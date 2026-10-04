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Enzo Fernandez supplie Lionel Scaloni de rester alors que l’Argentine se prépare à la vie après Lionel Messi
Fernandez soutient Scaloni pour prendre les rênes
Fernandez a profité des suites de la large victoire 7-0 contre le Burkina Faso à l'Estadio Monumental pour évoquer l'avenir du staff de l'Argentine. Le milieu de terrain de 25 ans a souligné que le succès sans précédent connu par la sélection ces dernières années découle des bases posées par le sélectionneur. Fernandez considère le technicien comme une figure essentielle pour guider le groupe à travers une transition générationnelle complexe après le départ de Messi.
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Naviguer dans l’après-Messi
S'exprimant auprès de TyC Sports après le match, le milieu de terrain a souligné l'importance de conserver le sélectionneur pour rester compétitif. Fernandez a déclaré : « Il serait très important pour nous que Lionel [Scaloni] reste ; c'est lui qui a construit tout cela. Nous devons continuer à rivaliser au plus haut niveau. »
Évoquant la réalité du départ du capitaine de la scène internationale, il a ajouté : « Maintenant, nous devons digérer le fait que Leo s'en va et continuer sur la même voie que celle que nous suivons. »
L’AFA cherche à sécuriser son avenir
L’Association du football argentin (AFA) est passée à l’action en soumettant une proposition de prolongation de contrat jusqu’à la Copa America 2028, avec une option pour prolonger de deux années supplémentaires jusqu’à la Coupe du monde 2030. Les négociations entre le président de l’AFA, Claudio Tapia, et les représentants du technicien sont toujours en cours, la décision finale reposant sur la motivation personnelle du sélectionneur à superviser la reconstruction de l’effectif. En interne, la nomination de Cristian Romero comme nouveau capitaine marque le début d’une restructuration du leadership au sein du groupe.
- Anadolu Agency
La période de transition commence maintenant
L’Argentine finalise ses préparatifs pour un match amical contre le Bénin, qui servira de farewell officiel de Messi en sélection à l’Estadio Monumental. Cette rencontre chargée d’émotion mettra à l’épreuve les circuits de passes collectifs développés par le staff sans son iconique numéro 10. Une fois la trêve internationale terminée, la décision de Scaloni concernant la proposition de l’AFA déterminera la continuité tactique de l’équipe avant l’expiration de son contrat en décembre 2026.
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