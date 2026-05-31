Enzo Fernández serait-il une alternative à Elliot Anderson pour Manchester City ? Les rumeurs concernant le milieu de terrain de Chelsea sont évoquées alors que les priorités pour le mercato estival sont dévoilées

Alors que Manchester City se prépare à l’ère post-Guardiola, le service de recrutement a placé Elliot Anderson en tête de sa short-list pour le prochain mercato. Le club s’active pour finaliser l’accord avec le milieu de terrain avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, signe d’une volonté de régler rapidement ce dossier. Cette urgence traduit la volonté de renforcer rapidement l’entrejeu pour que le club puisse ensuite s’atteler à d’autres priorités.

« Le grand nom qui ne surprendra personne, c'est Elliot Anderson. Non seulement il est la priorité n° 1 de City, mais le club veut que le transfert soit bouclé avant la Coupe du monde – et celle-ci approche à grands pas. Ce n'est pas dramatique si ce n'est pas fait d'ici là, mais City s'efforce de mener ce dossier à bien afin de pouvoir se concentrer sur d'autres domaines qui nécessitent une attention particulière », explique Simon Bajkowski dans le Manchester Evening News.