Parmi les sélections de cette Coupe du monde qui misent avant tout sur l’aspect défensif, l’Équateur de Sebastián Beccacece se distingue. Cet entraîneur argentin a débuté à l’Universidad de Chile et a essentiellement œuvré dans son pays, hormis une brève expérience en Espagne à la tête d’Elche. Ancien adjoint de Jorge Sampaoli, il a accompagné l’Argentin dans presque toutes ses aventures en club et en sélection avant de voler de ses propres ailes il y a une dizaine d’années. À la tête de l’Équateur depuis août 2024, ildétient également un passeport italien grâce à ses origines paternelles.
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Équateur : de Pacho et Caicedo à Estupinan et Kendry Paez, le sélectionneur Beccacece mise tout sur la défense
LE POINT FORT : LA DÉFENSE
Le point fort de l’Équateur réside dans sa défense : seulement 5 buts encaissés en 18 matches de qualification pour la Coupe du monde. Derrière ces chiffres se cachent trois joueurs de niveau international : Joel Ordóñez (Club Bruges), William Pacho (PSG) et Piero Hincapié (Arsenal) ; les deux premiers se sont affrontés il y a quelques semaines lors de la finale de la Ligue des champions remportée par l’équipe de Luis Enrique. Ordoñez se distingue par son explosivité, Pacho par son impact physique et sa vitesse, tandis que l’ancien joueur du Bayer Leverkusen, véritable technicien, apporte en outre sa polyvalence : l’Équateur évolue généralement en défense à trois, mais lorsqu’il passe à quatre derrière, Hincapié glisse au poste d’arrière gauche.
LES « ITALIENS » DE L’ÉQUATEUR
En fonction des joueurs disponibles, le sélectionneur Beccacece aligne un 3-4-3 ou un 3-5-2. Outre la ligne de trois défenseurs, le joueur clé est Moisés Caicedo, un milieu box-to-box qui, en sélection, a davantage la liberté de monter que dans son club de Chelsea. Sur l’aile gauche, le Milanais Pervis Estupiñán, buteur en fin de match amical contre le Guatemala, apporte sa vivacité. En attaque, John Yeboah, auteur de dix buts lors de la promotion du Venezia en Serie A, pourrait également s’immiscer dans le onze. Constante depuis plusieurs années, Enner Valencia, 36 ans, prendra part à sa troisième Coupe du monde ; il est déjà le meilleur buteur de l’histoire de son pays dans la compétition (six réalisations).
TALENTS ET SURPRISES
À suivre : le talent de Kendry Páez, né en 2007, pour lequel Chelsea a déboursé 10 millions d’euros. Après une première partie de saison délicate en prêt à Strasbourg, il a été cédé, selon les mêmes modalités, à River Plate. Milieu relayeur, meneur de jeu ou deuxième attaquant, il pourrait profiter de la Coupe du monde pour se relancer. Autre nom à surveiller : Denil Castillo, milieu de terrain de Midtjylland (né en 2004), qui a terminé la saison comme titulaire avec 5 buts et 4 passes décisives et luttera pour une place de titulaire.