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RodriGetty Images
Muhammad Zaki

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Enzo Maresca identifie une star de Premier League comme le successeur « de rêve » de Rodri alors que Manchester City prépare l’après-ancre espagnole

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E. Maresca

Selon certaines informations, l'entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a fait du milieu de terrain de Chelsea Enzo Fernandez sa priorité pour remplacer Rodri, sur le départ. Le technicien italien, qui a travaillé en étroite collaboration avec l'Argentin lors de son passage à Stamford Bridge, estime que le vainqueur de la Coupe du monde 2022 est le candidat idéal pour être le point d'ancrage du milieu de terrain de Manchester City.

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    Maresca vise Fernandez pour des retrouvailles

    Maresca a jeté son dévolu sur Fernandez, considéré comme le candidat « de rêve » pour succéder à Rodri à l'Etihad Stadium. Selon des informations de Gianluca Di Marzio, Maresca estime que l'international argentin possède le profil tactique spécifique requis pour être la pierre angulaire de son système.

    Cependant, boucler un accord pour le joueur de 25 ans sera loin d'être simple. Chelsea considère toujours le milieu de terrain comme un élément central de son projet à long terme et le joueur est sous contrat jusqu'à l'été 2032. Chelsea devrait exiger une indemnité de transfert colossale pour ne serait-ce qu'envisager de se séparer de l'un de ses éléments les plus précieux, d'autant plus au profit d'un rival direct en Premier League.


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  • RodriGetty

    Rodri se rapproche d’un départ de l’Etihad alors que Barcelone mène la course

    L’urgence qui entoure la recherche de Manchester City pour un nouveau patron du milieu de terrain découle de l’avenir de plus en plus incertain de Rodri. L’international espagnol est entré dans la dernière année de son contrat, et l’intérêt des cadors de la Liga a atteint son paroxysme. Alors que le Real Madrid a longtemps été considéré comme le favori, le FC Barcelone est désormais en pole position pour recruter le milieu de terrain après une avancée dans les discussions avec les représentants du joueur.

    Rodri aurait clairement fait savoir qu’il privilégiait un transfert en Catalogne plutôt qu’un ralliement au projet de Jose Mourinho au Bernabeu. Le dossier s’accélère en raison du besoin de Hansi Flick de disposer d’une sentinelle de classe mondiale, d’autant que Frenkie de Jong pourrait passer un certain temps sur la touche en raison d’une opération.


  • Le clan Fernandez étudie un possible transfert cet été

    Attisant encore un peu plus les spéculations, les représentants de la star de Chelsea ont ouvertement évoqué la possibilité d’un transfert. Lors d’un événement de l’AFA à Miami le mois dernier, l’agent Javier Pastore a évoqué les rumeurs grandissantes autour de son client. « Il ne pense qu’à ça [la Coupe du monde], et nous étudions les possibilités pour qu’il quitte Chelsea, mais il n’y a rien de concret ni de confirmé avec un quelconque club », a déclaré Pastore.


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    Bouaddi reste une option secondaire pour Manchester City

    Si Fernandez est le choix « de rêve », City suit également de près Ayyoub Bouaddi, la sensation adolescente du LOSC. Le joueur de 18 ans est apparu comme une cible à fort potentiel pour Manchester City, le club ayant déjà mis des plans en place pour s’attacher ses services.

    Malgré le talent évident du jeune joueur, des inquiétudes existent au sein du staff de City quant à la capacité d’un joueur de son âge à assumer immédiatement la responsabilité de remplacer un vétéran comme Rodri. Maresca préférerait une option plus expérimentée, capable d’intégrer le onze de départ sans longue période d’adaptation.