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Gill Clark

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Équipe d’Algérie pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

Algérie
Coupe du monde

Tout ce que vous devez savoir sur la sélection algérienne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026.

L’Algérie fait son retour en Coupe du monde pour la première fois depuis douze ans, avec un effectif talentueux, à l’occasion d’une édition qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Quatre ans plus tôt, les Fennecs avaient atteint les huitièmes de finale et failli éliminer l’Allemagne, contraignant la Mannschaft à s’imposer 2-1 après prolongation.

Sous les ordres de Vladimir Petković, les Fennecs ambitionnent cette fois encore de surprendre et visent une sortie de groupe où figurent l’Argentine tenante du titre, l’Autriche et la Jordanie.

À l’approche de la grande compétition de 2026, GOAL examine la composition probable de l’équipe qui pourrait se rendre aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

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    Gardiens de but

    Le poste de gardien de but reste à pourvoir pour les Fennecs, qui cherchent toujours un successeur digne de Rais M’Bolhi. Cependant, un nom très familier pourrait se retrouver entre les poteaux de l’Algérie lors de la Coupe du monde 2026. Luca Zidane, fils de la légende française Zinédine, a changé de nationalité pour rejoindre l’Algérie l’année dernière et a fait ses débuts lors de la Coupe d’Afrique des nations 2025 après la blessure au genou d’Alexis Guendouz.

    Évoluant en deuxième division espagnole, le gardien a disputé deux des trois matches de groupe, ainsi que les huitièmes et le quart de finale perdu, sans toutefois totalement convaincre.  Guendouz demeure toutefois une option pour l’Algérie, tout comme Anthony Madrea. Le sélectionneur Vladimir Petkovic a également décidé de tester, à la dernière minute, Kilian Belazzoug, jeune défenseur central de 19 ans du Stade Rennais, ainsi que Melvin Mastil lors des matchs amicaux d’avant-Coupe du monde, ce qui suggère que les deux joueurs ont eux aussi une chance d’être retenus.

    JoueurClub 
    Luca ZidaneGranada
    Alexis GuendouzMC Alger
    Anthony MandreaCaen
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  • Aissa Mandi AlgeriaGetty

    Défenseurs

    L’Algérie aligne une défense de qualité, avec les arrières latéraux Rayan Ait-Nouri (Manchester City) et Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), deux joueurs déjà bien connus des observateurs. Ce groupe sera mené par le capitaine et défenseur expérimenté Aissa Mandi, entré dans l’histoire plus tôt cette année en devenant le joueur le plus capé de l’histoire des Fennecs. Avec déjà plus de 100 sélections au compteur, il devrait encore augmenter ce total cet été.

    Rafik Belghali, désormais option fiable au poste d’arrière latéral sous les ordres de Petković, est bien disponible. Belghali et Zineddine Belaïd avaient été suspendus suite à leur implication dans une bagarre après la défaite en quart de finale de la CAN contre le Nigeria, mais ces sanctions seront purgées lors des qualifications, ce qui les rend éligibles pour la Coupe du monde.

    Zineddine Belaid et Samir Chergui espèrent eux aussi intégrer le groupe et étaient présents lors des quarts de finale de la CAN. Chergui devrait être remis de sa blessure après une période d’arrêt. Achraf Abada tente un dernier coup de collier pour être sélectionné après avoir intégré l’équipe de Petkovic pour les matchs amicaux de mars contre le Guatemala et l’Uruguay, tandis que des doutes planent sur la présence de Mohamed Amine Tougai après qu’il a été écarté.

    Jaouen Hadjam, de retour de blessure à la cheville, pourrait également être du voyage, tandis que Youcef Atal, victime d’une rupture du tendon d’Achille, est forfait.

    JoueurClub 
    Aissa MandiLille
    Emile DorvalBari
    Mohamed Amine TougaiEspérance de Tunis
    Zineddine BelaidJS Kabylie
    Jaouen HadjamYoung Boys
    Rayan Ait-NouriManchester City
    Ramy BensebainiBorussia Dortmund
    Rafik BelghaliHellas Vérone
    Samir CherguiParis FC
    Achraf AbadaUSM Alger
  • FBL-AFR-2025-MATCH 33-CEQ-ALGAFP

    Milieux de terrain

    Le milieu de terrain algérien pour la Coupe du monde 2026 marie expérience et jeunesse. Ismaël Bennacer, qui totalise plus de 50 sélections, espère figurer dans la liste finale malgré sa blessure aux ischio-jambiers contractée lors de la CAN. Prêté au Dinamo Zagreb, il a surpris en étant écarté des matchs amicaux internationaux de mars.

    Adem Zorgane, Himad Abdelli et Nabil Bentaleb ont également été écartés, Vladimir Petković ayant opté pour de nouveaux visages en prévision de la compétition estivale, tandis qu’Ilan Kebbal était à l’infirmerie.

    Ces absences ont permis à Houssem Aouar et Yacine Titraoui de faire leur retour dans le groupe ; tous deux espèrent figurer dans la liste finale, tandis que la place de Fares Chaibi semble assurée. La star de l’Eintracht Francfort peut évoluer à tous les postes du milieu de terrain, mais c’est souvent au centre qu’il est le plus efficace, où il peut ancrer le jeu et le dicter.

