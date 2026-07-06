Équipe d’Allemagne à la Coupe du monde 2026 : actualités et rumeurs. « Très intéressé ! » Jürgen Klopp va-t-il recruter un ancien compagnon de route au sein de la DFB ?

Jürgen Klopp se dit prêt à prendre la tête de la sélection allemande après la démission de Julian Nagelsmann, mais la décision finale n’a pas encore été officialisée. « Rien de nouveau à rapporter. Dès qu’il y aura du neuf, vous serez les premiers informés », a déclaré dimanche l’entraîneur, actuellement consultant pour MagentaTV, juste avant le huitième de finale de la Coupe du monde entre le Brésil et la Norvège.

Le président de la DFB, Bernd Neuendorf, et le patron de la Bundesliga, Hans-Joachim Watzke, doivent prochainement se rendre aux États-Unis pour des discussions exploratoires. Si Klopp a déjà manifesté son intérêt de principe pour le poste, il est toujours sous contrat avec Red Bull en qualité de « Head of Global Soccer », sans clause de résiliation.

Si les discussions entre Klopp et la DFB, ainsi qu’entre la DFB et Red Bull, aboutissent positivement, la composition de son staff sera alors à l’ordre du jour. Selon Bild, il pourrait intégrer deux collaborateurs de longue date.

Il s’agirait d’abord de Pepijn Lijnders, longtemps considéré comme le principal adjoint de Klopp à Liverpool. Selon le Times, l’intéressé serait « très motivé » à l’idée de retrouver son mentor à la tête de la Mannschaft.

Après le départ de Klopp de Liverpool, Lijnders a pris les rênes du RB Salzbourg, mais il a été limogé en décembre après 15 matchs sans victoire en 28 rencontres. Il a ensuite été nommé adjoint de Pep Guardiola à Manchester City. Suite au départ de l’Espagnol des Citizens, Lijnders s’est de nouveau retrouvé sans club.

Outre Lijnders, Klopp songerait aussi à retrouver Peter Krawietz. Ce dernier a été son adjoint au BVB puis à Liverpool, avant de le suivre chez Red Bull.