n’a toutefois pas été retenu en mars en raison d’un problème à l’épaule, offrant ainsi à d’autres gardiens l’occasion de se distinguer. Parmi eux, Angus Gunn, doublure à Nottingham Forest, Scott Bain, de Falkirk, et Liam Kelly, des Rangers. 

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    Angus GunnForest de Nottingham
    Scott BainFalkirk
    Liam KellyRangers
    Craig GordonHearts
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  • Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Défenseurs

    La défense écossaise, rodée depuis plusieurs années sur la scène internationale, devrait offrir une organisation solide lors de la Coupe du monde. Le capitaine Andy Robertson, toujours aussi régulier avec Liverpool, arrivera en forme cet été, tandis que son homologue à gauche, Kieran Tierney, bénéficie d’un temps de jeu conséquent depuis son retour au Celtic, après des saisons contrastées à Arsenal.

    En charnière centrale, Grant Hanley et Scott McKenna visent une association solide, tandis qu’Aaron Hickey, de Brentford, apporte vitesse et dynamisme sur le côté droit de la défense. Nathan Patterson, Jack Hendry et Anthony Ralston devraient également figurer dans la sélection finale. 

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    Andy RobertsonLiverpool
    Grant HanleyHibernian
    Kieran TierneyCeltic
    Scott McKennaDinamo Zagreb
    Jack HendryAl-Ettifaq
    Anthony RalstonCeltic
    Nathan PattersonEverton
    John SouttarRangers
    Dominic HyamWrexham
    Ross McCrorieBristol City
    Aaron HickeyBrentford
  • Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Milieux de terrain

    L’Écosse a indéniablement tiré profit des choix de transfert de plusieurs milieux de terrain, quatre titulaires évoluant désormais en Serie A italienne. Le nom qui retient le plus l’attention est sans conteste celui de Scott McTominay, qui vit actuellement ses meilleures années au Napoli aux côtés de Billy Gilmour, lui aussi arrivé au Stadio Diego Armando Maradona à l’été 2024. Lewis Ferguson, de Bologne, et Lennon Miller, de l’Udinese, pourraient également faire partie de la sélection finale.

    John McGinn demeure un rouage essentiel du dispositif écossais. Le milieu d’Aston Villa, infatigable et constant en sélection, vise désormais son premier but dans un grand tournoi international. Ryan Christie, élément dynamique de Bournemouth, apportera l’intensité de la Premier League, tandis que Kenny McLean, 34 ans, offrira toute son expérience.

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    John McGinnAston Villa
    Scott McTominayNaples
    Ryan ChristieBournemouth
    Kenny McLeanNorwich City
    Billy GilmourNaples
    Lewis FergusonBologne
    Lennon MillerUdinese
    Andy IrvingSparta Prague
  • Scotland v Belarus - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Les attaquants

    L'Écosse partage avec plusieurs nations participantes à la Coupe du monde estivale un problème récurrent : elle ne dispose pas d'un avant-centre particulièrement prolifique. Elle peut toutefois s'appuyer sur des joueurs travailleurs et dévoués, tels que Lyndon Dykes et Che Adams, qui espèrent décrocher une place en attaque.

    Tommy Conway, George Hirst et Findlay Curtis faisaient partie du groupe appelé en mars, mais ils n’ont marqué qu’un seul but international à eux trois, ce qui souligne le manque de profondeur dont souffre le sélectionneur Clarke sur le plan offensif. Lawrence Shankland, auteur d’une saison exceptionnelle avec les Hearts, pourrait donc émerger comme option titulaire en Amérique du Nord, tandis que la vitesse fulgurante de Ben Gannon-Doak pourrait faire la différence si le joueur parvient à prouver sa bonne condition physique d’ici là.

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    Lyndon DykesCharlton Athletic
    Che AdamsTorino
    Tommy ConwayMiddlesbrough
    George HirstIpswich Town
    Findlay CurtisKilmarnock
    Lawrence ShanklandHearts
    Ben Gannon-DoakBournemouth
  • Scotland v Croatia - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A1Getty Images Sport

    Les stars du football écossais

    Scott McTominay est, sans conteste, la vedette de la sélection écossaise. Le milieu de terrain a déjà laissé entrevoir son potentiel de buteur à Manchester United et a franchi un nouveau cap depuis son arrivée à Naples. John McGinn jouera un rôle crucial à ses côtés, apportant une menace supplémentaire devant le but depuis l’entrejeu.

    L’Écosse, qui affrontera notamment le Brésil et le Maroc en phase de groupes, devra toutefois rester solide défensivement. Andy Robertson et Kieran Tierney seront donc attendus au charbon sur les côtés de la défense.

    Si Craig Gordon est retenu dans la sélection finale, il deviendra l’un des joueurs les plus âgés de l’histoire de la Coupe du monde masculine, mais sa fiabilité ne fait aucun doute au vu de ses arrêts et de ses performances des dernières années.

  • Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Probable composition de l'Écosse pour la Coupe du monde 2026

    Clarke a largement privilégié un système en 4-2-3-1 lors des dernières trêves internationales, s'éloignant ainsi de la défense à trois qui avait si bien servi les Écossais auparavant. La formation actuelle offre à des joueurs comme McGinn et McTominay une plus grande liberté pour se projeter vers l'avant lorsque l'occasion se présente, tout en restant ancrée dans une philosophie de jeu disciplinée et engagée.

    Les joueurs passeront sans doute beaucoup de temps à se replier et à attendre l’occasion de frapper, mais cette tactique a déjà bien servi l’Écosse par le passé et pourrait à nouveau faire ses preuves cet été.

    Composition probable de l’Écosse (4-2-3-1) : Gordon ; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson ; Ferguson, McGinn ; Christie, McTominay, Gannon-Doak ; Dykes.

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