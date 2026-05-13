Équipe d’Algérie pour la Coupe du monde 2026 : quels joueurs obtiendront leur billet pour la phase finale aux États-Unis, au Mexique et au Canada ?

L’Algérie fait son retour en Coupe du monde pour la première fois depuis douze ans, avec un effectif talentueux, à l’occasion d’une édition qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Quatre ans plus tôt, les Fennecs avaient atteint les huitièmes de finale et failli éliminer l’Allemagne, contraignant la Mannschaft à s’imposer 2-1 après prolongation.

Sous les ordres de Vladimir Petković, les Fennecs ambitionnent cette fois encore de surprendre et visent une sortie de groupe où figurent l’Argentine tenante du titre, l’Autriche et la Jordanie.

À l’approche de la grande compétition de 2026, GOAL examine la composition probable de l’équipe qui pourrait se rendre aux États-Unis, au Canada et au Mexique.