Enzo Maresca défend le but d’Erling Haaland et s’interroge sur Bruno Fernandes après la victoire de Manchester City contre Manchester United

Manchester City s’est retrouvé en grande difficulté lorsque Phil Foden a été expulsé en première période, mais l’équipe a réagi pour décrocher une victoire capitale. Ce succès a déclenché des célébrations passionnées de la part de Maresca au bord du terrain.

« C’est l’émotion du derby après [avoir gagné à] 10. C’est toujours agréable de gagner à 10, mais un derby est un match spécial pour tout le monde. J’étais heureux et je pense que c’était une réaction normale », a expliqué Maresca au micro de BBC Match of the Day après cette rencontre intense.