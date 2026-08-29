Selon Fabrizio Romano, Fernandez se rapproche d'un transfert retentissant à City après avoir, selon les informations, trouvé un accord sur les conditions personnelles avec le club. Ce transfert très attendu dépend désormais d'un accord financier formel entre les deux clubs rivaux.

Malgré l'accord verbal du côté du joueur, des négociations concrètes entre les deux clubs n'ont pas encore eu lieu. Alors que la date limite du mercato approche rapidement, City et Chelsea vont devoir entamer le dialogue rapidement pour finaliser l'opération et mettre fin à ce feuilleton qui dure depuis longtemps.