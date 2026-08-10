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Enzo Maresca confirme la date de retour de Rodri à Manchester City, sur fond d’intérêt du FC Barcelone
City rejette une offre d'ouverture
City a rejeté la semaine dernière une offre de 50 M€ (43 M£/58 M$) du FC Barcelone pour Rodri, qui est entré dans les 12 derniers mois de son contrat à l'Etihad Stadium. La direction du club n'envisagerait de se séparer du milieu de terrain de 30 ans que si une offre atteignait son estimation de 80 M€ (68,5 M£/92 M$). En parallèle des spéculations persistantes sur son transfert, le lauréat du Ballon d'Or 2024 est actuellement en convalescence après une opération du dos à la suite du triomphe de l'Espagne en Coupe du monde.
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Maresca confirme la date de retour
Après la victoire 3-1 de City contre l'Atlético de Madrid en pré-saison à Séoul, Maresca a apporté des précisions concernant le retour programmé du milieu de terrain avant le Community Shield face à Arsenal.
Interrogé par les journalistes sur d'éventuelles discussions avec le directeur du football Hugo Viana au sujet de l'avenir de Rodri, Maresca a déclaré : « Oui, pour le moment, il sera à Manchester. Il n'y a pas de nouveauté. Le 14 août, il sera de retour. »
L’intérêt sur le marché des transferts jette une ombre sur la préparation
L’intérêt des géants de la Liga, Barcelone et le Real Madrid, continue de planer sur la préparation de City sous les ordres de son nouvel entraîneur. Malgré une vague de spéculations sur un transfert, City reste ferme dans sa volonté de conserver son milieu de terrain talismanique, à moins qu’un prétendant ne réponde à son évaluation. L’objectif actuel du staff technique reste de s’assurer que la rééducation médicale du joueur progresse sans encombre afin qu’il soit prêt pour les compétitions nationales et européennes.
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Le match de Cardiff précède le match d’ouverture
Manchester City va immédiatement tourner son attention vers le Community Shield contre Arsenal à Cardiff avant de lancer sa campagne de championnat. L’ère post-Pep Guardiola en Premier League débutera avec une réception de l’AFC Bournemouthle 23 août. Maresca doit rapidement composer son meilleur onze de départ dans un contexte d’incertitude sur le marché des transferts autour de figures clés et de retours de blessure après la Coupe du monde.
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