Enzo Maresca profiterait-il d'une éventuelle déduction de points de Manchester City ? Joleon Lescott explique pourquoi le successeur de Pep Guardiola ne cherchera pas à tirer parti d'une sanction liée au fair-play financier

Maresca, qui a autrefois travaillé aux côtés de Guardiola à l'Etihad Stadium, se retrouve aujourd'hui dans un environnement qui lui est familier. Il hérite d'un héritage lourd, celui d'un des entraîneurs les plus brillants de l'histoire.

Son prédécesseur a passé dix années mémorables à Manchester, remportant vingt trophées, et laisse derrière lui un vide immense sur le banc. Tenter d’égaler les exploits d’un grand nom du football moderne pourrait être considéré comme une tâche quasi impossible.

L’ancien entraîneur de Leicester et de Chelsea, Maresca – qui a savouré les succès en Ligue Europa Conférence et en Coupe du monde des clubs de la FIFA à Stamford Bridge –, estime être à la hauteur du défi. Il attend toutefois de savoir si Manchester City débutera la saison 2026-2027 sur un pied d’égalité avec ses rivaux nationaux.

Une longue saga liée au fair-play financier (FFP) – qui porte sur au moins 115 chefs d’accusation – devrait aboutir à un verdict dans un avenir proche. Diverses sanctions ont été évoquées, allant d’une interdiction de transfert à de lourdes amendes, en passant par l’exclusion de l’élite du football anglais.