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Enzo Fernandez s’est mis d’accord avec Manchester City alors que Chelsea prépare un transfert choc en Premier League
Fernandez accepte son transfert à Manchester City
Selon Fabrizio Romano, Fernandez se rapproche d'un transfert retentissant à City après avoir, selon les informations, trouvé un accord sur les conditions personnelles avec le club. Ce transfert très attendu dépend désormais d'un accord financier formel entre les deux clubs rivaux.
Malgré l'accord verbal du côté du joueur, des négociations concrètes entre les deux clubs n'ont pas encore eu lieu. Alors que la date limite du mercato approche rapidement, City et Chelsea vont devoir entamer le dialogue rapidement pour finaliser l'opération et mettre fin à ce feuilleton qui dure depuis longtemps.
Romano révèle les détails du transfert
Romano a confirmé cette évolution significative, en soulignant que Manchester City se prépare à formaliser son intérêt. Il reviendra ensuite à Chelsea de déterminer ses exigences financières exactes pour le milieu de terrain.
« Enzo Fernandez a un accord verbal avec Manchester City sur les conditions personnelles », a posté Romano sur X. « L’accord dépend d’une décision entre les clubs car #MCFC n’a pas encore envoyé d’offre officielle, mais des contacts auront bientôt lieu, la décision sur le prix revient à Chelsea. Enzo pourrait encore être absent ce week-end. »
Alonso écarte un milieu de terrain mis à l’écart
L’avenir de Fernandez à Chelsea semble de plus en plus sombre depuis le début de la nouvelle saison. L’entraîneur Xabi Alonso ne l’a pas inclus dans le groupe pour la victoire contre Luton Town en Carabao Cup.
Pendant ce temps, Manchester City remanie activement ses options au milieu de terrain. Le club a déjà enregistré les arrivées prometteuses d’Elliot Anderson et d’Ayyoub Bouaddi cet été, dans l’optique de se reconstruire après les départs préjudiciables de Rodri et de Bernardo Silva. Le récent départ de Nico Gonzalez à Newcastle United a encore davantage souligné le besoin de City de disposer d’une profondeur d’effectif de tout premier plan au milieu.
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Maresca confronté à un casse-tête tactique
Si Fernandez finalise bien son transfert à l'Etihad, cela créera un défi tactique fascinant pour Enzo Maresca. Intégrer Fernandez, Anderson et Bouaddi dans un onze de départ cohérent mettra sérieusement à l'épreuve la sagacité tactique de l'entraîneur dans l'entrejeu.
De retour à Londres, les supporters de Chelsea suivront la situation avec nervosité à l'approche de la date limite. Autoriser le départ de Fernandez laisserait Chelsea avec un vide béant au milieu de terrain, en laissant très peu de temps à la direction pour superviser et recruter un remplaçant de tout premier plan.
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