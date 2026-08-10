Après la victoire 3-1 de City contre l'Atlético de Madrid en pré-saison à Séoul, Maresca a apporté des précisions concernant le retour programmé du milieu de terrain avant le Community Shield face à Arsenal.

Interrogé par les journalistes sur d'éventuelles discussions avec le directeur du football Hugo Viana au sujet de l'avenir de Rodri, Maresca a déclaré : « Oui, pour le moment, il sera à Manchester. Il n'y a pas de nouveauté. Le 14 août, il sera de retour. »