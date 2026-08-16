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Enzo Maresca confirme que Manchester City va encore recruter alors que les discussions pour le transfert d’Ayyoub Bouaddi s’intensifient
Les plans de transfert de Manchester City confirmés
Manchester City se prépare à des changements importants dans son effectif avant la fermeture du mercato le 31 août. Maresca a vu son équipe subir une défaite 3-0 contre Arsenal lors du Community Shield, dimanche, au Principality Stadium de Cardiff.
Après ce résultat décevant, Maresca a clairement indiqué que Manchester City avait un plan précis pour renforcer l’équipe. Maresca a déclaré : « Nous savions déjà avant le match ce que nous devions faire. Ce n’est pas parce que nous avons perdu ce match. Nous avons les idées très claires. C’est certain, nous allons faire quelque chose avant la fermeture du mercato. »
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Les négociations pour Ayyoub Bouaddi s’accélèrent
Manchester City est actuellement en négociations avancées pour recruter Bouaddi en provenance de Lille. Les deux clubs discutent d’un accord qui pourrait s’élever à environ 80 millions d’euros, après que Lille a initialement réclamé un montant plus proche de 100 millions d’euros.
Bouaddi a déjà trouvé un accord sur les conditions personnelles avec Manchester City, le joueur étant désireux de boucler ce transfert immédiatement. Interrogé directement au sujet de Bouaddi, Maresca a reconnu que la situation était en cours, tout en restant prudent sur les négociations. Maresca a déclaré : « Il est encore un joueur de Lille. Mais toute nouvelle recrue, dès son arrivée, c’est mieux [pour nous], parce que la Premier League commence dans une semaine. »
Rodri et Reijnders face à un avenir incertain
Alors que Manchester City cherche à intégrer Bouaddi à l’effectif, le club se prépare aussi à des départs de poids au milieu de terrain. Rodri a été totalement écarté du groupe ayant fait le déplacement pour le Community Shield, ce qui a renforcé les spéculations autour d’un transfert imminent vers le FC Barcelone. Manchester City a déjà rejeté plusieurs offres pour Rodri, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat.
Par ailleurs, Tijjani Reijnders devrait rejoindre le club saoudien d’Al Qadsiah. Interrogé sur l’absence de Rodri contre Arsenal, Maresca a déclaré : « Rodri est un joueur qui vient de gagner la Coupe du monde, le Ballon d’Or, un joueur de très haut niveau dont toutes les équipes ont besoin. Il ne s’agit pas de savoir si Rodri nous manque ou non. »
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Quelle suite pour Manchester City ?
À l’avenir, Manchester City doit rapidement boucler son mercato avant le coup d’envoi de sa campagne de Premier League. Le club va se concentrer dans les prochains jours sur la finalisation de l’opération Bouaddi afin d’offrir à Maresca les renforts souhaités au milieu de terrain. Dans le même temps, les départs imminents de Rodri et Reijnders obligeront Manchester City à adapter son dispositif tactique à l’approche d’une saison exigeante.
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