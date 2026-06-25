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Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Équateur - Allemagne EN DIRECT 2-1 : Plata offre l’avantage à son équipe !

Équateur vs Allemagne
Équateur
Allemagne
Coupe du monde

Suivez en direct la 3ᵉ journée de la Coupe du monde.

3e journée de la Coupe du monde 2026

Équateur - Allemagne : 1-1

Buteurs : 2' Sané (ALL), 9' Angulo (ECU)


L’Allemagne de Julian Nagelsmann, déjà qualifiée, entre en jeu à 22h au Meadowlands Stadium d’East Rutherford (New York) pour la 3ᵉ journée du groupe E face à l’Équateur de Sebastian Beccacece. déjà qualifiés pour les seizièmes de finale en tête du classement, connaissent déjà leur programme : ils affronteront lundi 29 à 22h30 l’équipe classée troisième d’un autre groupe à l’issue du premier tour à élimination directe. Dans le même temps, les Sud-Américains doivent absolument s’imposer pour chiper la deuxième place aux Ivoiriens ou, à défaut, atteindre quatre points et occuper la troisième place, ce qui leur offrirait de solides chances d’être repêchés. Deniz Undav, meilleur buteur de laMannschaft avec trois réalisations, commence sur le banc.




  • LES BUTS ET LES ACTIONS DÉCISIVES :

    78' - Tah sauve face à Kevin Rodriguez, qui arme immédiatement depuis le centre de la surface.


    76' – Sané s’envole vers Galindez mais tire lamentablement sur lui.


    72' – Grossière occasion pour l’Équateur : Caicedo lance Kevin Rodríguez qui lobbe Neuer sorti à sa rencontre ; le ballon revient dans les pieds de Plata, dont la déviation à deux pas est manquée.


    62' – Neuer repousse le tir soudain d'Enner Valencia, qui frappe dangereusement.


    46' – Penalty accordé puis annulé par la VAR pour l’Allemagne : tacle glissé maladroit d’Ordonez sur Havertz dans la surface, mais une faute préalable de Sané sur Vite au milieu de terrain.


    9' – L'Équateur égalise par Angulo ! Vite récupère le ballon au milieu de terrain et sert l'ailier de Sunderland, dont une superbe frappe du droit des 20 mètres surprend Neuer : 1-1.


    2' – BUT IMMÉDIAT DE L'ALLEMAGNE, SANÉ ! Premier but en Coupe du monde pour l'attaquant de Galatasaray : après un sombrero audacieux de Pavlovic, qui frôle la faute pour jambe haute sur Pedro Vite, Wirtz hérite du ballon au second poteau et sert Sané, dont la frappe déviée ouvre le score pour la Mannschaft.

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  • LE BILAN DU MATCH

    Équateur - Allemagne : 1-1

    Buts : 2' Sané (All.), 9' Angulo (Équ.)


    ÉQUATEUR (3-5-2) : Galíndez ; Hincapié (remplacé par Estupinan, 72^e), Ordonez, Pacho ; Yeboah, Caicedo, Franco (remplacé par Preciado, 64^e), Vite, Angulo ; Valencia (remplacé par K. Rodriguez, 64^e), Plata. Entraîneur : Beccacece.


    ALLEMAGNE (4-2-3-1) : Neuer ; Kimmich (remplacé par Thiaw, 60e), Rudiger, Tah, Raum ; Pavlovic (remplacé par Stiller, 46e), Nmecha (remplacé par Beier, 65e) ; Musiala, Wirtz (remplacé par Gross à la 73^e), Sané ; Havertz (remplacé par Undav à la 60^e). Avertis : Hincapié (ECU), Pavlovic (ALL).

    Avertissements : Hincapié (ECU), Pavlovic (ALL)

    Aucun joueur n’a été expulsé.

    Passes décisives : Wirtz (All.), Vite (Équ.), Franco (Équ.)

    Arbitre : Minch (CIN)


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