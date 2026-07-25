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Enzo Maresca affirme qu’il ne sera pas une « copie conforme » de Pep Guardiola, et le nouvel entraîneur de Manchester City s’engage à éviter les écueils rencontrés par Sir Alex Ferguson et Arsène Wenger
Maresca s'inspire de l'héritage de Pep 74
L’ombre de Guardiola était impossible à ignorer lorsque Enzo Maresca a tenu sa première conférence de presse depuis sa prise de fonction à la tête de Manchester City. L’Italien n’est pas un inconnu au sein du club : il a en effet déjà fait partie du staff technique en tant qu’entraîneur des moins de 23 ans, avant de travailler directement sous les ordres de Guardiola en tant qu’adjoint de l’équipe première lors de la saison historique 2022-2023, couronnée par un triplé – un passage de son parcours rappelé par la banderole « Bienvenue Enzo » qui l’attendait lors de sa présentation officielle. Bien qu’il ait ouvertement admis que ce retour lui donnait l’impression de « rentrer chez lui », Maresca a aussitôt précisé qu’il n’entendait pas se contenter de reproduire les méthodes de celui qu’il remplace.
Il a d’ailleurs révélé que les deux hommes restaient très proches et qu’ils s’étaient même retrouvés en début de semaine. Cependant, le nouvel entraîneur a immédiatement tracé une ligne claire sur sa propre philosophie de jeu : si la direction de City l’a recruté en raison de principes tactiques partagés, il ne se contentera pas d’une simple imitation. « Je ne pense pas qu’il existe d’entraîneurs capables de copier-coller le style d’autres entraîneurs ; c’est difficile. Je ne vois pas le football de la même manière, et c’est pourquoi je ne crois pas au copier-coller. »
- AFP
Briser la malédiction historique qui frappe les dynasties légendaires de la Premier League
Interrogé sur la lourde tâche qui l’attend, le futur entraîneur de City a démontré une fine connaissance de l’histoire récente du football anglais. Maresca a cité les effondrements administratifs et structurels qui ont frappé Manchester United après le départ de Sir Alex Ferguson, ainsi que la transition tumultueuse vécue par Arsenal suite à l’ère Arsène Wenger.
Loin de fuir cette « malédiction », Maresca a qualifié le poste de « privilège professionnel ultime ». « Pour les entraîneurs qui restent longtemps dans un même club, c’est toujours un peu difficile après Sir Alex ou Arsène », a-t-il reconnu. « Mais c’est aussi un défi : prendre immédiatement les bonnes décisions pour le club, pour les supporters, pour tout le monde. »
Un gage de stabilité pour le club
Interrogé sur les raisons de sa confiance pour éviter les écueils ayant touché les successeurs de Ferguson à Manchester United ou de Wenger à Arsenal, Maresca a immédiatement mis en avant la solidité de la structure de Manchester City plutôt que ses qualités personnelles. Il a souligné la stabilité exceptionnelle de la direction du club, un atout rare qui, selon lui, lui offre une assise plus solide que celle de la plupart de ses homologues.
« Je pense que l’organisation est l’élément principal », a déclaré Maresca. « Ce club, cette organisation, n’a eu que trois entraîneurs en 17 ans. Ce n’est pas normal. Cela n’arrive pas souvent. » Il a ensuite présenté cette constance comme le véritable fondement du succès de Manchester City au cours de la dernière décennie et demie, un fondement sur lequel il espère désormais s’appuyer plutôt que de le bouleverser. « C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles je suis convaincu que nous pouvons faire du bon travail ; nous pouvons poursuivre ce qui a été accompli ces 14 ou 15 dernières années, depuis Roberto Mancini, puis Manuel Pellegrini et, comme vous l’avez dit, Pep pendant dix ans. »
Maresca évoque son départ de Chelsea avec le sourire
Interrogé sur les circonstances de son départ de Chelsea, un sujet qui a suscité de nombreuses polémiques en raison de la frustration affichée par le club et de ses excuses publiques ensuite retirées, Maresca n’a pas esquivé la question et a répondu avec un large sourire, désamorçant aussitôt la tension.
« Pour être honnête, je me sens plutôt chanceux en ce qui concerne mes anciens clubs, Leicester et Chelsea ; je pense que nous avons fait du très bon travail dans ces deux clubs. L’identité des équipes était claire ; leur succès était évident. Et je me sens très chanceux d’avoir fait partie de ces clubs », a déclaré Maresca. « Mais aujourd’hui, nous sommes ici ; c’est ce qui compte le plus. Il n’y a que Manchester City qui compte. Je n’ai rien à ajouter. »
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