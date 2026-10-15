La moitié bleue de Manchester accuse encore le coup après une décevante défaite 4-2 face aux champions de France en Ligue des champions, mais le calendrier ne lui laisse pas le temps de s’apitoyer sur son sort. Maresca voit dans l’arrivée rapide du prochain rendez-vous en championnat le remède idéal pour effacer la déception européenne. City compte actuellement trois points d’avance en tête de la Premier League et tient à préserver son début de saison parfait.

Malgré ce revers face au PSG, l’entraîneur italien reste concentré sur la dynamique de son équipe en championnat. La réception d’Ipswich lui offre l’occasion de réaffirmer sa domination et de montrer que le résultat enregistré en milieu de semaine n’était qu’un faux pas, plutôt que le signe de problèmes structurels plus profonds. « C’est une occasion pour nous [de rebondir], a-t-il déclaré à City TV. Ce sera un match difficile, car ils ont toute la semaine pour récupérer et préparer la rencontre. Nous devons gérer certains joueurs, mais nous devons aussi poursuivre notre série et essayer de gagner samedi. »