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Enzo Maresca a enfin été nommé nouvel entraîneur de Manchester City ; il succède à Pep Guardiola avec un contrat de trois ans
Maresca retrouve un terrain qui lui est familier
Maresca a signé un contrat de trois ans qui l’élève du statut d’ancien protégé à celui d’entraîneur principal sur le banc de l’Etihad. Sa nomination est perçue comme une décision stratégique destinée à garantir la continuité tactique après une décennie façonnée par le football de Guardiola. Après avoir occupé le poste d’entraîneur adjoint lors de la saison 2022-2023, marquée par un triplé historique, l’Italien est déjà une figure très appréciée en coulisses. Il a par ailleurs dirigé l’équipe de formation d’élite du club en 2020-2021, et les dirigeants de City estiment que sa connaissance approfondie des rouages du club en fait le candidat idéal pour assumer la pression colossale liée au remplacement d’un entraîneur qui a conquis tous les trophées majeurs, y compris cette première Ligue des champions tant convoitée.
Maresca se réjouit de cette « formidable opportunité »
Maresca a déclaré dans un communiqué officiel publié sur le site Internet de City : « Manchester City est un club que je connais très bien et avoir la chance d’entraîner cette équipe est une formidable opportunité pour moi. City est un club de football incroyablement bien géré. Tout ce qu’ils font est innovant, planifié et ciblé. Pour un entraîneur, c’est une situation de rêve. Cela m’apporte la stabilité dont j’ai besoin pour faire mon travail efficacement. Ce sera mon troisième passage ici. Je connais parfaitement ce club, ses exigences et ses attentes. C’est la qualité des personnes qui y travaillent qui le rend si spécial, et je tiens à les remercier de la confiance qu’elles m’accordent. J’ai hâte de commencer à entraîner les joueurs. Je veux que nous gagnions, que nous pratiquions un beau football et que nous prenions plaisir à assumer la pression liée au fait de représenter Manchester City. »
- AFP
Problèmes d’indemnités de départ et départ de Chelsea
La nomination de Maresca a été laborieuse : les négociations autour de son départ de Chelsea ont traîné en longueur. Parti de Stamford Bridge en janvier, il a fallu régler au peigne fin les derniers détails administratifs avant de le présenter officiellement à Manchester. Selon plusieurs sources, Chelsea devrait toucher environ 17 millions de livres sterling d’indemnités pour son ex-technicien.
Arrivé chez les Blues avec un contrat de cinq ans à l’été 2024, il a finalement vu son mandat écourté malgré ses succès en Ligue Europa Conférence et en Coupe du monde des clubs l’an passé. De retour à l’Etihad, sa mission consiste à ramener City au sommet du football anglais.
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Les premières missions du nouvel entraîneur
Maresca prendra les rênes de l’équipe première la semaine prochaine, ce qui lui laissera à peine le temps d’évaluer son effectif avant la tournée de pré-saison. La direction de Chelsea est déterminée à lui fournir les moyens de réussir dès le coup d’envoi de la nouvelle campagne.
Si l’héritage de Guardiola reste imposant, Maresca possède le tempérament nécessaire pour réussir. Sa philosophie axée sur la possession s’accorde parfaitement avec l’effectif actuel, qui visera de nouveau le titre en Premier League lors de la saison 2026-27.