Enzo Fernández sera-t-il aligné avec Chelsea face à Manchester United ? Liam Rosenior fait le point après la dernière séance d’entraînement

Fernandez est officiellement disponible pour la rencontre décisive de samedi contre Manchester United à Stamford Bridge. Le milieu de terrain a manqué les deux dernières sorties, sanctionné par le club après des déclarations sur son avenir et un possible transfert au Real Madrid.

Vendredi, en conférence de presse, le manager de Chelsea, Chris Rosenior, a confirmé que le joueur de 25 ans avait fourni un travail satisfaisant à l’entraînement et méritait donc de retrouver le groupe. « Enzo a rejoint le groupe et s’est très, très bien entraîné. Donc, rien de nouveau en ce qui concerne la sélection pour le match », a expliqué l’entraîneur. « Il a réintégré le groupe cette semaine, et l’ambiance est excellente. Son implication et son engagement ont été exceptionnels. »