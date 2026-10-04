Enzo Fernandez supplie Lionel Scaloni de rester alors que l’Argentine se prépare à la vie après Lionel Messi

S'exprimant auprès de TyC Sports après le match, le milieu de terrain a souligné l'importance de conserver le sélectionneur pour rester compétitif. Fernandez a déclaré : « Il serait très important pour nous que Lionel [Scaloni] reste ; c'est lui qui a construit tout cela. Nous devons continuer à rivaliser au plus haut niveau. »

Évoquant la réalité du départ du capitaine de la scène internationale, il a ajouté : « Maintenant, nous devons digérer le fait que Leo s'en va et continuer sur la même voie que celle que nous suivons. »