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Enzo Fernandez snobé ! Enzo Maresca confirme quatre nouveaux capitaines à Manchester City alors que la recrue record à 125 M£ est écartée du groupe des leaders
Coup dur en matière de leadership pour le transfert le plus cher de l'histoire
Fernandez, la nouvelle recrue à 125 M£ de Manchester City, a subi un premier contretemps après son transfert retentissant en provenance de Chelsea. Malgré son arrivée phare à l’Etihad Stadium, l’entraîneur de City, Maresca, a choisi de ne pas inclure le vainqueur de la Coupe du monde 2022 dans son groupe de quatre capitaines pour la nouvelle saison.
Le milieu de terrain argentin a officiellement rejoint Manchester City le jour de la clôture du mercato, en signant un contrat de cinq ans et en déclarant qu’il avait « toujours rêvé d’être dans un club aussi grand que Man City », dans une pique brutale adressée à son ancien club. Cependant, ses rêves de leadership immédiat ont été mis en suspens.
- AFP
Maresca confirme les capitaines officiels
S’exprimant devant les médias avant le prochain match de Premier League de City contre Coventry City, Maresca a été interrogé directement sur la possibilité de confier un rôle de leader à sa dernière recrue. Le technicien italien s’est montré catégorique dans sa réponse, confirmant que la hiérarchie était déjà établie sans l’ancien joueur de Benfica. « Non, les capitaines sont Ruben [Dias], Erling [Haaland], Marc Guehi et Gianluigi Donnarumma », a déclaré l’entraîneur aux journalistes lors de sa conférence de presse de vendredi.
Cette nouvelle équipe de leaders reflète l’important remaniement de l’effectif de City après les départs de Rodri et Bernardo Silva. Si Dias et Haaland incarnent la continuité de l’ère Pep Guardiola, l’inclusion de Guehi et Donnarumma montre la volonté de Maresca d’intégrer de nouveaux visages.
Le passé de Chelsea face à l'avenir de City
Ce camouflet est particulièrement notable compte tenu de l’histoire de Fernandez à Stamford Bridge. Durant ses trois années passées à Londres, le milieu de terrain a porté le brassard de capitaine à 57 reprises, dont 43 apparitions sous les ordres de Maresca lui-même.
Malgré l’absence de titre officiel, l’entraîneur insiste sur le fait que l’effectif est enthousiaste à l’idée de l’arrivée du joueur de 25 ans. Maresca a mis en avant l’excitation au sein du groupe, déclarant : « C’est un gagnant et quand vous faites partie d’un effectif et qu’un autre joueur qui gagne arrive, ils sont toujours contents. Je peux vous promettre que lors des quatre ou cinq derniers jours, quatre ou cinq joueurs de l’effectif demandaient s’il allait venir ou non parce qu’ils veulent qu’il soit avec nous. C’est très important qu’il soit avec nous et nous en sommes 100 % heureux. »
- AFP
Fernandez va-t-il faire ses débuts contre Coventry ?
Si le groupe de leaders est déjà établi, Fernandez devrait immédiatement jouer un rôle majeur sur le terrain. Maresca a confirmé que le milieu de terrain était « prêt » à faire ses débuts ce week-end, alors que City cherche à entretenir sa dynamique.
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