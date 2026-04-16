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Enzo Fernández sera-t-il aligné avec Chelsea face à Manchester United ? Liam Rosenior fait le point après la dernière séance d’entraînement
Fernandez fait son retour dans le groupe
Fernandez est officiellement disponible pour la rencontre décisive de samedi contre Manchester United à Stamford Bridge. Le milieu de terrain a manqué les deux dernières sorties, sanctionné par le club après des déclarations sur son avenir et un possible transfert au Real Madrid.
Vendredi, en conférence de presse, le manager de Chelsea, Chris Rosenior, a confirmé que le joueur de 25 ans avait fourni un travail satisfaisant à l’entraînement et méritait donc de retrouver le groupe. « Enzo a rejoint le groupe et s’est très, très bien entraîné. Donc, rien de nouveau en ce qui concerne la sélection pour le match », a expliqué l’entraîneur. « Il a réintégré le groupe cette semaine, et l’ambiance est excellente. Son implication et son engagement ont été exceptionnels. »
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La raison de cette suspension
Cette sanction fait suite aux déclarations publiques de Fernandez, qui avait évoqué son intérêt pour le Real Madrid, affirmant ne pas savoir s’il resterait à Chelsea après l’été et exprimant son désir de s’installer dans la capitale espagnole. Rosenior s’était alors montré intransigeant, estimant que le joueur, qui assurait le rôle de capitaine en l’absence de Reece James, avait « franchi une ligne rouge ».
Pendant ses deux matchs d’absence, Chelsea a connu des fortunes diverses : une victoire 7-0 contre Port Vale en quart de finale de la FA Cup, puis une défaite 3-0 à domicile face à Manchester City en Premier League. Son retour apporte donc un renfort bienvenu à un milieu de terrain qui avait peiné à imposer son rythme lors de la rencontre contre les Citizens.
Blessures en défense : le point sur la situation des Blues
Outre le retour de Fernandez, Rosenior a fait le point sur l’infirmerie : Trevoh Chalobah est sur le point de retrouver les terrains. Le défenseur était absent depuis l’élimination de Chelsea par le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, mais il a désormais repris l’entraînement à Cobham.
« Trevoh s’est entraîné aujourd’hui, mais pas à plein régime ; c’était un entraînement adapté », a précisé Rosenior. « Nous prendrons une décision à son sujet, mais il est très, très proche. » Toutefois, l’entraîneur a tempéré l’optimisme en précisant que le capitaine Reece James, touché lors du match contre Newcastle il y a un mois, reste encore éloigné des terrains : « Reece est un peu plus loin. »
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Colwill accélère son retour de blessure
Bonne nouvelle pour la défense de Chelsea : Levi Colwill accélère sa convalescence après sa rupture du ligament croisé antérieur (LCA). Le défenseur formé au club devrait d’abord retrouver les terrains vendredi, en amical à huis clos avec l’équipe U21, étape clé de sa remise en forme.
L’international anglais pourrait même rejoindre l’équipe première d’ici la fin de la saison, comme l’explique Rosenior : « J’espère que nous verrons Levi avant la fin de la saison, car c’est un joueur exceptionnel et un véritable leader dans le vestiaire. Une blessure aussi grave que la sienne nécessite une longue rééducation. Je veux m'assurer qu'il est à 100 % de sa forme physique avant de l'envisager pour notre équipe première. »
Samedi, Chelsea accueillera Manchester United à Stamford Bridge pour un match décisif dans la course à la Ligue des champions. Actuellement sixièmes avec 48 points, les Blues auront l’occasion de revenir à deux unités de United, troisième avec 55 points.