Getty Images Sport
Traduit par
Enzo Fernández serait-il une alternative à Elliot Anderson pour Manchester City ? Les rumeurs concernant le milieu de terrain de Chelsea sont évoquées alors que les priorités pour le mercato estival sont dévoilées
La principale cible de City au milieu de terrain dévoilée
Alors que Manchester City se prépare à l’ère post-Guardiola, le service de recrutement a placé Elliot Anderson en tête de sa short-list pour le prochain mercato. Le club s’active pour finaliser l’accord avec le milieu de terrain avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, signe d’une volonté de régler rapidement ce dossier. Cette urgence traduit la volonté de renforcer rapidement l’entrejeu pour que le club puisse ensuite s’atteler à d’autres priorités.
« Le grand nom qui ne surprendra personne, c'est Elliot Anderson. Non seulement il est la priorité n° 1 de City, mais le club veut que le transfert soit bouclé avant la Coupe du monde – et celle-ci approche à grands pas. Ce n'est pas dramatique si ce n'est pas fait d'ici là, mais City s'efforce de mener ce dossier à bien afin de pouvoir se concentrer sur d'autres domaines qui nécessitent une attention particulière », explique Simon Bajkowski dans le Manchester Evening News.
- (C)Getty Images
Le positionnement d’Enzo Fernández et ses sorties de balle depuis le milieu de terrain
Malgré les rumeurs qui associent Fernandez à un transfert à l’Etihad Stadium comme solution de repli, le club a démenti ces spéculations. Le milieu de terrain demeure toutefois une zone d’incertitude pour City cet été, plusieurs cadres pouvant partir. Si des profils comme Sandro Tonali restent sur les radars, Fernandez n’est actuellement pas une priorité pour les champions de Premier League.
« D’autres options au milieu de terrain sont étudiées, notamment Sandro Tonali, même si, selon les bruits de couloir de cette semaine, Enzo Fernández, côté Chelsea, ne suscite pas d’intérêt. Recruter un deuxième milieu n’est pas vital, mais, en raison des incertitudes entourant l’avenir de Rodri, Nico González et Mateo Kovačić, le secteur pourrait encore évoluer », analyse Bajkowski.
Un duo défensif réfléchit à son avenir
Dans le contexte post-Guardiola, plusieurs cadres du vestiaire font le point sur leur avenir. Josko Gvardiol et Ruben Dias étudient actuellement leurs options, une situation née du changement d’entraîneur et de leurs blessures respectives. Dias, pressenti pour porter le brassard de capitaine, a vu son ami Bernardo Silva partir et peine à s’imposer ces derniers temps, tandis que Gvardiol se remet d’une lourde charge de travail physique qui lui a valu une fracture de la jambe en janvier.
Si le club est réticent à se séparer de ces piliers défensifs, il maintient sa politique de longue date concernant les joueurs désireux de partir. Selon Bajkowski : « City souhaite conserver les deux joueurs, mais, comme pour tout joueur, le club écoutera les offres si l’un d’eux souhaite partir. Il faudrait toutefois des sommes considérables pour qu’un ou l’autre des défenseurs puisse partir. »
- Getty Images Sport
Le dilemme de Savinho
L’avenir de Savinho est toujours source de débat : le club doit peser son potentiel à long terme face à sa valeur marchande immédiate. Si le jeune Brésilien possède de nombreux soutiens au sein du club, convaincus de son éclat futur, l’arrivée de Maresca et l’influence du nouveau directeur sportif Hugo Viana pourraient orienter la balance vers un départ. « Le critère est le même que pour n’importe quel joueur, en réalité : évaluer sa valeur actuelle et potentielle au sein de City par rapport à l’argent que l’on pourrait tirer de sa vente et de son remplacement », note Bajkowski.