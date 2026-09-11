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Enzo Maresca donne des nouvelles mitigées des blessures de Manchester City avant le derby de Manchester à Old Trafford contre Manchester United
O'Reilly apte pour le derby
Manchester City a reçu un coup de pouce important avant son déplacement à Old Trafford, puisque Nico O’Reilly a été déclaré apte. L’international anglais, devenu l’une des révélations sous Pep Guardiola la saison dernière, avait manqué les deux derniers matches de City en raison d’un problème de dos.
Face aux médias lors de sa conférence de presse d’avant-match vendredi, Maresca a donné une mise au point définitive sur l’état du latéral gauche reconverti au milieu de terrain. Le technicien italien a confirmé que le joueur formé au club s’était bien remis et qu’il était « disponible à 100 % » pour être relancé dans le feu de l’action contre Manchester United.
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Doku forfait alors que son problème au mollet persiste
Si les nouvelles concernant O’Reilly étaient positives, l’entraîneur de City a également confirmé que l’international belge Jeremy Doku restait indisponible pour être retenu. Doku a connu un début de saison frustrant et n’a plus joué pour Manchester City depuis la défaite contre Arsenal lors du Community Shield.
Maresca s’est montré prudent en évoquant le calendrier de reprise de l’ailier, indiquant que l’ancien joueur de Rennes était encore à quelques jours d’un retour à la compétition. Le manager a expliqué que l’ailier « a besoin de quelques jours supplémentaires » avant d’être totalement remis d’une blessure au mollet.
Maresca assume la pression du derby
Ce week-end marque le premier derby de Manchester de Maresca en tant qu’entraîneur principal, même s’il n’est pas étranger à l’intensité de cette affiche après avoir précédemment été l’adjoint de Pep Guardiola. Malgré la domination globale de City dans le football anglais, le club n’a remporté que deux des six dernières confrontations face à United et n’a plus goûté à la victoire à Old Trafford depuis trois ans.
Évoquant l’importance de ce choc, Maresca a souligné que l’événement exige de ses joueurs qu’ils restent fidèles à leur identité tactique, tout en reconnaissant l’atmosphère unique qui l’entoure. « C’est très important pour différentes raisons. Nous savons à quel point un derby est important, surtout ici », a-t-il déclaré. L’entraîneur a également établi des comparaisons avec ses expériences passées dans le football européen pour souligner la pression. « C’est un match spécial. La chose la plus importante que nous puissions faire, c’est essayer d’être nous-mêmes, puis nous verrons le résultat final. »
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Objectif : consolider la première place
City aborde le derby en tête de la Premier League, actuellement engagé dans une lutte serrée avec Arsenal. Les deux clubs ont remporté leurs trois premiers matches et affichent une différence de buts identique, City n’occupant la première place que parce qu’il a marqué un but de plus qu’Arsenal.
L’entraîneur italien ne se fait aucune illusion sur ce que représenterait une victoire, tant pour le classement que pour le moral des supporters. Il a clairement affiché ses objectifs en se projetant vers le coup d’envoi de dimanche après-midi, en soulignant son désir de lancer son bilan dans les derbies par une victoire. « C’est très important [de battre United]. C’est mon premier derby et je veux gagner le match », a conclu Maresca.
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