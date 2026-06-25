Équateur - Allemagne EN DIRECT 2-1 : Plata offre l’avantage à son équipe !

78' - Tah sauve face à Kevin Rodriguez, qui arme immédiatement depuis le centre de la surface.





76' – Sané s’envole vers Galindez mais tire lamentablement sur lui.





72' – Grossière occasion pour l’Équateur : Caicedo lance Kevin Rodríguez qui lobbe Neuer sorti à sa rencontre ; le ballon revient dans les pieds de Plata, dont la déviation à deux pas est manquée.





62' – Neuer repousse le tir soudain d'Enner Valencia, qui frappe dangereusement.





46' – Penalty accordé puis annulé par la VAR pour l’Allemagne : tacle glissé maladroit d’Ordonez sur Havertz dans la surface, mais une faute préalable de Sané sur Vite au milieu de terrain.





9' – L'Équateur égalise par Angulo ! Vite récupère le ballon au milieu de terrain et sert l'ailier de Sunderland, dont une superbe frappe du droit des 20 mètres surprend Neuer : 1-1.





2' – BUT IMMÉDIAT DE L'ALLEMAGNE, SANÉ ! Premier but en Coupe du monde pour l'attaquant de Galatasaray : après un sombrero audacieux de Pavlovic, qui frôle la faute pour jambe haute sur Pedro Vite, Wirtz hérite du ballon au second poteau et sert Sané, dont la frappe déviée ouvre le score pour la Mannschaft.