Maresca a jeté son dévolu sur Fernandez, considéré comme le candidat « de rêve » pour succéder à Rodri à l'Etihad Stadium. Selon des informations de Gianluca Di Marzio, Maresca estime que l'international argentin possède le profil tactique spécifique requis pour être la pierre angulaire de son système.

Cependant, boucler un accord pour le joueur de 25 ans sera loin d'être simple. Chelsea considère toujours le milieu de terrain comme un élément central de son projet à long terme et le joueur est sous contrat jusqu'à l'été 2032. Chelsea devrait exiger une indemnité de transfert colossale pour ne serait-ce qu'envisager de se séparer de l'un de ses éléments les plus précieux, d'autant plus au profit d'un rival direct en Premier League.



