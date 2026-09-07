Interrogé sur la possibilité que le nouvel entraîneur de City soit confronté à des questions gênantes si le succès concret n’est pas au rendez-vous, Hamann, qui s’exprimait en association avec ToonieBet, a déclaré à GOAL : « Oui, je pense qu’il subira de la pression. Et l’autre chose, c’est qu’on en est arrivé à un stade à City où les gens s’y attendent tout simplement.

« Et même avec la Coupe de la Ligue ou la FA Cup, les gens disent : “bon, c’est City et évidemment ils dépensent beaucoup d’argent et Pep est là”. Mais on ne peut rien considérer comme acquis, parce qu’il y a 20 autres équipes, 19 autres équipes en Premier League qui veulent vous détrôner.

« Évidemment, dans les compétitions de coupe, c’est une chance pour les équipes des divisions inférieures ou certaines des équipes plus bas au classement. Ce n’est pas facile de gagner des trophées. Par le passé, la Coupe de la Ligue était parfois, pendant de nombreuses années, une coupe où la deuxième équipe, le deuxième onze ou les joueurs du banc jouaient. Mais c’est tellement difficile de gagner des trophées maintenant.

« Il y a eu un match de coupe avec Chelsea [contre Luton]. Même [Xabi] Alonso, j’ai regardé la composition et je n’arrivais pas à croire l’équipe qu’il avait alignée, parce qu’il y avait probablement six, sept, huit titulaires de Premier League. C’est à quel point ils le prennent au sérieux maintenant, donc on ne peut pas considérer cela comme acquis.

« Et quand vous succédez à un entraîneur qui a eu une telle influence et dont beaucoup de joueurs doivent le plus le remercier. Cela a été des histoires fantastiques. Évidemment, il y a eu quelques exceptions comme [Jack] Grealish ou [Phil] Foden, qui n’ont probablement pas autant bénéficié de Pep qu’ils pensaient le faire. »

L’ancien milieu de City, Hamann, a ensuite ajouté, avec Arsène Wenger et Sir Alex Ferguson comme signaux d’alerte pour le groupe propriétaire de l’Etihad Stadium : « Succéder à Guardiola, parfois, c’est presque impossible.

« On a vu ce qui s’est passé à Arsenal avec Wenger, on a vu ce qui s’est passé avec Fergie à Manchester United. Les entraîneurs arrivés après ces gars-là ont trouvé cela vraiment très difficile. Manchester United, à ce jour, n’en a toujours pas trouvé un. Cela fait quoi, 10 ans maintenant ?

« Maintenant, on voit que Wenger était différent d’Arteta, mais Arteta a probablement été tout près d’être limogé deux ou trois fois. Maintenant, ils ont remis le navire à flot, ils ont du succès. Ils ne jouent pas bien, mais ils ont du succès, ils sont efficaces.

« Je ne veux pas dire qu’il est dans une situation impossible, mais globalement, si vous me demandez maintenant s’il aura du succès ? S’il sera un entraîneur à succès à City ? Je penche très fortement, malheureusement, vers non. »