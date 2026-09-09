L’équipe de Premier League a pris trois points à l’Estadio do Dragao grâce à un doublé d’Erling Haaland en seconde période, mais l’attention s’est souvent portée sur la ligne défensive, où l’ancien gardien de l’AC Milan et du PSG a semblé en difficulté tout au long de la rencontre, manquant de peu d’offrir un but aux hôtes lorsqu’un dégagement a heurté William Gomes avant de filer juste à côté. Cela faisait suite à une autre grosse alerte lors d’un récent match de Premier League contre Coventry City, où le ballon a failli lui glisser sous les pieds.

Cependant, Maresca s’est empressé de détourner la responsabilité de son gardien pour la faire porter aux joueurs de champ en raison de leurs choix avec le ballon. « Je pense que quelques fois ce soir, ce n’est pas une erreur de Gigio [Donnarumma], c’est plutôt pour moi la mauvaise décision de revenir vers Gigio, a expliqué l’entraîneur de City. Parfois, on revient en arrière plus que nécessaire. On peut revenir vers le gardien quand on n’a pas d’autre option, mais les joueurs doivent trouver l’autre option. »