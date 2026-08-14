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Enzo Maresca assume les attentes liées au titre alors que la nouvelle ère de Manchester City débute
Maresca entame son règne à City
Maresca a officiellement ouvert une nouvelle ère à City après avoir été nommé successeur de Guardiola, dont le mandat de 10 ans, riche en trophées, à l’Etihad Stadium a pris fin. L’ancien entraîneur de Leicester City et de Chelsea fait son retour à Manchester, après avoir déjà occupé le poste d’entraîneur adjoint au club. Malgré l’ampleur de la tâche, le technicien italien a insisté sur le fait qu’il savourait le défi qui l’attend avant son premier match officiel de la saison 2026-2027, lorsque City affrontera Arsenal, champion de Premier League, dimanche lors du Community Shield.
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L’Italie savoure son retour à domicile
Maresca a affiché une immense excitation à l’idée de mener Manchester City dans une nouvelle campagne exigeante, alors que les préparatifs de pré-saison touchent à leur fin.
S’exprimant auprès des médias officiels du club, Maresca a accepté les hautes exigences qui l’attendent : « Je suis complètement enthousiaste, je connais les attentes quand vous rejoignez un club comme City. L’attente, c’est de gagner des matches, de remporter des titres et de lutter pour des titres. Et nous allons essayer de le faire. Je suis très heureux [d’être de retour]. »
Revenant sur son retour dans un environnement familier, il a ajouté : « C’est un moment spécial ; j’ai l’impression d’être de retour à la maison, donc c’est un très bon sentiment. Les gens à l’intérieur du bâtiment sont presque les mêmes. L’effectif a peut-être changé à 80 %, mais dans l’ensemble, j’ai eu exactement la même sensation. Ce sont de bonnes personnes, c’est agréable d’être ici. »
Une reconstruction majeure remodèle l’effectif
Le changement d'entraîneur a coïncidé avec une vaste refonte de l'effectif, marquée par quatre nouvelles arrivées, dont la recrue phare à 116 millions de livres sterling de Elliot Anderson en provenance de Nottingham Forest.
À l'inverse, City a validé les ventes de James Trafford, Manuel Akanji et Nathan Ake, tandis que les cadres de longue date John Stones et Bernardo Silva sont partis libres. La dynamique du vestiaire reste mouvante au milieu de l'intérêt persistant du Real Madrid et de Barcelone pour Rodri, alors que le club est parallèlement en discussions pour le milieu de terrain de 18 ans de Lille Ayyoub Bouaddi et suit également la star de Chelsea Enzo Fernandez.
Évoquant les ambitions de trophées pendant cette phase de transition, Maresca a déclaré : « Essayer de gagner des titres. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est ce pour quoi le club doit se battre, donc j'espère que nous pourrons être à la fin de la saison et profiter de ce moment. »
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Le test Arsenal se profile à l’horizon
Le premier test officiel de Maresca arrive immédiatement avec le Community Shield de dimanche contre Arsenal. Cette rencontre d'ouverture servira de baromètre immédiat pour mesurer à quelle vitesse l'effectif remanié de City s'est adapté à sa philosophie tactique avant le coup d'envoi de la Premier League. En dehors du terrain, l'attention de la direction reste partagée durant les derniers jours du mercato, alors qu'elle cherche à finaliser des renforts au milieu de terrain et à repousser l'intérêt européen pour des éléments clés.
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