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Enzo Maresca est l’homme « parfait » pour remplacer Pep Guardiola à Manchester City, affirme Josko Gvardiol
Gvardiol soutient Maresca pour apporter le succès
Gvardiol a fait l’éloge du nouveau manager Maresca, décrivant l’Italien comme le candidat idéal pour combler le vide laissé par Guardiola. Maresca a pris les rênes cet été après que Guardiola a mis fin à son mandat historique de dix ans, et les premières impressions à l’entraînement suggèrent que l’effectif soutient pleinement cette nomination.
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La nouvelle ère exige de la patience à l’Etihad
Interrogé sur le changement d’entraîneur et l’impact déjà apporté par Maresca, Gvardiol a affiché une confiance totale dans le processus de décision du club. « Le niveau est aussi élevé et Enzo a été choisi pour une raison comme entraîneur », a-t-il déclaré. « Je pense qu’il a de la qualité, de nouvelles idées aussi, et nous devons également voir ce que nous allons faire [avec] le style de [jeu], le football que nous allons pratiquer, les tactiques et tout le reste. Je pense qu’il est parfait, mais bien sûr, cela prend du temps. »
Malgré cette ambiance positive, l’international croate s’est montré réaliste quant à l’ampleur de la tâche à venir, reconnaissant que l’effectif doit s’adapter rapidement à une approche tactique différente. Manchester City travaille actuellement avec un effectif amoindri en raison des pauses post-Coupe du monde, mais les bases tactiques sont posées dès maintenant. Gvardiol a souligné la responsabilité que ressentent les joueurs pour permettre au nouvel entraîneur principal d’être immédiatement opérationnel au début de la saison compétitive.
« C’est quelque chose de totalement nouveau, ce n’est pas facile de changer d’entraîneur, donc cela va prendre du temps », a ajouté le défenseur lors de son entretien. « C’est notre travail de l’aider autant que possible, mais aussi d’écouter afin d’essayer de nous adapter aussi vite que possible. Je l’ai rencontré, nous avons un peu parlé de ma blessure [et] aussi de notre façon de jouer, de ma façon de jouer avant avec Pep, et c’est tout, plus ou moins. »
Maresca rejette l’étiquette du « copier-coller »
Si Maresca a déjà été l’adjoint de Guardiola lors de la saison 2022-23 conclue par un triplé, il s’est rapidement attaché à se démarquer de l’idée d’être une simple copie conforme de son mentor. L’entraîneur de 46 ans est déterminé à mettre en place sa propre philosophie à l’Etihad Stadium plutôt que de simplement maintenir le statu quo.
« Il peut y avoir certains concepts similaires, mais chaque entraîneur est différent, a expliqué Maresca lors de sa présentation officielle. Je ne pense pas qu’il y ait des entraîneurs capables de faire du copier-coller avec d’autres entraîneurs, c’est difficile. Je ne vois pas le football de la même manière, et c’est pour cela que je ne crois pas au copier-coller. »
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Engagement envers le projet à long terme
Le soutien public de Gvardiol à Maresca a un poids considérable, étant donné qu’il a récemment engagé ses meilleures années avec le club. Le défenseur polyvalent, devenu l’un des chouchous des supporters grâce à ses performances, a récemment signé un nouveau contrat de longue durée avec Man City qui le lie à l’Etihad jusqu’en 2031. Sa volonté de mener la ligne défensive sous une nouvelle direction apporte la stabilité que recherche la hiérarchie alors qu’elle s’éloigne de l’ère Guardiola.
« Dès que j’ai su que City voulait renouveler mon contrat, j’ai immédiatement senti que c’était ce que je voulais, a expliqué Gvardiol en évoquant son nouveau contrat. Les supporters de City ont été incroyables avec moi depuis le premier jour, et le club fournit absolument tout aux joueurs. C’est le meilleur club du monde où être. »
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