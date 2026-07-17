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Enzo Maresca profiterait-il d'une éventuelle déduction de points de Manchester City ? Joleon Lescott explique pourquoi le successeur de Pep Guardiola ne cherchera pas à tirer parti d'une sanction liée au fair-play financier
Après dix années couronnées de vingt titres, Guardiola a quitté le club.
Maresca, qui a autrefois travaillé aux côtés de Guardiola à l'Etihad Stadium, se retrouve aujourd'hui dans un environnement qui lui est familier. Il hérite d'un héritage lourd, celui d'un des entraîneurs les plus brillants de l'histoire.
Son prédécesseur a passé dix années mémorables à Manchester, remportant vingt trophées, et laisse derrière lui un vide immense sur le banc. Tenter d’égaler les exploits d’un grand nom du football moderne pourrait être considéré comme une tâche quasi impossible.
L’ancien entraîneur de Leicester et de Chelsea, Maresca – qui a savouré les succès en Ligue Europa Conférence et en Coupe du monde des clubs de la FIFA à Stamford Bridge –, estime être à la hauteur du défi. Il attend toutefois de savoir si Manchester City débutera la saison 2026-2027 sur un pied d’égalité avec ses rivaux nationaux.
Une longue saga liée au fair-play financier (FFP) – qui porte sur au moins 115 chefs d’accusation – devrait aboutir à un verdict dans un avenir proche. Diverses sanctions ont été évoquées, allant d’une interdiction de transfert à de lourdes amendes, en passant par l’exclusion de l’élite du football anglais.
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Manchester City risque-t-il une pénalité sportive pour non-respect du fair-play financier ?
Menacé par une possible déduction de points, Manchester City pourrait voir ses ambitions de titre revues à la baisse. Une attente moindre faciliterait-elle l’installation de Maresca, lui laissant le temps de trouver ses marques ?
Interrogé sur le sujet, Lescott, ancien défenseur des Citizens et consultant pour BettingZonderCruks, a confié à GOAL : « Je ne sais pas comment cela va se passer. Je suis sûr que le club ne souhaite pas cela. Je suis sûr qu’il ne souhaite pas cela. Personne ne souhaite cela.
Il n’est pas venu à City, et City ne l’a pas recruté pour rester les bras croisés. En ce qui concerne d’éventuelles déductions de points, j’espère qu’elles seront minimes, voire inexistantes. À ma connaissance, rien de tel n’est prévu dans l’immédiat ; je suis donc convaincu que le club se prépare à remporter le championnat et à briller dans toutes les compétitions où il sera engagé cette saison. »
Les enseignements tirés de Ferguson et Wenger
City est conscient qu'il peut être difficile de tourner la page après le départ d'un entraîneur emblématique – Manchester United et Arsenal ayant par le passé eu du mal à trouver des remplaçants à la hauteur de Sir Alex Ferguson et d'Arsène Wenger, respectivement.
Interrogé sur d’éventuelles craintes, à l’Etihad, de connaître des difficultés similaires avec Maresca évoluant dans l’ombre imposante de son prédécesseur, Lescott – double champion d’Angleterre avec City – a ajouté : « Je pense que les clubs sont légèrement différents. Le football a évolué, et cela vaut pour City, United, mais aussi Arsenal. City a compris les écueils de la transition à United et a donc laissé à Pep Guardiola les commandes sportives sans lui imposer une emprise totale sur le club.
« Ils dépendaient beaucoup de Sir Alex, et c’est normal vu ses succès, mais le club n’a pas laissé Pep gérer tous les aspects du club. Il pilote de nombreux aspects et donne son avis sur plusieurs dossiers, mais il existe des domaines où il ne s’implique pas, et où le club ne l’implique pas, car les dirigeants préparaient déjà l’après-Pep.
Le jour où il ne serait plus l’entraîneur allait forcément arriver, je suis donc convaincu qu’ils sont mieux armés pour gérer cette transition.
Cela garantit-il un nouveau titre ? Non. Je pense qu’Arsenal est mieux armé pour l’emporter, avec un effectif stable, un entraîneur en place depuis longtemps et une habitude de la Ligue des champions.
« Si l’on considère que Liverpool a un nouvel entraîneur, que Chelsea en a un nouveau, et que Manchester United fait son retour en Ligue des champions, il y a donc de nombreux facteurs auxquels les autres clubs doivent faire face par rapport à ceux que nous considérons comme favoris. Je pense qu’Arsenal est le mieux placé au regard de tous ces facteurs. »
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Calendrier de Manchester City pour la saison 2026-2027 : le début de l'ère Maresca
Le mandat de Maresca débutera par une série de matchs amicaux de pré-saison, qui mèneront City à la rencontre du Community Shield contre Arsenal le 16 août. Une semaine plus tard, les joueurs entameront leur campagne en Premier League à domicile face à Bournemouth.
Reste à voir comment cette nouvelle ère va se dérouler pour la moitié bleue de Manchester, et si la mauvaise gestion financière présumée du passé obligera Maresca à courir après le temps aujourd’hui.
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