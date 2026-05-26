Enzo Maresca aurait-il accepté de rejoindre Manchester City ? Le point sur la recherche d'un successeur à Pep Guardiola, alors que Kolo Touré et Pep Lijnders quittent l'Etihad Stadium

Manchester City accélère ses démarches pour recruter un nouvel entraîneur. Selon Sky Sports, le club est en pourparlers avec Enzo Maresca cette semaine. Le technicien italien n’est pas un inconnu au sein du club, puisqu’il y a occupé le poste d’entraîneur adjoint lors de la saison 2022-2023. Il a ensuite pris les rênes de Leicester City, où il a dirigé 53 matches avec un bilan impressionnant de 36 victoires, quatre nuls et 13 défaites, avant de rejoindre Chelsea.

Il a quitté Londres dans un climat tendu en janvier, après 92 matchs à la tête des Blues (55 victoires, 16 nuls, 21 défaites). Les derniers détails du contrat restent à finaliser, mais une décision est attendue prochainement. Une indemnité substantielle sera nécessaire pour conclure ce transfert.