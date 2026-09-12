Maresca a lancé le débat avant le déplacement de son équipe à Old Trafford en affirmant que le derby de Manchester n’est pas la rivalité la plus intense qu’il ait connue. Malgré la portée mondiale de l’affiche entre City et Manchester United, Maresca s’est appuyé sur sa vaste expérience de joueur et d’entraîneur pour remettre en perspective ce qu’il considère comme des environnements vraiment hostiles. L’Italien a auparavant occupé des fonctions à Chelsea et travaillé sous les ordres de Pep Guardiola à City, mais ses souvenirs des chocs continentaux restent sa référence absolue en matière d’animosité footballistique.

L’entraîneur de Manchester City s’est montré franc au sujet de ses attentes concernant l’ambiance à Old Trafford. « Nous savons à quel point un derby est important, surtout ici, pour le club, pour les fans, pour tout le monde, a déclaré Maresca. C’est un match spécial et la chose la plus importante que nous puissions faire est d’essayer d’être nous-mêmes, dans la manière dont nous l’avons été jusqu’à aujourd’hui. Ensuite, nous verrons le résultat final. »

« J’ai été impliqué dans plusieurs d’entre eux. Je vous promets que le pire, c’est Olympiakos-Panathinaïkos. J’ai connu en Italie Juventus-Torino, Séville-Betis, comme entraîneur avec Chelsea, différents derbies. Je sais qu’Old Trafford est assez différent, mais l’objectif principal pour les joueurs doit être le plan de jeu, la manière dont nous pouvons gagner, comment nous pouvons presser, comment nous pouvons être meilleurs. Je veux ce genre de matches, je les aime. »