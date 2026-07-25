L’ombre de Guardiola était impossible à ignorer lorsque Enzo Maresca a tenu sa première conférence de presse depuis sa prise de fonction à la tête de Manchester City. L’Italien n’est pas un inconnu au sein du club : il a en effet déjà fait partie du staff technique en tant qu’entraîneur des moins de 23 ans, avant de travailler directement sous les ordres de Guardiola en tant qu’adjoint de l’équipe première lors de la saison historique 2022-2023, couronnée par un triplé – un passage de son parcours rappelé par la banderole « Bienvenue Enzo » qui l’attendait lors de sa présentation officielle. Bien qu’il ait ouvertement admis que ce retour lui donnait l’impression de « rentrer chez lui », Maresca a aussitôt précisé qu’il n’entendait pas se contenter de reproduire les méthodes de celui qu’il remplace.

Il a d’ailleurs révélé que les deux hommes restaient très proches et qu’ils s’étaient même retrouvés en début de semaine. Cependant, le nouvel entraîneur a immédiatement tracé une ligne claire sur sa propre philosophie de jeu : si la direction de City l’a recruté en raison de principes tactiques partagés, il ne se contentera pas d’une simple imitation. « Je ne pense pas qu’il existe d’entraîneurs capables de copier-coller le style d’autres entraîneurs ; c’est difficile. Je ne vois pas le football de la même manière, et c’est pourquoi je ne crois pas au copier-coller. »