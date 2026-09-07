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Enzo Maresca sera-t-il un « manager de Manchester City à succès » ? Une prédiction audacieuse faite par une ancienne star de Chelsea alors que le successeur de Pep Guardiola fait face à une pression immédiate pour remporter des trophées
Maresca a connu le succès à Leicester et avec Chelsea
Après avoir auparavant travaillé comme adjoint de Guardiola, Maresca a bénéficié de la meilleure formation possible en matière d’entraînement avant de décider de voler de ses propres ailes. Il a mené Leicester au titre de Championship en 2024, avant de goûter aux sacres en Ligue Conférence et à la Coupe du monde des clubs de la FIFA avec Chelsea l’année suivante.
Son passage à Stamford Bridge a pris fin prématurément en janvier 2026, à la suite d’un désaccord avec la direction de Chelsea, mais sa cote est restée suffisamment élevée pour que Manchester City se manifeste une fois qu’il a été confirmé qu’une place importante dans son staff technique allait se libérer.
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Succéder à Guardiola est presque une mission impossible
Marcher dans les pas de Guardiola peut être considéré comme une tâche ingrate, et presque impossible, mais Maresca est convaincu qu’il peut faire durer les bons moments à Manchester. Une défaite a été concédée lors du lever de rideau du Community Shield avant la saison 2026-2027, mais ladite saison a débuté avec trois victoires consécutives en Premier League.
En plus d’une lutte pour le titre dans l’élite, une nouvelle aventure en Ligue des champions débutera mardi contre Porto, tandis que les quêtes en Carabao Cup et en FA Cup restent à venir. Maresca devrait mettre la main sur au moins un trophée majeur.
Maresca est-il sous pression pour remporter un trophée en 2027 ?
Interrogé sur la possibilité que le nouvel entraîneur de City soit confronté à des questions gênantes si le succès concret n’est pas au rendez-vous, Hamann, qui s’exprimait en association avec ToonieBet, a déclaré à GOAL : « Oui, je pense qu’il subira de la pression. Et l’autre chose, c’est qu’on en est arrivé à un stade à City où les gens s’y attendent tout simplement.
« Et même avec la Coupe de la Ligue ou la FA Cup, les gens disent : “bon, c’est City et évidemment ils dépensent beaucoup d’argent et Pep est là”. Mais on ne peut rien considérer comme acquis, parce qu’il y a 20 autres équipes, 19 autres équipes en Premier League qui veulent vous détrôner.
« Évidemment, dans les compétitions de coupe, c’est une chance pour les équipes des divisions inférieures ou certaines des équipes plus bas au classement. Ce n’est pas facile de gagner des trophées. Par le passé, la Coupe de la Ligue était parfois, pendant de nombreuses années, une coupe où la deuxième équipe, le deuxième onze ou les joueurs du banc jouaient. Mais c’est tellement difficile de gagner des trophées maintenant.
« Il y a eu un match de coupe avec Chelsea [contre Luton]. Même [Xabi] Alonso, j’ai regardé la composition et je n’arrivais pas à croire l’équipe qu’il avait alignée, parce qu’il y avait probablement six, sept, huit titulaires de Premier League. C’est à quel point ils le prennent au sérieux maintenant, donc on ne peut pas considérer cela comme acquis.
« Et quand vous succédez à un entraîneur qui a eu une telle influence et dont beaucoup de joueurs doivent le plus le remercier. Cela a été des histoires fantastiques. Évidemment, il y a eu quelques exceptions comme [Jack] Grealish ou [Phil] Foden, qui n’ont probablement pas autant bénéficié de Pep qu’ils pensaient le faire. »
L’ancien milieu de City, Hamann, a ensuite ajouté, avec Arsène Wenger et Sir Alex Ferguson comme signaux d’alerte pour le groupe propriétaire de l’Etihad Stadium : « Succéder à Guardiola, parfois, c’est presque impossible.
« On a vu ce qui s’est passé à Arsenal avec Wenger, on a vu ce qui s’est passé avec Fergie à Manchester United. Les entraîneurs arrivés après ces gars-là ont trouvé cela vraiment très difficile. Manchester United, à ce jour, n’en a toujours pas trouvé un. Cela fait quoi, 10 ans maintenant ?
« Maintenant, on voit que Wenger était différent d’Arteta, mais Arteta a probablement été tout près d’être limogé deux ou trois fois. Maintenant, ils ont remis le navire à flot, ils ont du succès. Ils ne jouent pas bien, mais ils ont du succès, ils sont efficaces.
« Je ne veux pas dire qu’il est dans une situation impossible, mais globalement, si vous me demandez maintenant s’il aura du succès ? S’il sera un entraîneur à succès à City ? Je penche très fortement, malheureusement, vers non. »
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Calendrier de Manchester City 2026-2027 : la date du derby contre Manchester United approche
City n’a pas vraiment surclassé ses rivaux nationaux en ce début de nouvelle saison, à l’exception d’une victoire 4-1 contre Crystal Palace. Bournemouth a été écarté après avoir mené lors de la journée d’ouverture, tandis qu’un seul but d’Erling Haaland a suffi contre Coventry de Frank Lampard la dernière fois.
Après avoir affronté une opposition portugaise en Coupe d’Europe, Chelsea se rendra ensuite à Old Trafford dimanche pour retrouver son grand rival, Manchester United, à l’occasion du premier derby de Manchester de la saison 2026-2027. Cette rencontre offrira à Maresca une nouvelle occasion de faire ses preuves.
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