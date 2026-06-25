Équateur - Allemagne EN DIRECT 2-1 : Plata offre l’avantage à son équipe !

3e journée de la Coupe du monde 2026
Équateur - Allemagne : 1-1
Buteurs : 2' Sané (ALL), 9' Angulo (ECU)
L’Allemagne de Julian Nagelsmann, déjà qualifiée, entre en jeu à 22h au Meadowlands Stadium d’East Rutherford (New York) pour la 3ᵉ journée du groupe E face à l’Équateur de Sebastian Beccacece. déjà qualifiés pour les seizièmes de finale en tête du classement, connaissent déjà leur programme : ils affronteront lundi 29 à 22h30 l’équipe classée troisième d’un autre groupe à l’issue du premier tour à élimination directe. Dans le même temps, les Sud-Américains doivent absolument s’imposer pour chiper la deuxième place aux Ivoiriens ou, à défaut, atteindre quatre points et occuper la troisième place, ce qui leur offrirait de solides chances d’être repêchés. Deniz Undav, meilleur buteur de laMannschaft avec trois réalisations, commence sur le banc.