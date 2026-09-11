Manchester City a reçu un coup de pouce important avant son déplacement à Old Trafford, puisque Nico O’Reilly a été déclaré apte. L’international anglais, devenu l’une des révélations sous Pep Guardiola la saison dernière, avait manqué les deux derniers matches de City en raison d’un problème de dos.

Face aux médias lors de sa conférence de presse d’avant-match vendredi, Maresca a donné une mise au point définitive sur l’état du latéral gauche reconverti au milieu de terrain. Le technicien italien a confirmé que le joueur formé au club s’était bien remis et qu’il était « disponible à 100 % » pour être relancé dans le feu de l’action contre Manchester United.







