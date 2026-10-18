La marche inexorable de Manchester City en tête de la Premier League s’est poursuivie samedi avec une victoire 3-2 face à une équipe d’Ipswich coriace. Ces trois points permettent aux champions en titre de compter six longueurs d’avance en tête du classement, mais l’après-midi a surtout été celui de Maresca, devenu le premier entraîneur de l’histoire de la compétition à remporter ses sept premiers matches à la tête d’un club.

En atteignant ce cap, Maresca a dépassé les records jusqu’alors détenus par des figures légendaires comme Pep Guardiola, Carlo Ancelotti et Ole Gunnar Solskjaer. Tous trois avaient remporté six matches consécutifs au début de leurs mandats respectifs à Manchester City, Chelsea et Manchester United.