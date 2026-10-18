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Enzo Maresca, nouveau recordman, encense les stars de Manchester City après être entré dans l’histoire de la Premier League
Maresca établit une nouvelle référence en Premier League
La marche inexorable de Manchester City en tête de la Premier League s’est poursuivie samedi avec une victoire 3-2 face à une équipe d’Ipswich coriace. Ces trois points permettent aux champions en titre de compter six longueurs d’avance en tête du classement, mais l’après-midi a surtout été celui de Maresca, devenu le premier entraîneur de l’histoire de la compétition à remporter ses sept premiers matches à la tête d’un club.
En atteignant ce cap, Maresca a dépassé les records jusqu’alors détenus par des figures légendaires comme Pep Guardiola, Carlo Ancelotti et Ole Gunnar Solskjaer. Tous trois avaient remporté six matches consécutifs au début de leurs mandats respectifs à Manchester City, Chelsea et Manchester United.
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Le développement de l’effectif passe avant la gloire personnelle
Pour Maresca, les distinctions personnelles comptent bien moins que les progrès réguliers accomplis chaque jour par l’ensemble de son effectif. Tout en reconnaissant que, dans le football professionnel, les résultats sont déterminants, le technicien italien a souligné que sa véritable satisfaction venait de voir ses joueurs s’investir dans leur travail et progresser constamment à l’entraînement.
« Je suis très heureux, car dans ce métier, il faut gagner des matches, a déclaré Maresca. Nous avons réussi à en remporter sept de suite, mais ce qui m’a rendu très heureux, c’est le quotidien avec les joueurs, leur façon de travailler et les progrès que je les vois faire. Aujourd’hui, j’ai trouvé que nous avions contrôlé le match, créé des occasions et été bons sans ballon. Nous faisons du bon travail et je pense que c’est le plus important. »
Défendre le groupe face aux bruits extérieurs
Malgré leur début de saison parfait, Maresca a laissé entendre que ses joueurs ne recevaient peut-être pas, de l’extérieur, la reconnaissance que méritent leurs performances dominatrices. L’ancien entraîneur de Leicester City s’est toutefois empressé de préciser que la seule reconnaissance qui compte vraiment pour eux vient du vestiaire et du staff technique.
« Absolument, oui, mais je comprends aussi que nous accordions du crédit aux joueurs. Ils doivent se soucier de ce que pensent les personnes au sein du club, et de la reconnaissance que je leur accorde. Ils ne se préoccupent pas du jugement des personnes extérieures, car ils savent que ceux qui essaient de les juger sont des gens qui travaillent et qui veulent créer un problème. Mais en interne, je vous assure que les joueurs sont heureux, qu’ils reçoivent de la reconnaissance et que je leur en accorde », a-t-il expliqué.
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Les préparatifs de la Ligue des champions commencent
City aura peu de temps pour savourer son succès sur la scène nationale avant de se tourner vers la phase de ligue de la Ligue des champions. Le club accueillera mardi le champion de Grèce, l’AEK Athènes, dans une ambiance qui s’annonce électrique à l’Etihad Stadium. Maresca mesure pleinement l’importance de cette rencontre, alors qu’il cherche à maintenir cette dynamique dans toutes les compétitions. Obtenir un résultat face à l’équipe grecque sera essentiel pour permettre à City d’espérer terminer parmi les huit premiers et d’éviter les barrages.
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