La confiance qui émane du banc de Manchester City s’appuie sur un soutien financier d’un niveau sans précédent. Le club a battu le record de la plus grosse dépense estivale de l’histoire de la Premier League, en engageant la somme vertigineuse de 458 millions de livres sterling pour recruter de nouveaux joueurs. Cette campagne de recrutement a atteint son paroxysme dans les derniers jours du mercato, avec 86 millions de livres sterling dépensés par le club pour Ayyoub Bouaddi, 65 millions de livres sterling pour Iliman Ndiaye, et un transfert retentissant de 125 millions de livres sterling le dernier jour du mercato pour Enzo Fernandez. Manchester City a également dépensé 116 millions de livres sterling pour Elliot Anderson plus tôt dans l’été.

L’ampleur de ce remaniement était rendue nécessaire par une période de transition importante à Manchester. Le club a récemment fait ses adieux à des figures légendaires comme Pep Guardiola, ainsi qu’à des piliers majeurs du milieu de terrain comme Rodri et Bernardo Silva. Si ces départs ont généré plus de 300 millions de livres sterling de recettes, la décision de réinvestir chaque centime, et même davantage, souligne la détermination du club à ne pas entrer dans une période de déclin. Les nouvelles recrues sont censées former l’ossature d’une équipe capable de maintenir un haut niveau de performance sur plusieurs compétitions sans souffrir de la fatigue qui avait plombé sa campagne précédente.