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Enzo Maresca a officiellement signé un contrat de trois ans avec Manchester City pour succéder à Pep Guardiola, ce qui devrait permettre à Chelsea de percevoir une indemnité de transfert conséquente
City a trouvé l’homme de la situation pour l’ère post-Pep.
Manchester City finalise la nomination de Maresca au poste d’entraîneur de l’équipe première, avec un contrat de trois ans. Le technicien italien a été choisi pour succéder à Guardiola, qui s’apprête à clore un mandat légendaire de dix ans, riche en titres, à Manchester.
Alors que la nomination est en passe d’être finalisée, Chelsea devrait percevoir une indemnité de transfert significative pour officialiser le recrutement.
Selon talkSPORT, Chelsea examine ses options juridiques si aucun accord satisfaisant n’est trouvé. Toutefois, des sources proches de Maresca et de City assurent que l’Italien prendra bien ses fonctions, quoi qu’il arrive.
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Départ controversé de Stamford Bridge
Selon les termes de son contrat, l’Italien devait informer Chelsea de toute approche de clubs rivaux, ce qu’il a fait concernant Manchester City et la Juventus.
Cette révélation a créé des tensions au sein de la direction des Blues, le co-propriétaire Behdad Eghbali laissant entendre que les véritables raisons du départ de l’entraîneur seraient dévoilées en temps utile.
Si, selon les sources internes de Chelsea, Maresca a été séduit par la perspective d’un poste à City, le camp d’Etihad assure qu’aucune garantie ne lui a été donnée l’an dernier.
Depuis son départ de Stamford Bridge, Maresca serait très courtisé, suscitant l’intérêt de l’AC Milan, du Real Madrid et de Tottenham. Cependant, l’attrait de poursuivre l’héritage de Guardiola s’est avéré trop fort pour être ignoré.
Validé par le maître en personne
Surtout, cette nomination bénéficie du soutien total de Pep Guardiola. L’entraîneur catalan, qui devrait conserver un lien avec le City Football Group, aurait participé au processus de sélection aux côtés du directeur sportif Hugo Viana. Guardiola considère Maresca comme le candidat idéal pour perpétuer la philosophie d’entraînement inspirée par Johan Cruyff qui a façonné l’identité moderne du club.
Maresca est déjà très apprécié par l’effectif de Manchester City, dont de nombreux membres sont sous le choc du départ imminent de Guardiola. Sa capacité à tisser des liens émotionnels solides avec les joueurs était évidente lors de son passage à Leicester, où les joueurs avaient organisé une célèbre fête improvisée tard dans la nuit sous ses fenêtres. Sa relation avec des stars telles qu’Enzo Fernández et Marc Cucurella à Chelsea souligne encore davantage sa réputation de manager d’élite.
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Les cibles du mercato estival ont déjà été identifiées.
Alors que Maresca s’apprête à prendre les rênes, tous les regards se tournent déjà vers le mercato estival. En étroite collaboration avec Viana, l’Italien entend remodeler l’effectif pour répondre à ses exigences tactiques.
Le club a déjà ciblé un latéral droit et un milieu central afin d’assurer une transition en douceur.
Elliot Anderson, de Nottingham Forest, est la priorité absolue de la nouvelle direction, tandis que Tino Livramento, de Newcastle, retient également l’attention. Enfin, selon des médias argentins, Maresca pourrait même retrouver le milieu de terrain de Chelsea, Enzo Fernández.