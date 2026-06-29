La nomination de Maresca a été laborieuse : les négociations autour de son départ de Chelsea ont traîné en longueur. Parti de Stamford Bridge en janvier, il a fallu régler au peigne fin les derniers détails administratifs avant de le présenter officiellement à Manchester. Selon plusieurs sources, Chelsea devrait toucher environ 17 millions de livres sterling d’indemnités pour son ex-technicien.

Arrivé chez les Blues avec un contrat de cinq ans à l’été 2024, il a finalement vu son mandat écourté malgré ses succès en Ligue Europa Conférence et en Coupe du monde des clubs l’an passé. De retour à l’Etihad, sa mission consiste à ramener City au sommet du football anglais.