Maresca a encouragé son groupe à rester concentré et positif lors de leur premier entraînement ensemble depuis que le club a été reconnu coupable de la majorité des 115 chefs d’accusation retenus contre lui par la Premier League. Le moment de ce retour était significatif, puisque les stars internationales du club sont revenues à la City Football Academy jeudi, seulement neuf jours après un rapport accablant qui a provoqué une onde de choc dans le monde du football.

L’enquête de la Premier League a conclu que le club avait utilisé des contrats « fictifs » pour dissimuler des financements secrets totalisant plus de 830 M£ sur une période de neuf ans. Alors que la tempête judiciaire s’intensifiait en dehors du terrain, l’objectif principal de Maresca était de s’assurer que cette tourmente ne fasse pas dérailler la dynamique de son équipe à un moment crucial de la saison.

Selon la BBC, Maresca devait s’adresser aux joueurs à leur retour aux affaires nationales après que la nouvelle des verdicts est tombée alors que la majorité de l’effectif était en déplacement avec leurs sélections respectives. Lors de cette réunion cruciale, il est entendu que l’entraîneur de City a demandé à ses joueurs de ne pas laisser la crise qui a englouti le club affecter leur attitude et leur concentration alors que la campagne de Premier League reprend ce week-end.