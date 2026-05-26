Enzo Maresca aurait signé un contrat de trois ans pour succéder à Pep Guardiola, et Manchester City s’apprête à officialiser l’information

Guardiola laisse derrière lui un héritage monumental à Manchester, ayant remporté 20 trophées en dix saisons glorieuses, et concluant son aventure par un doublé en coupes nationales. À son successeur, le stratège catalan sortant livre un conseil ferme : « Reste toi-même et le club te soutiendra sans réserve. »

Guardiola a déclaré : « Quand le club me dira qui c'est, bien sûr que je l'appellerai. Je lui dirai : "Sois toi-même et le club te soutiendra sans réserve". C'est le plus grand compliment, ou la plus grande chance qu'aient eue tous les entraîneurs qui sont passés par ici. Tu seras protégé dans les moments difficiles plus que dans n'importe quel autre club. Sois toi-même, sois libre, suis tes idées. Travaille dur et tout ira bien. »