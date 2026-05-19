Enzo Maresca a officiellement signé un contrat de trois ans avec Manchester City pour succéder à Pep Guardiola, ce qui devrait permettre à Chelsea de percevoir une indemnité de transfert conséquente

Manchester City finalise la nomination de Maresca au poste d’entraîneur de l’équipe première, avec un contrat de trois ans. Le technicien italien a été choisi pour succéder à Guardiola, qui s’apprête à clore un mandat légendaire de dix ans, riche en titres, à Manchester.

Alors que la nomination est en passe d’être finalisée, Chelsea devrait percevoir une indemnité de transfert significative pour officialiser le recrutement.

Selon talkSPORT, Chelsea examine ses options juridiques si aucun accord satisfaisant n’est trouvé. Toutefois, des sources proches de Maresca et de City assurent que l’Italien prendra bien ses fonctions, quoi qu’il arrive.



