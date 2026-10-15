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Enzo Maresca espère voir Manchester City rebondir face à Ipswich Town après sa défaite contre le Paris Saint-Germain
Manchester City cherche à se racheter sans attendre
La moitié bleue de Manchester accuse encore le coup après une décevante défaite 4-2 face aux champions de France en Ligue des champions, mais le calendrier ne lui laisse pas le temps de s’apitoyer sur son sort. Maresca voit dans l’arrivée rapide du prochain rendez-vous en championnat le remède idéal pour effacer la déception européenne. City compte actuellement trois points d’avance en tête de la Premier League et tient à préserver son début de saison parfait.
Malgré ce revers face au PSG, l’entraîneur italien reste concentré sur la dynamique de son équipe en championnat. La réception d’Ipswich lui offre l’occasion de réaffirmer sa domination et de montrer que le résultat enregistré en milieu de semaine n’était qu’un faux pas, plutôt que le signe de problèmes structurels plus profonds. « C’est une occasion pour nous [de rebondir], a-t-il déclaré à City TV. Ce sera un match difficile, car ils ont toute la semaine pour récupérer et préparer la rencontre. Nous devons gérer certains joueurs, mais nous devons aussi poursuivre notre série et essayer de gagner samedi. »
- Getty Images Sport
Un appel aux fidèles de l’Etihad
Maresca a rapidement souligné le rôle des supporters lors de la soirée difficile face au PSG, notant que leur fidélité n’avait pas faibli malgré le score. Il estime que le lien entre les tribunes et le terrain sera décisif pour permettre à City de renouer avec la victoire ce samedi après-midi. L’entraîneur appelle une nouvelle fois à retrouver cette même ambiance pour aider ses joueurs à monter en puissance.
À propos de l’influence des supporters, l’entraîneur a déclaré : « Ils ont soutenu l’équipe pendant 95 minutes. Même en première mi-temps, ils ont probablement pu voir que l’équipe était là et faisait preuve de caractère. Et nous avons de nouveau besoin d’eux samedi. »
Du respect pour Ipswich Town
Ipswich se présente à l’Etihad Stadium fort d’une victoire importante contre Fulham lors de son dernier match. Maresca ne sous-estime pas le défi posé par l’équipe de Gary O'Neil, qui a montré depuis sa promotion qu’elle pouvait rivaliser au plus haut niveau. La bataille tactique s’annonce intéressante : City devra trouver la faille face à une équipe qui a disposé de nettement plus de temps pour préparer cette rencontre.
Les conséquences physiques de la Ligue des champions restent une préoccupation majeure pour le staff technique. Alors que les visiteurs ont bénéficié d’une semaine entière de repos, City doit composer avec la fatigue laissée par un match européen de haute intensité. La gestion de l’énergie de l’effectif sera essentielle pour éviter une mauvaise surprise face à une équipe prête à exploiter le moindre signe de léthargie.
- AFP
Maintenir le rythme de la Premier League
Avec trois points d’avance en tête du classement, les champions en titre jouent gros. Un nouveau faux pas pourrait permettre à leurs poursuivants de réduire l’écart, ce qui rend une victoire face à Ipswich Town essentielle à leurs ambitions de titre. La profondeur de l’effectif sera mise à l’épreuve, mais Maresca attend de ses joueurs qu’ils montrent la force de caractère qui a marqué leurs récents succès sur la scène nationale. L’objectif reste clair : gagner, prolonger la série de victoires et faire taire les critiques après le résultat face au PSG.
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