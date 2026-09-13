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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduit par

Enzo Maresca défend le but d’Erling Haaland et s’interroge sur Bruno Fernandes après la victoire de Manchester City contre Manchester United

E. Maresca
E. Haaland
Manchester City
Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Premier League

Enzo Maresca a salué l’incroyable état d’esprit et les efforts de ses joueurs après la victoire renversante de Manchester City dans le derby face à Manchester United, malgré une réduction à 10. L’entraîneur est également revenu sur le carton rouge controversé et a défendu le but décisif, validé après une longue vérification de la VAR qui a suscité d’intenses débats à Old Trafford.

  • Réaction au renvoi de Foden

    Manchester City s’est retrouvé en grande difficulté lorsque Phil Foden a été expulsé en première période, mais l’équipe a réagi pour décrocher une victoire capitale. Ce succès a déclenché des célébrations passionnées de la part de Maresca au bord du terrain.

    « C’est l’émotion du derby après [avoir gagné à] 10. C’est toujours agréable de gagner à 10, mais un derby est un match spécial pour tout le monde. J’étais heureux et je pense que c’était une réaction normale », a expliqué Maresca au micro de BBC Match of the Day après cette rencontre intense.

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  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    Des questions autour de Bruno Fernandes

    Le visage du match a complètement changé après l’altercation controversée impliquant Foden et Bruno Fernandes. Manchester City a été contraint d’adopter un bloc défensif rigoureux, mais a réussi à tenir son rival à distance.

    Évoquant le tournant du match, Maresca a déclaré : « Après le carton rouge, le plan a complètement changé. L’état d’esprit, les efforts, la cohésion des joueurs ont été fantastiques. Je pense que c’était un carton rouge [pour Phil Foden], pour être honnête, mais aussi sur la même action pour Bruno [Fernandes, de Manchester United], pas seulement pour nous. »

  • La controverse autour du but de Haaland abordée

    Les supporters de Manchester United ont été laissés furieux quand Erling Haaland a marqué, estimant qu'Enzo Fernandez avait interféré depuis une position de hors-jeu. Cependant, la VAR a validé le but.

    Maresca a écarté tout doute en déclarant : « Je pense qu'il n'y avait clairement pas hors-jeu, donc c'est bien. » Il a ajouté : « Nous n'avons concédé aucune transition ni aucun espace dans le dos. C'est un match spécial pour tout le monde ; les supporters, le club et l'entraîneur, mais ce n'est pas le moment où je pense à moi. Je pense à l'équipe et à trois points incroyables. »

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    En vue du prochain défi

    Manchester City compte désormais 12 points, conservant un bilan parfait pour rester à hauteur du leader de Premier League, Arsenal. Les hommes de Maresca reçoivent Norwich City au troisième tour de la Carabao Cup jeudi, avant un match de championnat contre Sunderland dimanche, juste avant la trêve internationale.

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