    Ibrahim Maza, jeune talent du Bayer Leverkusen, pourrait également émerger après ses performances en Bundesliga, tandis qu’Adil Aouchiche, évoluant à Schalke, cherche à s’imposer après avoir été convoqué pour les matchs amicaux de mars.

    JoueurClub 
    Houssem Aouar Al Ittihad
    Adil AouchicheSchalke 04
    Hicham BoudaouiNice
    Ismael BennacerDinamo Zagreb
    Fares ChaibiEintracht Francfort
    Ibrahim MazaBayer Leverkusen
    Yacine TitraouiCharleroi
    Ramiz ZerroukiTwente
    Nabil BentalebLille
    Ilan KebbalParis FC
  • FBL-AFR-2025-MATCH 09-DZA-SDNAFP

    Les attaquants

    Riyad Mahrez, la figure de proue de l’attaque algérienne, a déjà annoncé que ce serait sa dernière Coupe du monde. À 34 ans, l’ailier a été un joueur clé des Fennecs et, même s’il manquera certainement à l’équipe, le groupe regorge encore de talents offensifs. L’Algérie sera donc à la recherche d’un successeur à Mahrez, Anis Hadj Moussa étant déjà pressenti pour prendre la relève de cette illustre figure. 

    Mohamed Amoura, qui évolue à Wolfsburg, apportera sa pointe de vitesse à une attaque déjà redoutable ; ses 19 buts en 42 sélections attestent de son efficacité. Meilleur buteur des éliminatoires africains avec 10 réalisations, il a largement contribué à la qualification des Verts pour la phase finale. Autre atout offensif, Amine Gouiri, l’avant-centre de Marseille, possède un talent brut susceptible de faire la différence.

    À 22 ans, Adil Boulbina, déjà meilleur buteur des Verts lors de la Coupe arabe des nations 2025 au Qatar, a également marqué un but somptueux en prolongation pour propulser l’Algérie en quarts de finale de la CAN. 

    Vladimir Petković suit de près Farès Ghedjemis, qu’il a déjà observé à plusieurs reprises sous le maillot de Frosinone. Le milieu offensif a désormais de réelles chances d’intégrer la liste définitive pour la compétition estivale.

    JoueurClub 
    Mohamed AmouraWerder Brême
    Nadir BenboualiGyőri ETO
    Redouane BerkaneAl Wakrah
    Adil BoulbinaAl Duhail
    Amin ChiakhaRosenborg
    Amine GouiriMarseille
    Fares GhedjemisFrosinone
    Anis Hadj-MoussaFeyenoord
    Riyad MahrezAl-Ahli
    Baghdad BounedjahAl-Shamal
  • FBL-AFR-2025-MATCH 21-DZA-BFAAFP

    Les stars de l'équipe d'Algérie

    Riyad Mahrez, la plus grande star algérienne, a joué un rôle clé dans l’incroyable titre de Leicester City en Premier League avant de rejoindre Manchester City et de remporter le triplé. Aujourd’hui à Al-Ahli en Arabie saoudite, sa créativité et son sens du but en font une menace constante pour les défenses adverses.

    En défense, Rayan Aït-Nouri devrait également jouer un rôle important lors de la Coupe du monde. Ce latéral rapide, qui a lui aussi rejoint Manchester City, se distingue par son profil offensif.

    En attaque, Mohamed Amoura est un autre atout majeur. L’attaquant de Wolfsburg, incroyablement rapide, peut occuper les trois postes offensifs. Ses performances en Allemagne lui valent d’être annoncé en Premier League cet été, et une Coupe du monde réussie pourrait lui ouvrir encore plus de portes.

    Impossible enfin de passer sous silence Amine Gouiri. L’attaquant marseillais a manqué la CAN en raison d’une blessure à l’épaule, mais il a fait un retour fracassant en marquant cinq buts en huit matches sous le maillot phocéen. Son talent ne fait aucun doute, et il aura sans doute à cœur de briller cet été pour confirmer son potentiel.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 21-DZA-BFAAFP

    Voici la probable composition de l’Algérie pour la Coupe du monde 2026.

    Le poste de gardien de but demeure incertain à la veille du coup d’envoi. Luca Zidane, qui a défendu les cages lors de la CAN, espère être aligné d’entrée contre l’Argentine, tenante du titre.

    La défense, elle, regorge d’expérience avec Rayan Ait-Nouri, Aissa Mandi et Ramy Bensebaini, vraisemblablement titulaires. Rafik Belghali, arrière droit lors de la CAN, espère conserver son couloir.

    Au milieu de terrain, Fares Chaibi devrait tenir le rôle de sentinelle, tandis qu’Ismaël Bennacer et Hicham Boudaoui postulent pour accompagner la star de l’Eintracht Francfort au sein du trio préféré de Petković.

    Devant, les choix sont encore à affiner, mais Riyad Mahrez devrait conserver son poste sur l’aile droite. Au centre, Ibrahim Maza tient la corde, tandis que Mohamed Amoura occuperait l’autre côté.

    Composition probable de l’Algérie pour la Coupe du monde 2026 (4-3-3) : Zidane ; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri ; Baoudaoui, Bennacer, Chaibi ; Mahrez, Maza, Amoura.