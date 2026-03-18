Enzo Fernandez prend tout le monde au dépourvu : « Je ne sais pas si je reste à Chelsea, mon avenir se décidera après la Coupe du monde ». Où pourrait-il aller ?

Enzo Fernandez pourrait quitter Chelsea. Après la défaite contre le Paris Saint-Germain qui a éliminé les Blues de la Ligue des champions, le milieu de terrain argentin s'est confié à ESPN Argentina au sujet de son avenir : « Est-ce que je vais rester à Chelsea ? Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne pense qu'à la Premier League : il nous reste huit matchs à disputer, puis il y a la FA Cup (match contre Port Vale samedi 4 avril, ndlr). En juin, il y aura la Coupe du monde, on verra ensuite ce qui se passera ».