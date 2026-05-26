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Enzo Maresca aurait signé un contrat de trois ans pour succéder à Pep Guardiola, et Manchester City s’apprête à officialiser l’information
La ville assure une succession rapide
La direction du club a officiellement clôturé son processus de recrutement pour trouver un nouvel entraîneur, suite à la confirmation du départ de Guardiola cet été. D’après Fabrizio Romano, Maresca a signé un contrat de trois ans pour prendre les commandes de l’Etihad. Le technicien italien, ancien adjoint de Guardiola avant des passages à Leicester City et à Chelsea, était dès l’origine le candidat numéro un pour succéder à son ex-mentor.
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Guardiola assure qu’il apportera un soutien inconditionnel
Guardiola laisse derrière lui un héritage monumental à Manchester, ayant remporté 20 trophées en dix saisons glorieuses, et concluant son aventure par un doublé en coupes nationales. À son successeur, le stratège catalan sortant livre un conseil ferme : « Reste toi-même et le club te soutiendra sans réserve. »
Guardiola a déclaré : « Quand le club me dira qui c'est, bien sûr que je l'appellerai. Je lui dirai : "Sois toi-même et le club te soutiendra sans réserve". C'est le plus grand compliment, ou la plus grande chance qu'aient eue tous les entraîneurs qui sont passés par ici. Tu seras protégé dans les moments difficiles plus que dans n'importe quel autre club. Sois toi-même, sois libre, suis tes idées. Travaille dur et tout ira bien. »
Le projet de renouvellement de l’effectif se poursuit
Maresca hérite d’un effectif en pleine forme, déjà engagé dans une refonte structurelle profonde et à long terme. Au cours des 18 derniers mois du mandat de Guardiola, les dirigeants d’Etihad ont activement intégré de jeunes talents d’élite, recrutant Rayan Cherki, Abdukodir Khusanov, Marc Guehi et Antoine Semenyo. Le nouvel entraîneur jouera immédiatement un rôle central dans l’orientation de la stratégie de recrutement estivale du club, alors que City cherche à reconquérir le titre de champion après avoir terminé deuxième de la saison 2025-2026.
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Cibles de transfert et préparation de la pré-saison
Maresca doit rapidement s'adapter à un mercato estival exigeant afin d'affiner certains aspects tactiques au sein de l'effectif dont il a hérité. Elliot Anderson, de Nottingham Forest, s'est déjà imposé comme une cible prioritaire pour renforcer le milieu de terrain avant le début de la préparation d'avant-saison. Le défi immédiat de Maresca consistera à gérer une pression extérieure considérable tout en mettant en œuvre sa propre philosophie axée sur la possession du ballon, avant de mener sa nouvelle équipe dans une campagne éprouvante sur plusieurs fronts.