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Enzo Fernández rit avec Marc Cucurella alors que le vice-capitaine de Chelsea est assis derrière le banc après avoir été suspendu pour le match de la FA Cup en raison de ses propos sur le Real Madrid
Enzo et Cucurella rient dans les tribunes
Le milieu de terrain argentin a récemment été écarté de l'effectif de Chelsea par l'entraîneur Liam Rosenior, à la suite d'un flirt très médiatisé avec le Real Madrid. Malgré la polémique qui continue de faire rage autour de sa suspension soudaine pour deux matches, Fernandez semblait être de très bonne humeur. Repéré assis juste derrière le banc de Chelsea, vêtu d'un manteau d'hiver gris aux couleurs du club, Fernandez a été photographié en train de rire aux éclats avec l'arrière latéral Cucurella, apparemment insensible à la controverse entourant son avenir à Stamford Bridge.
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Pourquoi Rosenior a suspendu Fernandez
L'absence de Fernandez tombe au pire moment pour les Blues. Le joueur de 25 ans a été sanctionné d'une suspension de deux matches par le club, ce qui l'a écarté de la victoire 7-0 en FA Cup samedi contre Port Vale et d'un match crucial de Premier League contre Manchester City. Rosenior a confirmé que la décision avait été prise à l'issue d'une réunion à huis clos, déclarant que le vice-capitaine avait « franchi une ligne rouge en termes de culture du club » avec ses récentes déclarations.
Cette suspension fait suite à une interview révélatrice sur YouTube, au cours de laquelle le joueur, évalué à 107 millions de livres sterling, a laissé entendre de manière très claire quelle direction il souhaitait donner à sa carrière. Interrogé sur son avenir, Fernandez a avoué : « J'aimerais vivre en Espagne. J'aime beaucoup Madrid ; cela me rappelle Buenos Aires. Les joueurs vivent où ils veulent. Moi, je vivrais à Madrid. Je me débrouille en anglais, mais je serais plus à l'aise en espagnol. »
L'agent d'Enzo Fernández critique Chelsea
La sanction disciplinaire sévère infligée par Rosenior et la direction de Chelsea a suscité l'indignation dans l'entourage de Fernandez. Son agent, l'ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain Javier Pastore, a vivement critiqué la décision du club, qualifiant cette sanction de « totalement injuste ». Pastore a fait valoir que cette suspension n'était pas à la mesure de la faute présumée, d'autant plus que les prochains matchs sont d'une importance cruciale pour la saison de Chelsea.
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Quelle sera la prochaine étape pour Chelsea ?
Pendant que Fernandez et Cucurella échangeaient des plaisanteries dans les tribunes, ses coéquipiers ont écrasé Port Vale 7-0, s'assurant ainsi une place en demi-finales de la FA Cup. Fernandez devra faire l'impasse sur le prochain choc au sommet contre Manchester City, laissant une équipe de Chelsea déjà sous le feu des projecteurs affronter l'une de ses épreuves les plus difficiles de la saison sans l'un de ses milieux de terrain clés.