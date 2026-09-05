Fernandez, la nouvelle recrue à 125 M£ de Manchester City, a subi un premier contretemps après son transfert retentissant en provenance de Chelsea. Malgré son arrivée phare à l’Etihad Stadium, l’entraîneur de City, Maresca, a choisi de ne pas inclure le vainqueur de la Coupe du monde 2022 dans son groupe de quatre capitaines pour la nouvelle saison.

Le milieu de terrain argentin a officiellement rejoint Manchester City le jour de la clôture du mercato, en signant un contrat de cinq ans et en déclarant qu’il avait « toujours rêvé d’être dans un club aussi grand que Man City », dans une pique brutale adressée à son ancien club. Cependant, ses rêves de leadership immédiat ont été mis en suspens.



