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Enzo Maresca adresse un avertissement à Arsenal pour le titre en Premier League après la frénésie de transferts record de 458 M£ de Manchester City
Investissement record à l’Etihad
La confiance qui émane du banc de Manchester City s’appuie sur un soutien financier d’un niveau sans précédent. Le club a battu le record de la plus grosse dépense estivale de l’histoire de la Premier League, en engageant la somme vertigineuse de 458 millions de livres sterling pour recruter de nouveaux joueurs. Cette campagne de recrutement a atteint son paroxysme dans les derniers jours du mercato, avec 86 millions de livres sterling dépensés par le club pour Ayyoub Bouaddi, 65 millions de livres sterling pour Iliman Ndiaye, et un transfert retentissant de 125 millions de livres sterling le dernier jour du mercato pour Enzo Fernandez. Manchester City a également dépensé 116 millions de livres sterling pour Elliot Anderson plus tôt dans l’été.
L’ampleur de ce remaniement était rendue nécessaire par une période de transition importante à Manchester. Le club a récemment fait ses adieux à des figures légendaires comme Pep Guardiola, ainsi qu’à des piliers majeurs du milieu de terrain comme Rodri et Bernardo Silva. Si ces départs ont généré plus de 300 millions de livres sterling de recettes, la décision de réinvestir chaque centime, et même davantage, souligne la détermination du club à ne pas entrer dans une période de déclin. Les nouvelles recrues sont censées former l’ossature d’une équipe capable de maintenir un haut niveau de performance sur plusieurs compétitions sans souffrir de la fatigue qui avait plombé sa campagne précédente.
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Maresca souligne l’importance de la profondeur de l’effectif
Maresca estime que son équipe a enfin réuni les ressources nécessaires pour rivaliser avec Arsenal dans la course au titre de Premier League. Après une courte victoire 1-0 contre Coventry City samedi, obtenue grâce à une tête d’Erling Haaland, le technicien italien n’a pas tardé à mettre en avant la flexibilité tactique qu’offre son effectif remanié. Alors que la saison dernière, City avait terminé à sept points de l’équipe de Mikel Arteta, l’été a été marqué par une transformation radicale dans la moitié bleue de Manchester, avec l’objectif de combler cet écart grâce à une profondeur d’effectif de grande qualité.
S’exprimant après cette victoire difficile à l’Etihad, Maresca a clairement expliqué que s’aligner sur la qualité du banc d’Arsenal constitue la base du succès. « Si vous regardez depuis le Community Shield, nous avons joué le Community Shield puis Arsenal a disputé deux autres matches [contre Coventry et Aston Villa] et ils ont effectué cinq changements à chaque match », a déclaré Maresca. Il a souligné le calibre des talents qu’Arsenal peut faire entrer en jeu, en déclarant : « Deux champions du monde, [Mikel] Merino et [Martin] Zubimendi, deux joueurs anglais, [Eberechi] Eze et [Noni] Madueke, et l’autre dont je ne me souviens pas, je crois que c’était [Piero] Hincapie. »
Les nouvelles recrues ont un impact immédiat
Les fruits de cet investissement ont été évidents lors du choc contre Coventry, où City a dû aller puiser dans ses ressources. Recrue la plus chère de l’histoire du club, Fernandez a été propulsé dans le onze de départ après seulement deux séances d’entraînement, une nécessité née de la blessure au dos de Nico O’Reilly pendant l’échauffement. Malgré ce manque de préparation, le milieu argentin a montré par séquences la qualité qui justifiait un montant aussi élevé.
Maresca s’est montré particulièrement satisfait de la manière dont ses remplaçants ont géré les derniers instants du match. Alors que Coventry accentuait sa pression en fin de rencontre, mettant le gardien Gianluigi Donnarumma à contribution à plusieurs reprises, Maresca a fait entrer Bouaddi pour densifier le milieu de terrain. Cette capacité à faire entrer des joueurs recrutés à prix d’or pour verrouiller les matches est exactement ce que l’entraîneur estime pouvoir faire la différence cette saison. Il a expliqué la philosophie derrière ces dépenses en déclarant : « Au final, si vous voulez être là, vous avez besoin d’options. Arsenal a des options. Nous avons des options. D’autres équipes ont des options, ce n’est pas seulement nous. Je suis très content des options que nous avons, c’est quelque chose d’important pour nous si vous voulez rivaliser. »
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La course au sommet de la Premier League
Manchester City occupe actuellement la première place du classement de Premier League, après avoir conservé un parcours parfait grâce à des victoires contre Bournemouth, Crystal Palace et désormais Coventry City. Cependant, cette avance reste fragile. Arsenal a l’occasion de revenir à hauteur avec neuf points en cas de victoire contre Chelsea dimanche. La forme affichée en ce début de saison par les deux équipes laisse penser que la course au titre sera une nouvelle fois un duel à deux, la profondeur et la solidité des effectifs étant susceptibles de déterminer le champion au mois de mai.
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