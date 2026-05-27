Le vice-capitaine des Blues n’est toujours pas proche d’une prolongation de contrat et va examiner ses options pour l’avenir. Le joueur de 25 ans a apparemment fait ses adieux aux supporters après la défaite de son équipe face à Sunderland dimanche, en conclusion de saison.

Arrivé en provenance du Benfica en janvier 2023 pour la somme record de 121 millions d’euros, le gardien argentin pourrait donc explorer ses options à l’issue de son contrat. Le club, qui souhaite régler ce dossier rapidement pour offrir un cadre stable au nouvel entraîneur Xabi Alonso, suit la situation avec attention. Rappelons que la saison écoulée a été marquée par le départ d’Enzo Maresca en janvier, déclenchant un véritable tourbillon sur le banc avec les passages successifs de Callum MacFarlane, Liam Rosenior, puis à nouveau MacFarlane.