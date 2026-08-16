Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduit par

Enzo Maresca confirme que Manchester City va encore recruter alors que les discussions pour le transfert d’Ayyoub Bouaddi s’intensifient

E. Maresca
Manchester City
Arsenal vs Manchester City
Arsenal
Community Shield

L'entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a officiellement confirmé que le club restera actif sur le marché des transferts avant la fermeture du mercato. S'exprimant après une défaite 3-0 contre Arsenal dans le Community Shield, Maresca a évoqué les négociations en cours pour le milieu de terrain de Lille Ayyoub Bouaddi ainsi que l'absence notable de Rodri, annoncé dans le viseur du FC Barcelone.

  • Les plans de transfert de Manchester City confirmés

    Manchester City se prépare à des changements importants dans son effectif avant la fermeture du mercato le 31 août. Maresca a vu son équipe subir une défaite 3-0 contre Arsenal lors du Community Shield, dimanche, au Principality Stadium de Cardiff.

    Après ce résultat décevant, Maresca a clairement indiqué que Manchester City avait un plan précis pour renforcer l’équipe. Maresca a déclaré : « Nous savions déjà avant le match ce que nous devions faire. Ce n’est pas parce que nous avons perdu ce match. Nous avons les idées très claires. C’est certain, nous allons faire quelque chose avant la fermeture du mercato. »

    • Publicité
  • Ayyoub Bouaddi Lille 2025-26Getty Images

    Les négociations pour Ayyoub Bouaddi s’accélèrent

    Manchester City est actuellement en négociations avancées pour recruter Bouaddi en provenance de Lille. Les deux clubs discutent d’un accord qui pourrait s’élever à environ 80 millions d’euros, après que Lille a initialement réclamé un montant plus proche de 100 millions d’euros.

    Bouaddi a déjà trouvé un accord sur les conditions personnelles avec Manchester City, le joueur étant désireux de boucler ce transfert immédiatement. Interrogé directement au sujet de Bouaddi, Maresca a reconnu que la situation était en cours, tout en restant prudent sur les négociations. Maresca a déclaré : « Il est encore un joueur de Lille. Mais toute nouvelle recrue, dès son arrivée, c’est mieux [pour nous], parce que la Premier League commence dans une semaine. »

  • Rodri et Reijnders face à un avenir incertain

    Alors que Manchester City cherche à intégrer Bouaddi à l’effectif, le club se prépare aussi à des départs de poids au milieu de terrain. Rodri a été totalement écarté du groupe ayant fait le déplacement pour le Community Shield, ce qui a renforcé les spéculations autour d’un transfert imminent vers le FC Barcelone. Manchester City a déjà rejeté plusieurs offres pour Rodri, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat.

    Par ailleurs, Tijjani Reijnders devrait rejoindre le club saoudien d’Al Qadsiah. Interrogé sur l’absence de Rodri contre Arsenal, Maresca a déclaré : « Rodri est un joueur qui vient de gagner la Coupe du monde, le Ballon d’Or, un joueur de très haut niveau dont toutes les équipes ont besoin. Il ne s’agit pas de savoir si Rodri nous manque ou non. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • MarescaGetty Images

    Quelle suite pour Manchester City ?

    À l’avenir, Manchester City doit rapidement boucler son mercato avant le coup d’envoi de sa campagne de Premier League. Le club va se concentrer dans les prochains jours sur la finalisation de l’opération Bouaddi afin d’offrir à Maresca les renforts souhaités au milieu de terrain. Dans le même temps, les départs imminents de Rodri et Reijnders obligeront Manchester City à adapter son dispositif tactique à l’approche d’une saison exigeante.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Coventry crest
Coventry
COV
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU