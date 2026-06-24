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Enzo Fernández serait-il le prochain ? Marc Cucurella réagit aux rumeurs selon lesquelles le vice-capitaine de Chelsea le rejoindrait au Real Madrid
Cucurella milite pour un retour de Fernández.
Marc Cucurella a officialisé son transfert de Chelsea au Real Madrid, où il a paraphé un contrat de six ans sous les ordres de José Mourinho. À peine arrivé, le défenseur de 27 ans tente déjà de convaincre son ancien coéquipier Fernández de le suivre chez les Merengues.
Dans une interview accordée au journal espagnol Marca, le latéral gauche a ouvertement exprimé son souhait de voir le milieu de terrain le rejoindre : « C’est un excellent joueur et un de mes amis. Il m’a félicité pour ma signature. J’espère que ça se fera. J’en serais très heureux. Nous étions très heureux à Chelsea, et avoir l’opportunité de signer tous les deux au Real Madrid au cours du même été… J’espère qu’il aura de la chance et qu’il deviendra un joueur du Real Madrid. »
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L’avenir de Fernandez à Londres reste incertain.
La situation de l’international argentin à Chelsea fait désormais beaucoup parler, après une saison marquée par des tensions à Stamford Bridge. Fernandez avait été écarté de l’effectif la saison dernière après des déclarations laissant présager un transfert au Bernabéu, ce qui avait provoqué un conflit avec l’ancienne direction.
Le joueur de 25 ans avait déjà provoqué des remous en avouant son penchant pour la capitale espagnole : « J'aime beaucoup Madrid, ça ressemble à Buenos Aires. » Interrogé sur une éventuelle installation dans la ville, il avait répondu : « Oui, bien sûr. » Des propos qui lui ont valu d'être écarté des rencontres de haut niveau face à Manchester City et Port Vale.
Problèmes disciplinaires sous l’ancien régime
L’ancien entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior, a fermement réagi aux propos du milieu de terrain, jugeant qu’« une ligne avait été franchie » concernant son implication dans le projet du club. Fernandez a par ailleurs exprimé ses propres doutes après l’élimination en Ligue des champions, déclarant aux journalistes qu’il « ne savait pas » s’il resterait au club et ajoutant : « La Coupe du monde arrive, on verra après. »
Son agent, l’ex-star du PSG Javier Pastore, a toutefois volé à son secours. « Enzo n’a pas bien compris la situation, a expliqué Pastore. Lorsque l’entraîneur lui en a fait part, il l’a accepté car c’est un professionnel exemplaire, toujours pleinement engagé où qu’il se trouve et qui respecte les décisions. Mais nous ne comprenons pas cette sanction, car il ne mentionne aucun club ni ne dit vouloir quitter Chelsea, loin de là. Il ne mentionne que Madrid, la ville, car on lui a demandé dans quelle ville européenne il aimerait vivre un jour. »
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Xabi Alonso se bat pour conserver ses stars
Le nouvel entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, doit relever un défi de taille : redynamiser un effectif déjà privé de Cucurella et privé de Coupe d’Europe. Si Fernandez demeure un élément clé, auteur de 10 buts et 4 passes décisives en 35 matchs de Premier League la saison dernière, la perspective du Bernabéu continue de peser lourd sur son avenir.