Maresca a affiché une immense excitation à l’idée de mener Manchester City dans une nouvelle campagne exigeante, alors que les préparatifs de pré-saison touchent à leur fin.

S’exprimant auprès des médias officiels du club, Maresca a accepté les hautes exigences qui l’attendent : « Je suis complètement enthousiaste, je connais les attentes quand vous rejoignez un club comme City. L’attente, c’est de gagner des matches, de remporter des titres et de lutter pour des titres. Et nous allons essayer de le faire. Je suis très heureux [d’être de retour]. »

Revenant sur son retour dans un environnement familier, il a ajouté : « C’est un moment spécial ; j’ai l’impression d’être de retour à la maison, donc c’est un très bon sentiment. Les gens à l’intérieur du bâtiment sont presque les mêmes. L’effectif a peut-être changé à 80 %, mais dans l’ensemble, j’ai eu exactement la même sensation. Ce sont de bonnes personnes, c’est agréable d’être ici. »