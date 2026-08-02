Enzo Maresca est l’homme « parfait » pour remplacer Pep Guardiola à Manchester City, affirme Josko Gvardiol

Interrogé sur le changement d’entraîneur et l’impact déjà apporté par Maresca, Gvardiol a affiché une confiance totale dans le processus de décision du club. « Le niveau est aussi élevé et Enzo a été choisi pour une raison comme entraîneur », a-t-il déclaré. « Je pense qu’il a de la qualité, de nouvelles idées aussi, et nous devons également voir ce que nous allons faire [avec] le style de [jeu], le football que nous allons pratiquer, les tactiques et tout le reste. Je pense qu’il est parfait, mais bien sûr, cela prend du temps. »

Malgré cette ambiance positive, l’international croate s’est montré réaliste quant à l’ampleur de la tâche à venir, reconnaissant que l’effectif doit s’adapter rapidement à une approche tactique différente. Manchester City travaille actuellement avec un effectif amoindri en raison des pauses post-Coupe du monde, mais les bases tactiques sont posées dès maintenant. Gvardiol a souligné la responsabilité que ressentent les joueurs pour permettre au nouvel entraîneur principal d’être immédiatement opérationnel au début de la saison compétitive.

« C’est quelque chose de totalement nouveau, ce n’est pas facile de changer d’entraîneur, donc cela va prendre du temps », a ajouté le défenseur lors de son entretien. « C’est notre travail de l’aider autant que possible, mais aussi d’écouter afin d’essayer de nous adapter aussi vite que possible. Je l’ai rencontré, nous avons un peu parlé de ma blessure [et] aussi de notre façon de jouer, de ma façon de jouer avant avec Pep, et c’est tout, plus ou moins. »



