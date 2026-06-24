Enzo Fernández serait-il le prochain ? Marc Cucurella réagit aux rumeurs selon lesquelles le vice-capitaine de Chelsea le rejoindrait au Real Madrid

Marc Cucurella a officialisé son transfert de Chelsea au Real Madrid, où il a paraphé un contrat de six ans sous les ordres de José Mourinho. À peine arrivé, le défenseur de 27 ans tente déjà de convaincre son ancien coéquipier Fernández de le suivre chez les Merengues.

Dans une interview accordée au journal espagnol Marca, le latéral gauche a ouvertement exprimé son souhait de voir le milieu de terrain le rejoindre : « C’est un excellent joueur et un de mes amis. Il m’a félicité pour ma signature. J’espère que ça se fera. J’en serais très heureux. Nous étions très heureux à Chelsea, et avoir l’opportunité de signer tous les deux au Real Madrid au cours du même été… J’espère qu’il aura de la chance et qu’il deviendra un joueur du Real Madrid. »



