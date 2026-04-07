Enzo Fernández s'apprête à déposer une demande officielle de transfert alors que Chelsea fixe un prix exorbitant pour la cible du Real Madrid

La direction des Blues a pris des mesures disciplinaires à l'encontre du milieu de terrain à la suite d'interviews fracassantes dans lesquelles il critiquait vivement la décision de licencier Enzo Maresca. Au cours de ces entretiens, l'Argentin a également semé le doute quant à son avenir à long terme en laissant entendre qu'il pourrait rejoindre Madrid.

Exprimant sa perplexité à la chaîne mexicaine TUDN concernant la récente orientation tactique du club, Fernandez a déclaré : « Je ne comprends pas. Parfois, il y a des choses que nous, les joueurs, ne comprenons pas, comment et de quelle manière ils essaient de gérer les choses. Évidemment, ce départ nous a beaucoup fait mal, surtout en plein milieu de la saison, ça coupe court à tout. Nous avions une identité. Il nous donnait une ligne de conduite, même si, comme c’est souvent le cas dans le football, c’est parfois bon et parfois mauvais. Mais il avait toujours une identité très claire en matière d’entraînement et de jeu. »