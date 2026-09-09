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Enzo Maresca met en garde les stars de Manchester City contre des passes inutiles vers Gianluigi Donnarumma après une prestation nerveuse à Porto
Maresca défend Donnarumma après les frayeurs contre Porto
L’équipe de Premier League a pris trois points à l’Estadio do Dragao grâce à un doublé d’Erling Haaland en seconde période, mais l’attention s’est souvent portée sur la ligne défensive, où l’ancien gardien de l’AC Milan et du PSG a semblé en difficulté tout au long de la rencontre, manquant de peu d’offrir un but aux hôtes lorsqu’un dégagement a heurté William Gomes avant de filer juste à côté. Cela faisait suite à une autre grosse alerte lors d’un récent match de Premier League contre Coventry City, où le ballon a failli lui glisser sous les pieds.
Cependant, Maresca s’est empressé de détourner la responsabilité de son gardien pour la faire porter aux joueurs de champ en raison de leurs choix avec le ballon. « Je pense que quelques fois ce soir, ce n’est pas une erreur de Gigio [Donnarumma], c’est plutôt pour moi la mauvaise décision de revenir vers Gigio, a expliqué l’entraîneur de City. Parfois, on revient en arrière plus que nécessaire. On peut revenir vers le gardien quand on n’a pas d’autre option, mais les joueurs doivent trouver l’autre option. »
- AFP
Manchester City négocie une entrée en matière délicate
Si la relance défensive a donné des sueurs froides, City a été clinique à l'autre bout du terrain. Cette victoire offre une plateforme idéale à Manchester City dans sa préparation à un choc de haut niveau face au champion en titre, le Paris Saint-Germain, lors de la deuxième journée le mois prochain.
« C'était une prestation complète avec le ballon et sans le ballon pendant 95 minutes, a déclaré Maresca. Nous avons créé assez d'occasions pour gagner le match en première période et leur gardien a été très bon. Nous avons essayé de continuer de la même manière en seconde période. C'est match après match. C'est une compétition différente, un stade différent, mais le plus important, c'est de montrer qui nous sommes. »
Le prodige du milieu de terrain Bouaddi brille pour ses débuts
Au-delà du drame dans les buts, la soirée a été marquée par l'éclosion du milieu de terrain de 18 ans Ayyoub Bouaddi. L'international marocain, arrivé cet été en provenance de Lille pour 85 millions de livres sterling, a connu sa première titularisation avec le club aux côtés d'Enzo Fernández, recruté pour 125 millions de livres sterling. Le sang-froid de Bouaddi dans un environnement hostile a suscité de nombreux éloges de la part de son entraîneur, qui a souligné la maturité du jeune joueur et sa sûreté technique. Même après quelques erreurs en début de match, l'adolescent est resté imperturbable, démontrant la force mentale qui a convaincu City d'investir lourdement sur son potentiel lors du récent mercato.
« Il [Bouaddi] est différent en termes d'empathie, en termes de maturité, et c'est pour cela que le club a fait l'effort de le faire venir ici avec nous, a déclaré Maresca. Il est très bon, avant tout. Contre Coventry, il a perdu deux ballons et après avoir perdu ces deux ballons, il était dans notre surface avec calme. Cela montre à quel point il est bon parce que n'importe quel joueur, après deux passes, panique, mais lui n'a que 18 ans et c'est un joueur fantastique. Ce soir, il a été très bon. »
- AFP
Construire pour un avenir européen à forts enjeux
L’intégration de nouveaux talents reste une priorité pour Maresca, alors qu’il cherche à gérer un effectif rempli de recrues à prix d’or. Avec Bouaddi et Fernandez, Elliot Anderson représente une nouvelle ère pour le milieu de terrain de City, et l’entraîneur est pleinement conscient de la responsabilité qui lui incombe dans le développement de ces atouts.
« Le club a fait un effort fantastique pour faire venir ces trois joueurs [Enzo, Bouaddi, Elliot Anderson] », a conclu Maresca. « Maintenant, c’est à moi de leur permettre de travailler de la bonne manière et de les utiliser. »
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