En fonction des joueurs disponibles, le sélectionneur Beccacece aligne un 3-4-3 ou un 3-5-2. Outre la ligne de trois défenseurs, le joueur clé est Moisés Caicedo, un milieu box-to-box qui, en sélection, a davantage la liberté de monter que dans son club de Chelsea. Sur l’aile gauche, le Milanais Pervis Estupiñán, buteur en fin de match amical contre le Guatemala, apporte sa vivacité. En attaque, John Yeboah, auteur de dix buts lors de la promotion du Venezia en Serie A, pourrait également s’immiscer dans le onze. Constante depuis plusieurs années, Enner Valencia, 36 ans, prendra part à sa troisième Coupe du monde ; il est déjà le meilleur buteur de l’histoire de son pays dans la compétition (six réalisations).