AFP
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Enzo Maresca sort de son silence ! L’entraîneur de Manchester City appelle à la concentration et à la positivité alors que les joueurs font leur retour en pleine bataille judiciaire autour des 115 chefs d’accusation
Maresca s’adresse à l’effectif après un verdict historique
Maresca a encouragé son groupe à rester concentré et positif lors de leur premier entraînement ensemble depuis que le club a été reconnu coupable de la majorité des 115 chefs d’accusation retenus contre lui par la Premier League. Le moment de ce retour était significatif, puisque les stars internationales du club sont revenues à la City Football Academy jeudi, seulement neuf jours après un rapport accablant qui a provoqué une onde de choc dans le monde du football.
L’enquête de la Premier League a conclu que le club avait utilisé des contrats « fictifs » pour dissimuler des financements secrets totalisant plus de 830 M£ sur une période de neuf ans. Alors que la tempête judiciaire s’intensifiait en dehors du terrain, l’objectif principal de Maresca était de s’assurer que cette tourmente ne fasse pas dérailler la dynamique de son équipe à un moment crucial de la saison.
Selon la BBC, Maresca devait s’adresser aux joueurs à leur retour aux affaires nationales après que la nouvelle des verdicts est tombée alors que la majorité de l’effectif était en déplacement avec leurs sélections respectives. Lors de cette réunion cruciale, il est entendu que l’entraîneur de City a demandé à ses joueurs de ne pas laisser la crise qui a englouti le club affecter leur attitude et leur concentration alors que la campagne de Premier League reprend ce week-end.
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Maresca appelle à l’unité à Anfield
Maresca a également appelé les supporters de Manchester City à jouer leur rôle lors du déplacement de l’équipe à Anfield, insistant sur le fait que les joueurs auront besoin de la passion et du soutien des fans dans ce qui s’annonce comme un choc crucial de Premier League.
« Avant tout, à Anfield, à l’extérieur, nous allons apporter notre passion, nous allons apporter notre plan de jeu. Mais c’est certain, nous avons besoin de leur voix, de leur passion. Ces deux derniers jours, j’ai regardé le match de l’an dernier à Anfield, à l’extérieur, et la célébration à la fin était fantastique », a déclaré l’entraîneur de City.
« Nous devons tous être unis. Je l’ai dit plusieurs fois, la raison pour laquelle cette organisation a été au sommet ces 15 dernières années, c’est que du propriétaire au CEO, en passant par le directeur sportif, l’entraîneur, les joueurs et les supporters, tout le monde est sur la même longueur d’onde. Et c’est fantastique. »
Haaland fait écho à l’appel à l’unité de son entraîneur
S'exprimant auprès de Sky Sports avant le déplacement de dimanche à Liverpool, l'attaquant Erling Haaland a fait écho aux propos de son entraîneur, en déclarant : « J'accorde énormément d'importance à cet endroit. J'ai passé mes quatre premières années ici, c'est un endroit spécial pour nous. Je tiens beaucoup à City et aux supporters. Je suis moi-même un supporter. Je ressens ce qu'ils ressentent. Les supporters passeront un bon moment dimanche, nous devons rester unis. Nous devons rester ensemble et rester positifs. Peu importe ce qui arrive dans la vie, nous devons toujours sourire. Restons positifs, regardons vers l'avenir, essayons de gagner des matches de football et de profiter de la situation. Nous devons rester unis et nous transmettre de l'amour les uns aux autres. Profitons du voyage et sourions. » Le soutien public de l'attaquant norvégien à la culture du club met en lumière le lien fort entre les joueurs et la communauté locale pendant cette période difficile.
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Le regard se tourne vers Anfield et le PSG
Pour l’instant, l’équipe de Maresca doit mettre de côté les turbulences en dehors du terrain et se concentrer sur une semaine cruciale sur le terrain. Manchester City se déplace à Anfield dimanche pour affronter son rival de longue date Liverpool dans un test majeur en Premier League, avant de revenir à l’Etihad pour recevoir le tenant de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain, la semaine prochaine. Avec deux affiches de premier plan qui s’enchaînent rapidement, Maresca espère que son message de concentration et de positivité aidera ses joueurs à faire abstraction du bruit ambiant et à poursuivre leur quête de trophées.
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