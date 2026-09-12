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Enzo Maresca affirme que le derby de Manchester n’est pas le plus intense qu’il ait connu, tout en soutenant la pique d’Elliot Anderson sur les « rois de Manchester »
Maresca revient sur le classement des derbies
Maresca a lancé le débat avant le déplacement de son équipe à Old Trafford en affirmant que le derby de Manchester n’est pas la rivalité la plus intense qu’il ait connue. Malgré la portée mondiale de l’affiche entre City et Manchester United, Maresca s’est appuyé sur sa vaste expérience de joueur et d’entraîneur pour remettre en perspective ce qu’il considère comme des environnements vraiment hostiles. L’Italien a auparavant occupé des fonctions à Chelsea et travaillé sous les ordres de Pep Guardiola à City, mais ses souvenirs des chocs continentaux restent sa référence absolue en matière d’animosité footballistique.
L’entraîneur de Manchester City s’est montré franc au sujet de ses attentes concernant l’ambiance à Old Trafford. « Nous savons à quel point un derby est important, surtout ici, pour le club, pour les fans, pour tout le monde, a déclaré Maresca. C’est un match spécial et la chose la plus importante que nous puissions faire est d’essayer d’être nous-mêmes, dans la manière dont nous l’avons été jusqu’à aujourd’hui. Ensuite, nous verrons le résultat final. »
« J’ai été impliqué dans plusieurs d’entre eux. Je vous promets que le pire, c’est Olympiakos-Panathinaïkos. J’ai connu en Italie Juventus-Torino, Séville-Betis, comme entraîneur avec Chelsea, différents derbies. Je sais qu’Old Trafford est assez différent, mais l’objectif principal pour les joueurs doit être le plan de jeu, la manière dont nous pouvons gagner, comment nous pouvons presser, comment nous pouvons être meilleurs. Je veux ce genre de matches, je les aime. »
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Défendre la prétention des rois de Manchester
L’avant-match a aussi été marqué par les commentaires de la recrue estivale Elliot Anderson, qui a rejoint le champion de Premier League en provenance de Nottingham Forest dans le cadre d’un transfert de 116 millions de livres sterling (156 M$). Anderson a fait grincer des dents dans toute la ville en qualifiant les Sky Blues de « rois de Manchester », une déclaration qui a ajouté un supplément de piquant à ce qui sera sa première apparition dans le derby.
Maresca estime que le milieu de terrain anglais ne faisait que refléter la réalité de sa propre vie, durant laquelle City a raflé les trophées nationaux. « La raison pour laquelle Elliot a probablement dit cela, c’est qu’il a grandi au cours des 15 dernières années, a expliqué Maresca. Je pense que Manchester City a été incroyable dans ce qu’il a accompli. C’était donc normal qu’Elliot dise cela. Si l’on remonte plus loin, le tableau est différent, mais pour moi, la raison pour laquelle Elliot a dit cela, c’est que Manchester City dominait quand il a grandi. »
Bataille tactique et avantage en matière de repos
City aborde le derby après une large victoire 5-1 contre Porto en Ligue des champions, ce qui lui donne un léger avantage physique sur son voisin. Alors que United a disputé une rencontre européenne jeudi soir face à Sabah, Maresca s'est empressé d'écarter l'idée que 48 heures de repos supplémentaires seraient le facteur décisif dans cette confrontation.
« Parfois, cela arrive dans le football, a déclaré Maresca. Je n'ai aucun doute sur le fait que Manchester United sera prêt. L'essentiel est de s'adapter. Cela nous est arrivé l'an dernier, cette saison cela leur arrive. La saison prochaine, cela arrivera à une autre équipe. »
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Nouvelles de l’équipe et points sur les blessures
Sur le terrain, City a reçu un coup de pouce important avec la nouvelle selon laquelle Nico O'Reilly est prêt à retrouver le XI de départ. Le latéral gauche anglais a manqué à Manchester City après avoir été écarté en raison d'un problème au dos survenu lors d'une séance d'échauffement contre Coventry. Son retour offre à Maresca une flexibilité tactique bienvenue face à une équipe de United dirigée par Michael Carricks. Cependant, l'ailier Jérémy Doku reste indisponible alors qu'il poursuit sa récupération après un problème au mollet.
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