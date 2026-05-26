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Enzo Maresca aurait-il accepté de rejoindre Manchester City ? Le point sur la recherche d'un successeur à Pep Guardiola, alors que Kolo Touré et Pep Lijnders quittent l'Etihad Stadium
Manchester City poursuit les négociations avec Maresca
Manchester City accélère ses démarches pour recruter un nouvel entraîneur. Selon Sky Sports, le club est en pourparlers avec Enzo Maresca cette semaine. Le technicien italien n’est pas un inconnu au sein du club, puisqu’il y a occupé le poste d’entraîneur adjoint lors de la saison 2022-2023. Il a ensuite pris les rênes de Leicester City, où il a dirigé 53 matches avec un bilan impressionnant de 36 victoires, quatre nuls et 13 défaites, avant de rejoindre Chelsea.
Il a quitté Londres dans un climat tendu en janvier, après 92 matchs à la tête des Blues (55 victoires, 16 nuls, 21 défaites). Les derniers détails du contrat restent à finaliser, mais une décision est attendue prochainement. Une indemnité substantielle sera nécessaire pour conclure ce transfert.
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Paul Merson approuve cette nomination
Alors que les négociations progressent, l’analyste de Sky Sports Paul Merson affirme avec assurance que cette possible nomination à la fonction d’entraîneur est une évidence. Il déclare : « Je l’appréciais déjà à Chelsea. Je le considérais comme un bon coach. Il va revenir à Manchester City, où il a déjà travaillé et évolué en Premier League. Il connaît déjà plusieurs joueurs des Citizens. Il répond à tous les critères. Il n’aura pas à s’adapter à un nouvel environnement ni à découvrir le championnat. Il s’intégrera donc très bien. Reste à recruter quelques joueurs, mais c’est là que ça coince : Liverpool, Arsenal, Man City, Man United et Chelsea sont tous dans la même course. Le marché n’offre pas tant de cibles que ça. Le vainqueur sera celui qui trouvera les bons profils et mettra le plus d’argent sur la table. »
Cinq membres du staff administratif quittent le club
Mardi, Manchester City a officiellement confirmé le départ de cinq membres clés de son staff technique en fin de saison. Pep Lijnders et Kolo Touré, arrivés pour épauler l’équipe première, quittent l’Etihad Stadium. Ils sont rejoints par le préparateur physique Lorenzo Buenaventura, le responsable des opérations Manel Estiarte et le responsable des gardiens Xabi Mancisidor.
Cet exode intervient après une saison contrastée, marquée par le départ de Guardiola et une deuxième place en Premier League, finalement revenue à Arsenal. Eliminé prématurément en Ligue des champions, le club s’est contenté des trophées de la Coupe de la Ligue et de la FA Cup.
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Quelle sera la suite pour City ?
Guardiola va désormais profiter d’une pause bien méritée loin des terrains pour se ressourcer auprès de sa famille. Dans le même temps, Manchester City doit finaliser les dernières formalités juridiques avec Chelsea afin d’officialiser la nomination de Maresca au poste d’entraîneur. Une fois l’annonce actée, le nouvel entraîneur s’attèlera immédiatement à la restructuration de son staff et à la préparation de la prochaine saison de Premier League.