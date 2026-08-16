Manchester City se prépare à des changements importants dans son effectif avant la fermeture du mercato le 31 août. Maresca a vu son équipe subir une défaite 3-0 contre Arsenal lors du Community Shield, dimanche, au Principality Stadium de Cardiff.

Après ce résultat décevant, Maresca a clairement indiqué que Manchester City avait un plan précis pour renforcer l’équipe. Maresca a déclaré : « Nous savions déjà avant le match ce que nous devions faire. Ce n’est pas parce que nous avons perdu ce match. Nous avons les idées très claires. C’est certain, nous allons faire quelque chose avant la fermeture du mercato. »