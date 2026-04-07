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Enzo Fernández s'apprête à déposer une demande officielle de transfert alors que Chelsea fixe un prix exorbitant pour la cible du Real Madrid
Le milieu de terrain envisage de quitter Stamford Bridge
Selon l'émission de télévision espagnole El Chiringuito, Fernández s'apprêterait à déposer une demande officielle de transfert afin de forcer un transfert retentissant cet été. Le joueur de 25 ans serait de plus en plus déçu après avoir été écarté de l'équipe de Chelsea lors de la victoire en FA Cup contre Port Vale. Ayant écopé d'une suspension interne, l'Argentin sera également absent pour le match crucial de Premier League de ce week-end contre Manchester City.
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Frustration face aux changements au sein de la direction
La direction des Blues a pris des mesures disciplinaires à l'encontre du milieu de terrain à la suite d'interviews fracassantes dans lesquelles il critiquait vivement la décision de licencier Enzo Maresca. Au cours de ces entretiens, l'Argentin a également semé le doute quant à son avenir à long terme en laissant entendre qu'il pourrait rejoindre Madrid.
Exprimant sa perplexité à la chaîne mexicaine TUDN concernant la récente orientation tactique du club, Fernandez a déclaré : « Je ne comprends pas. Parfois, il y a des choses que nous, les joueurs, ne comprenons pas, comment et de quelle manière ils essaient de gérer les choses. Évidemment, ce départ nous a beaucoup fait mal, surtout en plein milieu de la saison, ça coupe court à tout. Nous avions une identité. Il nous donnait une ligne de conduite, même si, comme c’est souvent le cas dans le football, c’est parfois bon et parfois mauvais. Mais il avait toujours une identité très claire en matière d’entraînement et de jeu. »
L'agent défend ses propos sur Madrid
Alors que les Blues ont sanctionné le joueur pour ses déclarations, son agent a tenté de minimiser les rumeurs selon lesquelles un transfert en Espagne serait prémédité. Javier Pastore insiste sur le fait que l'attachement de son client à la ville de Madrid était purement culturel et ne constituait en aucun cas un camouflet professionnel envers Londres.
Défendant les propos controversés du milieu de terrain, Pastore a déclaré : « Quand l’entraîneur lui a annoncé la nouvelle, il l’a acceptée car c’est un joueur très professionnel qui s’investit toujours à fond où qu’il soit et qui respecte les décisions, mais nous ne comprenons pas cette sanction car il ne mentionne aucun club ni ne dit qu’il veut quitter Chelsea, loin de là. Il ne mentionne que Madrid, la ville, parce qu’on lui a demandé dans quelle ville européenne il aimerait vivre un jour, et il a répondu Madrid à cause de la langue, parce que c’est similaire à Buenos Aires et parce que c’est logique – c’est tout à fait naturel pour un Argentin de dire cela – et aussi à cause de la culture, du climat. Mais à aucun moment il ne dit qu’il veut quitter Chelsea ou Londres. »
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Un obstacle en matière de valorisation pour les Blancos
Malgré la volonté du joueur de partir, *The Sun* indique que Chelsea a fixé un prix exorbitant de 130 millions de livres sterling pour le milieu de terrain afin de protéger son investissement initial. Les Blues restent en position de force dans les négociations, car l'ancien joueur du Benfica est actuellement sous contrat à Stamford Bridge jusqu'en 2032. Madrid doit désormais décider s'il est prêt à s'aligner sur cette estimation pour s'attacher les services de cette cible de longue date au milieu de terrain.