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Enzo Fernández veut partir ! Le milieu de terrain de Chelsea souhaite être transféré cet été et a pris contact avec le Real Madrid, alors que le prix exorbitant demandé par les Blues a été révélé
Un départ est envisagé pour cet été.
Le vice-capitaine des Blues n’est toujours pas proche d’une prolongation de contrat et va examiner ses options pour l’avenir. Le joueur de 25 ans a apparemment fait ses adieux aux supporters après la défaite de son équipe face à Sunderland dimanche, en conclusion de saison.
Arrivé en provenance du Benfica en janvier 2023 pour la somme record de 121 millions d’euros, le gardien argentin pourrait donc explorer ses options à l’issue de son contrat. Le club, qui souhaite régler ce dossier rapidement pour offrir un cadre stable au nouvel entraîneur Xabi Alonso, suit la situation avec attention. Rappelons que la saison écoulée a été marquée par le départ d’Enzo Maresca en janvier, déclenchant un véritable tourbillon sur le banc avec les passages successifs de Callum MacFarlane, Liam Rosenior, puis à nouveau MacFarlane.
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Un palmarès qui parle de lui-même
Le recrutement de Fernandez assurerait l’arrivée d’un milieu de terrain au palmarès déjà impressionnant. Champion du monde 2022 et vainqueur de la Copa América 2024 avec l’Argentine, il a également brillé en club : Ligue des conférences 2024-2025 et Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025 avec Chelsea. Avant son arrivée en Angleterre, il avait déjà conquis le titre portugais avec Benfica.
Ses racines sud-américaines sont tout aussi prestigieuses, puisqu’il a remporté le championnat d’Argentine et le Trofeo de Campeones avec River Plate, ainsi que la Copa Sudamericana et la Recopa Sudamericana avec Defensa y Justicia. Malgré ce palmarès impressionnant, le milieu de terrain ne se sent pas à l’aise à Londres et aspire à relever un nouveau défi ailleurs.
Le Real Madrid a effectué une prise de contact
Selon TalkSPORT, Fernandez verrait d’un bon œil une offre du Real Madrid, et son agent, Javier Pastore, aurait déjà pris contact avec le club merengue. Lors d’une saison particulièrement intense, l’Argentin a disputé 54 matchs, inscrit 15 buts et délivré 7 passes décisives.
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Et maintenant ?
Alors que le Real Madrid examine ses options au milieu de terrain, on ignore encore s’il sera prêt à s’aligner sur l’évaluation colossale de 120 millions de livres sterling. Fernández va donc surveiller l’évolution de la situation à mesure que le mercato estival avance. Si le club espagnol refuse de payer le montant demandé, le milieu de terrain au palmarès impressionnant devra réintégrer l’équipe d’Alonso, alors que Chelsea se prépare à une saison cruciale sans Ligue des champions.