L'absence de Fernandez tombe au pire moment pour les Blues. Le joueur de 25 ans a été sanctionné d'une suspension de deux matches par le club, ce qui l'a écarté de la victoire 7-0 en FA Cup samedi contre Port Vale et d'un match crucial de Premier League contre Manchester City. Rosenior a confirmé que la décision avait été prise à l'issue d'une réunion à huis clos, déclarant que le vice-capitaine avait « franchi une ligne rouge en termes de culture du club » avec ses récentes déclarations.

Cette suspension fait suite à une interview révélatrice sur YouTube, au cours de laquelle le joueur, évalué à 107 millions de livres sterling, a laissé entendre de manière très claire quelle direction il souhaitait donner à sa carrière. Interrogé sur son avenir, Fernandez a avoué : « J'aimerais vivre en Espagne. J'aime beaucoup Madrid ; cela me rappelle Buenos Aires. Les joueurs vivent où ils veulent. Moi, je vivrais à Madrid. Je me débrouille en anglais, mais je serais plus à l'aise en espagnol. »



